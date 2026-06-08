FCAS al capolinea: Francia e Germania cancellano il caccia europeo, l’industria al palo

L’Europa perde un altro pezzo della sua autonomia strategica e industriale. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron hanno deciso di staccare la spina al velivolo di sesta generazione del programma FCAS. Parliamo di un progetto vitale da 100 miliardi di euro che avrebbe dovuto unire l’industria della difesa continentale, ma che si è scontrato con la dura realtà dei veti incrociati.

Secondo le fonti governative riportate in data odierna dalle maggiori agenzie di stampa, l’intesa tra Berlino e Parigi per la produzione del caccia è definitivamente crollata. L’ecosistema tecnologico di contorno, che include la rete dati e gli sciami di droni, andrà avanti, ma il cuore del progetto è ormai archiviato.

Le ragioni economiche e industriali del fallimento

Le tensioni tra le aziende capofila sono state fatali. Da una parte la francese Dassault, che rivendicava la leadership tecnologica forte della sua esperienza, ma dall’altra la tedesca Airbus, che rifiutava il ruolo di semplice comparsa. A questo si aggiungono le diverse necessità operative: la Francia ha bisogno di un aereo idoneo al trasporto di armi nucleari, mentre la Germania cerca un velivolo dalle caratteristiche profondamente diverse.

Questa rottura rappresenta un danno enorme per le capacità produttive del nostro continente. C’è il serio rischio che l’industria aeronautica tedesca militare, già in difficoltà perché, per ora, non ci sono molti ordini per l’A400M, diventi un qualcosa di secondario e irrilevante, nonostante tutte le dichiarazioni del cancelliere Merkel. Invece il grande progetto del futuro, che avrebbe dovuto garantire lo sviluppo post Eurofighter, viene a scomparire nel nulla.

La posizione della Spagna

E la Spagna? Madrid è il terzo partner del progetto con una quota del 33%, ma non partecipa ai colloqui decisivi tra francesi e tedeschi. L’industria iberica, guidata da Indra, continuerà a lavorare sui software e sui sensori, ma il danno di sistema resta forte.

Il Ministero della Difesa spagnolo, prevedendo questo disastro, aveva già predisposto un piano di emergenza da 500 milioni di euro per garantire il flusso di denaro ai lavoratori e impedire la perdita di capacità operative fino a una decisione definitiva. Peccato che la copertura delle spese sociali non assicuri nessun caccia, e , tra l’altro, la Spagna non ha neanche caccia di quinta generazione disponibili.

Ecco un riepilogo della situazione per i paesi coinvolti:

Nazione Azienda Capofila Situazione Attuale Francia Dassault Abbandona il velivolo congiunto, ma continua sullo sviluppo del sistema cloud. Germania Airbus Cerca nuove alternative industriali, ma mantiene la ricerca sui droni. Spagna Indra Subisce le decisioni altrui, ma è protetta da fondi di emergenza statali.

Le alternative sul tavolo: capitali in fuga?

Ora gli scenari cambiano radicalmente. Senza l’aereo europeo, le alternative pratiche per i nostri cieli sono poche e costose:

Il GCAP-Tempest : il progetto a guida italo-britannica e giapponese. Questo programma ha però dei problemi legati alla scarsità dei fondi di Londra. La Germania potrebbe tentare di inserirsi in questo consorzio, ma non sarà per niente facile rinegoziare i pesi industriali tra i partner attuali, ma, almeno, si svilupperebbe un caccia soprattutto europeo e Arbus già lavora con Leonardo su Eurofighter.

Le soluzioni americane: l’F-35 è un velivolo già in uso, ma ora gli sguardi si spostano verso il futuro NGAD (Next Generation Air Dominance) di Washington, il famoso “F-47“.

Affidarsi a soluzioni esterne significa esportare capitali e rinunciare alla sovranità produttiva. Il fallimento del caccia FCAS dimostra chiaramente come i grandi piani europei fatichino a trovare un’applicazione pratica. Si perdono investimenti che avrebbero potuto generare una vera crescita interna, ma si preferisce litigare sulle linee di montaggio. L’ennesimo flop continentale che ci lascia un passo indietro rispetto ai concorrenti globali.