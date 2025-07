Il dipartimento di ricerca e sviluppo (R&S) del Ministero della Difesa Nazionale turco ha dotato il Paese della bomba aerea convenzionale “più potente” mai realizzata finora, o almeno così l’ha definita il ministero.

Presentata quest’anno alla Fiera Internazionale dell’Industria della Difesa (IDEF 2025) di Istanbul, la bomba termobarica “GAZAP” pesa oltre 970 chilogrammi e disperde più di 10.000 frammenti in un raggio di un chilometro.

Questo la rende solo un gradino sotto le armi nucleari in termini di capacità distruttiva, secondo gli analisti militari.

“Le bombe tradizionali di questa categoria disperdono in genere circa tre frammenti per metro quadrato”, ha detto il direttore della R&S Nilufer Kuzulu. “GAZAP disperde 10,16 frammenti per metro quadrato”, rendendola “tre volte più potente delle bombe standard della serie MK”.

Con una struttura interna a nervature, la GAZAP si frantuma come una granata gigante, producendo una potenza esplosiva concentrata senza entrare nel territorio nucleare. È compatibile con i caccia F-16 e F-4 della Turchia, con una potenziale integrazione con i droni attualmente in fase di sviluppo.

Secondo il ministero della Difesa, la bomba ha superato tutte le prove di qualificazione e certificazione, indicando che è pronta per l’uso operativo.

Bunker Buster

Il ministero della Difesa turco ha anche presentato una nuova bomba bunker buster nota come NEB-2 Ghost.

Con un peso all’incirca uguale a quello della GAZAP, la NEB-2 Ghost è costruita per penetrare superfici rinforzate. Nei test ha penetrato circa 7 metri (23 piedi) di cemento C50, un materiale tipicamente utilizzato in ponti, viadotti e impianti nucleari.

Le bombe standard, al confronto, penetrano solo da 1,8 a 2,4 metri (da 5,9 a 7,9 piedi), ha affermato Kuzulu.

La NEB-2 sarebbe inoltre compatibile con i velivoli F-16 della Turchia.