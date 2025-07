Donald Trump sta cercando di mediare un cessate il fuoco fra Thailandia e Cambogia, dopo che una improvvisa guerra di confine è scoppiata fra i due paesi con oltre 30 morti, bombardamenti e lanci di razzi fra le varie posizioni. Abbiamo già scritto diversi articoli su questo improvviso conflitto. Il Presidente afferma di essere riuscito a concordate un incontro fra le parti.

Conflitto Thailandia Cambogia: il caccia svedese Gripen usato per la prima volta in combattimento

Ecco come il Presidente americano ha annunciato la possibilità di un rapido cessate il fuoco, direttamente dal proprio social media, Truth

Ho appena avuto un’ottima conversazione telefonica con il Primo Ministro della Cambogia, al quale ho riferito dei miei colloqui con la Thailandia e il suo Primo Ministro ad interim. Entrambe le parti auspicano un cessate il fuoco immediato e la pace. Desiderano inoltre tornare al tavolo delle trattative con gli Stati Uniti, cosa che riteniamo inopportuna fino a quando non cesseranno i combattimenti. Hanno concordato di incontrarsi immediatamente e di elaborare rapidamente un cessate il fuoco e, in ultima analisi, la pace! È stato un onore trattare con entrambi i Paesi. Hanno una storia e una cultura lunghe e ricche. Si spera che andranno d’accordo per molti anni a venire. Quando tutto sarà finito e la pace sarà vicina, non vedo l’ora di concludere i nostri accordi commerciali con entrambi!