Crollo a Giacarta: la Borsa perde oltre il 10% e rischia il confino finanziario globale

Un venerdì nero che ha fatto ripiombare l’Indonesia nell’incubo della crisi asiatica del 1998: la Borsa di Giacarta è sprofondata del 10,8% in poche ore, facendo precipitare l’indice Composite a circa 5.230 punti, sui minimi da sei anni.

A scatenare le vendite non è stata una catastrofe improvvisa, ma una fredda comunicazione formale di MSCI. La società che crea e gestisce i principali indici azionari mondiali sotto forma di ETF ha avvertito che potrebbe declassare l’Indonesia a stato di mercato “isolato” (standalone) a causa di gravi problemi di trasparenza.

Se la minaccia diverrà realtà entro la scadenza fissata del 30 giugno 2027, l’Indonesia non scivolerà semplicemente tra i mercati “di frontiera”, ma finirà in un vero e proprio purgatorio finanziario. Oggi in quella categoria siedono Paesi con economie dissestate o segnate da guerre, come Libano, Zimbabwe e Ucraina. Intanto questa è la giornata di borsa, in un grafico:

La trappola automatica dei fondi passivi

La violenza dell’ondata di vendite ha una ragione tanto tecnica quanto paradossale: l’automatismo della finanza moderna. La maggior parte dei grandi fondi d’investimento istituzionali replica pedissequamente gli indici di mercato tramite ETF e fondi passivi. Quindi se viene declassificato dal principale produttore di ETF, di fondi rappresentativi di titoli azionari e indici, gli altri seguono.

Questi strumenti non valutano la qualità del bilancio statale o le prospettive di crescita: se un Paese fa parte del paniere comprano, se viene escluso devono vendere all’istante. L’uscita totale dai panieri MSCI taglierebbe qualsiasi collegamento tra l’Indonesia e il fiume di denaro istituzionale globale.

Istituto Deflussi stimati di capitale Tipo di vendite previste Goldman Sachs Fino a 13 miliardi $ Smobilizzo complessivo UBS Circa 19 miliardi $ 4 mld $fondi passivi, 15 mld$ fondi attivi Samuel Sekuritas 5,8 – 7,3 miliardi $ Vendite forzate sul mercato interno

I settori più colpiti dal sell-off

La fuga precipitosa ha colpito tutti i comparti principali:

I quattro colossi bancari nazionali: flessioni comprese tra l’8,5% e il 14%.

flessioni comprese tra l’8,5% e il 14%. Infrastrutture e telecomunicazioni: perdite a doppia cifra, guidate da Jasa Marga (-14,8%) e Telkom Indonesia (-11,7%).

perdite a doppia cifra, guidate da Jasa Marga (-14,8%) e Telkom Indonesia (-11,7%). Industria di base ed energia: vendite a valanga che hanno trascinato giù anche Astra International (-9,6%).

Dallo schermo ai cantieri: le ricadute pratiche

Le contestazioni di MSCI riguardano questioni delicate: troppe azioni concentrate nelle mani di pochi oligarchi, mercati poco trasparenti e scambi concordati tra operatori. La vigilanza finanziaria indonesiana ha annunciato un esame approfondito della vicenda, ma il tempo scorre.

Per l’economia reale il problema non riguarda solo i grafici dei broker. Quando un Paese perde credibilità internazionale, gli investitori pretendono tassi d’interesse molto più alti per prestare denaro. Per le aziende indonesiane ora sarà più difficile raccogliere capitali sui mercati diretti, ma anche da forme di finanziamento indirette.

Un costo del debito più salato significa meno fondi per costruire strade, porti e ospedali, oltre a un rifinanziamento più difficile per le imprese locali. Se Giacarta non correggerà le regole del gioco entro metà 2027, il conto del mercato non lo pagherà la Borsa, ma l’intero sistema economico nazionale.