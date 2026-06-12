La Russia non cerca la guerra in Europa: le parole del generale USA che smontano il panico europeo

Il generale americano Alexus G. Grynkewich, figura di vertice della Nato e a capo delle forze USA in Europa, ha parlato in modo molto chiaro durante il recente ILA Berlin Air Show. Le sue parole, pesate e dirette, portano un messaggio inatteso rispetto al clima di allarme che si respira oggi nel Vecchio Continente: “La Russia non sta cercando un conflitto”.

Questa affermazione non arriva da un commentatore qualsiasi, ma da chi analizza i dati dell’intelligence militare ogni singolo giorno. Mosca, spiega il generale, comprende benissimo cosa sia un’alleanza difensiva e conosce i vantaggi strategici della Nato. Sanno che un attacco diretto contro i paesi membri porterebbe a un fallimento militare certo. Di conseguenza, sanno di non poter correre un rischio del genere.

Tuttavia, c’è un elemento di grande importanza che sta cambiando gli equilibri globali. Gli Stati Uniti stanno pianificando di ridurre la loro presenza militare in Europa. Il focus di Washington, in linea con una strategia avviata già durante la presidenza di Donald Trump, si sta spostando sempre più verso l’Asia e il Pacifico.

Quali forze americane potrebbero lasciare il teatro europeo?

Un gruppo d’assalto navale con portaerei.

Sottomarini capaci di lanciare missili da crociera.

Aerei da pattugliamento marittimo Poseidon.

Aerei specializzati per il rifornimento in volo.

Numerosi caccia F-16 e F-15E.

Questo disimpegno include anche il ritiro previsto di circa 5.000 soldati dalla Germania. Grynkewich ha confermato che queste risorse marittime e aeree sono necessarie agli USA nel caso di tensioni nel Pacifico. La Nato in Europa dovrà quindi riorganizzarsi, puntando su ciò che può essere acquisito e schierato rapidamente sul campo, come i sistemi di artiglieria a lungo raggio.

Il paradosso europeo: armarsi in fretta o armarsi bene?

A questo punto, si impone una riflessione di puro buon senso. Se perfino un comandante in capo della Nato esclude che la Russia voglia invadere l’Europa a breve termine, che senso ha l’attuale corsa frenetica al riarmo dell’Unione Europea, e della Germania in particolare?

Nessuno nega che sia necessario essere sempre preparati. Un sistema di difesa moderno ed efficiente è la base della sicurezza per ogni nazione. Tuttavia, la preparazione deve essere calcolata e razionale. Buttare fiumi di denaro pubblico nei primi progetti militari disponibili, solo per l’ansia di fare in fretta, rischia di trasformarsi in un colossale spreco di risorse.

Tabella: Le due visioni strategiche a confronto

Aspetto Strategia USA Reazione UE Percezione del rischio Basso rischio di attacco russo diretto all’Alleanza. Alta tensione e paura diffusa di un’invasione imminente. Movimento mezzi Ritiro strategico di mezzi pesanti verso il teatro asiatico. Corsa al riarmo interno e forte aumento della spesa. Efficienza investimenti Flessibili, mirati a sistemi rapidi e sostenibili nel tempo. Rischio di spese frettolose, emotive e poco pianificate.

Le parole del generale sottolineano anche come le forze ucraine stiano mantenendo saldamente le proprie posizioni. Le avanzate russe sono lente, limitate e comportano perdite umane e materiali altissime per Mosca. Le linee del fronte, di fatto, sono stabili. La capacità offensiva convenzionale della Russia è logorata dal conflitto attuale.

La riduzione delle truppe USA ha ovviamente sollevato forti preoccupazioni nei Paesi Baltici, i quali temono che un disimpegno americano possa alterare i calcoli della Russia. Ma Grynkewich è stato netto: il suo compito è assicurare che Mosca sappia di non poter avere successo nel Baltico. Interrogato sulla prontezza delle sue truppe a combattere anche “stasera stessa”, la risposta è stata un convinto: “Assolutamente”.

L’Europa, invece di farsi prendere da un’isterica corsa agli acquisti militari non coordinati, dovrebbe fermarsi a pensare. La sicurezza si costruisce con investimenti intelligenti, valutando le vere necessità tecnologiche future. Comprare materiali superati solo per svuotare i magazzini, in nome di un’emergenza imminente che l’intelligence americana smentisce, è un errore. La sicurezza è una cosa seria, ma l’efficienza di come si spendono i soldi dei cittadini lo è altrettanto.