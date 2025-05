Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato sui social media per criticare ancora una volta la politica energetica del Regno Unito volta a promuovere le energie rinnovabili e ad aumentare le tasse per gli operatori petroliferi e del gas del Mare del Nord.

Riferendosi al Regno Unito, il presidente Trump ha pubblicato su Truth Social:

“Raccomando vivamente loro, tuttavia, che per ridurre i costi energetici smettano di costruire costosi e antiestetici mulini a vento e incentivino la modernizzazione delle trivellazioni nel Mare del Nord, dove giacciono grandi quantità di petrolio in attesa di essere estratte”.

“C’è ancora un secolo di trivellazioni da fare, con Aberdeen come centro nevralgico. Il vecchio sistema fiscale disincentiva le trivellazioni, invece di favorirle. I costi energetici del Regno Unito diminuirebbero notevolmente e rapidamente!”, ha scritto venerdì il presidente Trump sulla piattaforma social.

Non è la prima volta che il presidente Trump critica la politica energetica del Regno Unito.

All’inizio di quest’anno, prima della sua inaugurazione, Trump è intervenuto sulla politica energetica del Regno Unito per aumentare la tassa sulle rendite straordinarie degli operatori petroliferi e del gas del Mare del Nord e diventare una superpotenza dell’energia pulita potenziando lo sviluppo dell’eolico offshore.

Trump ha chiesto l’apertura del Mare del Nord britannico al petrolio e al gas e l’eliminazione delle turbine eoliche in risposta all’annuncio della società texana Apache di cessare la produzione di petrolio e gas nella regione a causa della tassa sulle rendite straordinarie antieconomica.

“Il Regno Unito sta commettendo un errore molto grave. Aprite il Mare del Nord. Eliminate le turbine eoliche!”, ha scritto il presidente eletto Trump all’inizio di gennaio su Truth Social.

Il post conteneva un articolo allegato sul recente annuncio di Apache di voler uscire dal Mare del Nord britannico.

Nelle ultime settimane, gli obiettivi del Regno Unito in materia di energia pulita sono stati oggetto di attento scrutinio dopo che SSE, una delle principali società energetiche e sviluppatrice di progetti rinnovabili nel Regno Unito, ha dichiarato che ridurrà la spesa per le energie rinnovabili nel suo piano quinquennale fino al 2027 di 2 miliardi di dollari (1,5 miliardi di sterline) “in un contesto macroeconomico in evoluzione”.

L’avvertimento di SSE è arrivato poche settimane dopo che Orsted, il più grande sviluppatore di progetti eolici offshore al mondo, ha annunciato di aver deciso di interrompere lo sviluppo del progetto eolico offshore Hornsea 4 nel Regno Unito nella sua forma attuale, a causa di “sviluppi macroeconomici avversi, continue sfide nella catena di approvvigionamento e aumento dei rischi di esecuzione, di mercato e operativi”.

Quindi l’attacco di Trump alla politica di Stramer sul Mare del Nord e sull’energia non è isolato, ma viene condiviso anche nel Regno Unito. Del resto la Norvegia continua a investire potentemente nel gas del Mare del Nord, pur essendo un pase in cui quasi il 100% dell’energia proviene da fonti rinnovabili. Le due vie, green e fossili, non sono incompatibili.