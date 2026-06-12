La fine del “Modello Germania”? Perché il motore d’Europa si è inceppato (e come può ripartire)

Per anni ci è stato detto che la Germania era il faro d’Europa, un modello assoluto di virtù fiscale, produttività ed esportazioni inarrestabili. Oggi, a metà del 2026, la realtà ci presenta un quadro decisamente più fosco. Il motore tedesco è ufficialmente ingolfato. Tra il 2023 e il 2024 l‘economia tedesca ha subito una recessione marcata, sottoperformando rispetto al resto dell’Eurozona, seguita da una ripresa anemica nel 2025 (+0,2%). Ma cosa sta realmente trascinando a fondo l’ex locomotiva europea?

Un recente e dettagliato documento di lavoro del Fondo Monetario Internazionale squarcia il velo sulle cause di questo declino. E i risultati non sono rassicuranti per chi sperava in un semplice e passeggero raffreddore: circa il 60% del divario di crescita accumulato dalla Germania è di natura strutturale, mentre solo il 40% è imputabile a fattori ciclici. In altre parole, il male è profondo.

I colpi di grazia ciclici: energia e tassi

Partiamo da quel 40% ciclico. Il paese ha subito due shock asimmetrici e devastanti.

Prima, il rincaro energetico del 2022, innescato dallo scoppio della guerra in Ucraina e dalla conseguente chiusura dei rubinetti del gas russo. L’industria pesante tedesca, fortemente energivora, ha visto esplodere i costi di produzione, con un crollo verticale del valore aggiunto nel settore energetico e manifatturiero.

e dalla conseguente chiusura dei rubinetti del gas russo. L’industria pesante tedesca, fortemente energivora, ha visto esplodere i costi di produzione, con un crollo verticale del valore aggiunto nel settore energetico e manifatturiero. Poi è arrivata la scure della Banca Centrale Europea. Il brutale restringimento monetario per combattere l’inflazione ha colpito la Germania più dei paesi vicini. Perché? Perché un’economia sbilanciata sulla manifattura e sui beni strumentali è per sua natura molto più sensibile ai tassi di interesse rispetto a un’economia basata sui servizi.

L’edilizia, che aveva vissuto un vero e proprio boom dei prezzi immobiliari pre-crisi, è semplicemente collassata, registrando pesanti perdite di valore aggiunto sotto il peso di tassi più alti e forti correzioni dei mercati.

Il male oscuro: 60% di problemi strutturali

Qui arriviamo al punto dolente, quello che su scenarieconomici.it sottolineiamo da tempo. Il miracolo tedesco era stato drogato da anni di esportazioni facilitate, nascondendo crepe strutturali enormi. Il FMI mette nero su bianco che la produttività tedesca arranca da oltre un decennio, sottoperformando rispetto a USA e media UE. Quali sono le cause reali?

Sotto-investimenti cronici: Anni di ossessione per i bilanci in pareggio hanno lasciato il paese con infrastrutture pubbliche, reti di trasporto e sistemi digitali gravemente arretrati. Comprimere la spesa e risparmiare oggi per frenare lo sviluppo di domani non è mai stata una grande idea macroeconomica.

Anni di ossessione per i bilanci in pareggio hanno lasciato il paese con infrastrutture pubbliche, reti di trasporto e sistemi digitali gravemente arretrati. Comprimere la spesa e risparmiare oggi per frenare lo sviluppo di domani non è mai stata una grande idea macroeconomica. L’asfissia burocratica: Le imprese continuano a segnalare un labirinto normativo e iter autorizzativi interminabili. I costi per la conformità alle nuove normative hanno registrato picchi allarmanti tra il 2022 e il 2023.

Le imprese continuano a segnalare un labirinto normativo e iter autorizzativi interminabili. I costi per la conformità alle nuove normative hanno registrato picchi allarmanti tra il 2022 e il 2023. Demografia e competenze: Una popolazione che invecchia rapidamente, unita a bassi tassi di formazione per gli adulti e lacune nelle competenze di base e digitali, sta creando un divario insostenibile nel mercato del lavoro.

L’Elefante nella stanza: la Cina e la crisi dell’export

L’export è sempre stato il grande vanto di Berlino, ma oggi si è trasformato nel suo tallone d’Achille. La causa principale ha un nome: Cina. Pechino non è più la “fabbrica del mondo” a cui vendere macchinari industriali avanzati; oggi è un temibile concorrente globale che ha scalato rapidamente la catena del valore.

La Cina ha diversificato ed elevato la complessità dei propri prodotti esportati, invadendo i tradizionali feudi commerciali della Germania. Quasi due terzi delle imprese tedesche denunciano una crescente pressione competitiva da parte di Pechino, specialmente sui mercati terzi. Basti guardare al comparto auto: la domanda asiatica globale si sposta sui veicoli elettrici (EV), un settore dove la Cina produce localmente in modo più efficiente.

Quando si parla di barriere all’entrata ci si dimentica che queste servono a difendere le industrie nazionali e garantire loro un minimo di base stabile proprio nella competizione sui mercati internazionali. Se le mie aziende non hanno un mercato interno non avranno la base produttiva neppure per conquestare quelli esteri.

Le cure possibili: è tempo di cambiare passo

Sono superabili queste criticità? Sì, ma la medicina si preannuncia molto amara per l’ortodossia rigorista di Berlino.

Prima di tutto, serve spesa pubblica di qualità. Una massiccia e coraggiosa dose di investimenti pubblici per modernizzare infrastrutture e reti digitali è essenziale per rianimare la produttività del settore privato. Il governo tedesco ha fortunatamente iniziato ad abbozzare una vasta espansione degli investimenti pubblici nel 2026, affiancata da un'”Agenda di Modernizzazione” per abbattere la burocrazia. Per adesso, però l’agenda è sulla carta e il devastante mix politica & burocrazia la stanno rallentando.

Ma non basta. Serve una rivoluzione nell’ecosistema finanziario e aziendale. Il panorama industriale tedesco è calcificato: l’età media delle prime 10 aziende per capitalizzazione in Germania è di ben 145 anni, contro i 53 anni delle equivalenti statunitensi. Non significa che le vecchie debbano morire: semplicemente dovrebbero anche nascerne di nuove. Un mercato dei capitali basato quasi esclusivamente sul debito bancario frena l’innovazione. Berlino vanta investimenti in Venture Capital pari a un misero 0,07% del PIL, lontanissima dallo 0,53% degli USA. Favorire forme di finanziamento azionario è assolutamente vitale per far nascere e crescere nuove imprese. Le aziende dovrebbero avere il coraggio di investire in nuove iniziative, e qui un aiuto fiscale sarebbe necessario.

La Germania sta pagando il prezzo di un decennio di autocompiacimento. L’economia reale può ripartire, ma solo a patto di rottamare vecchi dogmi, sburocratizzare il sistema e rimettere l’investimento pubblico al centro della politica economica. Tutte cose più facili da dire che da fare, anche perché vanno contro dei dogmi finanziari e ideologici che da sempre comprimono l’economia, e la società, tedesca.