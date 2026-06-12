La più grande necropoli della Terra: 10 milioni di balene sul fondo dell’Oceano Indiano

Spesso ci dimentichiamo di quanto gli abissi marini siano vasti e sconosciuti. Quando le balene muoiono e affondano, le loro carcasse diventano veri e propri banchetti per una complessa rete di organismi. Fino a oggi, queste “cadute di balene” (in inglese whale falls) erano state documentate fino a circa 4.000 metri di profondità. Ieri, però, un nuovo studio ha svelato un’area immensa sul fondo dell’Oceano Indiano sud-orientale, situata a profondità ancora maggiori.

Mentre in superficie si discute di conservazione, a migliaia di metri sotto il livello del mare la natura segue regole antiche e spietate. Un team di scienziati dell’Accademia Cinese delle Scienze, in collaborazione con l’Università di Pisa e la Earth Sciences New Zealand, ha condotto 32 immersioni utilizzando un sottomarino con equipaggio. Il teatro di questa scoperta è la cosiddetta Zona Diamantina, un sistema di fosse oceaniche profondo da 600 a quasi 7.000 metri. In cinque settimane di lavoro, i ricercatori hanno mappato i resti di moltissime balene, comprese specie ormai estinte da tempo.

I numeri raccolti dalla spedizione sono decisamente impressionanti e descrivono una situazione fuori dal comune:

Resti identificati: 5 carcasse ancora “attive” e ben 476 fossili.

5 carcasse ancora “attive” e ben 476 fossili. Densità: Fino a quasi 800 individui per chilometro quadrato (contro i pochissimi esemplari vivi presenti oggi in superficie nella stessa area).

Fino a quasi (contro i pochissimi esemplari vivi presenti oggi in superficie nella stessa area). Stima complessiva: Circa 10 milioni di carcasse accumulate nell’intero bacino.

Questa enorme differenza numerica tra superficie e fondale nasce dal lunghissimo periodo di tempo in cui i resti si sono accumulati senza essere disturbati. Si tratta quindi di un cimitero tranquillo.

I ricercatori hanno utilizzato la datazione isotopica su 33 campioni di ossa per capire da quanto tempo andasse avanti questo processo. Hanno scoperto che i resti hanno un’età compresa tra 120.000 e 5,26 milioni di anni. I frammenti più antichi appartengono al Pterocetus bengulae, una balena estinta.

In sintesi, i grandi cetacei affondano nella Zona Diamantina almeno dal Pliocene cioè 5 milioni di anni fa. All’epoca, gli oceani ospitavano anche predatori giganteschi oggi scomparsi, come lo squalo megalodonte. Oggi, questa necropoli monumentale è un mondo a sé. Le ossa ospitano un’enorme varietà di forme di vita estreme, tra cui crostacei, molluschi e vermi marini. Come sottolineano gli autori dello studio, capire come funziona questo cimitero sottomarino aiuta a comprendere l’evoluzione e la diffusione della vita nelle zone più ostili, ma anche meno toccate, del pianeta.