La Norvegia vuole produrre più Gas e Petrolio a ogni costo, con una nuove Concessioni petrolifere

La Norvegia sta cercando di espandere la produzione di petrolio e gas con una nuova tornata di licenze nelle aree di frontiera, con il parlamento che ha incaricato il governo di minoranza del Paese di facilitare l’evento.

La Reuters riporta che la proposta di riavviare i cicli di licenze per il petrolio e il gas proviene – non a caso – dai conservatori, ma ha ottenuto il sostegno della maggioranza grazie al partito centrista norvegese, che ha lasciato la coalizione di governo all’inizio di quest’anno, ponendola su basi più fragili come governo di minoranza.

Grazie al petrolio e al gas, la Norvegia è diventata il più grande fornitore di gas naturale in Europa e vanta il più grande fondo sovrano al mondo; tuttavia, ha anche il più alto possesso pro capite di auto elettriche e uno stato di transizione molto ambizioso.

Tuttavia, la Norvegia ha riconosciuto di non poter rinunciare al petrolio e al gas in tempi brevi. All’inizio di quest’anno, il governo ha assegnato le quote di ben 53 licenze per il petrolio e il gas nell’ultima tornata annuale di licenze, nonostante l’opposizione sempre più forte di vari gruppi ambientalisti.

“Se vogliamo mantenere una produzione stabile negli anni a venire, dobbiamo esplorare di più e investire di più”, ha dichiarato il Ministro dell’Energia Terje Aslund a gennaio, quando sono state assegnate le nuove licenze. La Norvegia sta lottando contro l’esaurimento delle risorse naturali e la diminuzione delle nuove scoperte, insieme ai gruppi ambientalisti.

Grazie al sostegno governativo ricevuto dall’industria del petrolio e del gas, le aziende attive nel settore hanno dichiarato che alla fine del 2024 prevedevano di spendere una quantità record di denaro quest’anno, battendo il record stabilito nel 2024.

Con quasi 24,7 miliardi di dollari, il totale degli investimenti previsti per il 2025 ha superato le aspettative, ha dichiarato a dicembre l’associazione locale dell’industria energetica, citata da Reuters. Una parte dell’aumento è dovuta all’aumento dell’inflazione, ma il resto è stato motivato dall’aumento delle trivellazioni sia nei giacimenti esistenti che nei nuovi giacimenti.