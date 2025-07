Le tensioni tra Thailandia e Cambogia sono esplose in un conflitto militare aperto lungo il loro confine conteso, portando a vittime civili e a un disperato appello della Cambogia alle Nazioni Unite. La situazione, descritta dagli analisti come destinata a peggiorare, evidenzia decenni di dispute territoriali e recenti scosse politiche interne che hanno alimentato una delle crisi più gravi nel Sud-Est asiatico degli ultimi anni.

Le ultime drammatiche evoluzioni e la chiusura delle frontiere

La regione di confine tra Thailandia e Cambogia è diventata un focolaio di violenza, con notizie di chiusure di valichi e intensi attacchi aerei thailandesi contro le truppe cambogiane. Il Primo Ministro cambogiano, Hun Manet, ha denunciato con forza quella che ha definito “aggressione non provocata, premeditata e deliberata” da parte delle forze armate thailandesi contro le posizioni cambogiane lungo il confine.

#BREAKINGNEWS: Thailand carried out airstrikes on Cambodia! Royal Thai Air Force carried out massive airstrikes — 🔸 Two Cambodian military posts destroyed 🔸 Brigade headquarters also destroyed in the attack 🔸 Border tension now turns into open war#ThailandStartedTheWar pic.twitter.com/fYb4IppUyy — Krishna.. (@Krishnacyber999) July 24, 2025

In una lettera al Presidente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Asim Iftikhar Ahmad, Hun Manet ha accusato la Thailandia di violare il diritto internazionale, affermando che le truppe cambogiane non hanno avuto altra scelta se non quella di rispondere per autodifesa, al fine di salvaguardare la sovranità e l’integrità territoriale della Cambogia. Ha definito “profondamente riprovevole” che tale aggressione avvenga mentre la Cambogia sta attivamente perseguendo vie legali pacifiche e imparziali per risolvere le questioni di confine in sospeso attraverso meccanismi sia bilaterali che internazionali.

Dall’altra parte, la Thailandia ha replicato accusando la Cambogia di violare la propria sovranità e il diritto internazionale, sostenendo che Phnom Penh avrebbe posato mine terrestri all’interno del territorio thailandese nella zona contesa e sparato razzi contro aree civili. Il Ministero degli Esteri thailandese ha chiesto alla Cambogia di assumersi la responsabilità degli incidenti, di cessare gli attacchi contro obiettivi civili e militari e di interrompere tutte le azioni che violano la sovranità thailandese, avvertendo di essere “preparata a intensificare le misure di autodifesa se la Cambogia persisterà nei suoi attacchi armati e nelle violazioni”.

Lancio di missili cambogiani contro la Thailandia

Il bilancio delle vittime in Thailandia è salito a 11 civili, secondo il Ministero della Salute thailandese, a seguito degli attacchi cambogiani. Un incidente particolarmente devastante ha visto un razzo cambogiano colpire una stazione di servizio affollata in un villaggio thailandese, uccidendo sei persone e ferendone altre dieci.

Video diffusi sui social media, geolocalizzati da CNN, hanno mostrato un Seven-Eleven gravemente danneggiato, con l’ingresso distrutto e le finestre in frantumi, e persone ferite che ricevevano soccorso. Altre due morti sono state registrate nella provincia di Surin e una nella provincia di Ubon Ratchathani, inclusa quella di un bambino di 8 anni. La Cambogia, al momento, non ha riportato vittime sul proprio fronte.

La causa immediata: la risposta alle morti thailandesi e le mine anti-uomo

L’escalation odierna è stata preceduta da un’intensificazione delle tensioni nelle settimane precedenti, culminata in tragici incidenti legati a mine anti-uomo. Il 16 luglio, un soldato thailandese ha perso una gamba a causa di un’esplosione di mina. Un secondo incidente, avvenuto mercoledì, ha ferito cinque soldati thailandesi, uno dei quali ha perso anch’esso una gamba.

Questi eventi, attribuiti dalla Thailandia alla Cambogia, hanno innescato una risposta decisa da parte di Bangkok, che ha interpretato gli attacchi come una violazione della propria sovranità. La morte di 11 civili thailandesi a seguito degli attacchi missilistici cambogiani ha ulteriormente alimentato la determinazione della Thailandia a “intensificare le misure di autodifesa”, trasformando la disputa di confine in un conflitto più ampio e sanguinoso.

L’appello della Cambogia all’ONU

Di fronte a questa “flagrante aggressione”, come l’ha definita Hun Manet, la Cambogia ha rivolto un appello urgente alla comunità internazionale. Il Primo Ministro cambogiano ha chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di convocare una “riunione urgente” per “fermare l’aggressione della Thailandia”. Questo appello sottolinea la gravità della situazione e il desiderio di Phnom Penh di un’interferenza esterna per de-escalare il conflitto, dato che le vie bilaterali e legali sembrano non aver sortito effetto di fronte all’intensificarsi delle ostilità.

Le origini di uno scontro profondo e complesso

Le radici di questo conflitto affondano in una complessa storia di cooperazione e rivalità tra Thailandia e Cambogia. I due paesi condividono un confine terrestre di 817 chilometri, in gran parte tracciato dai francesi durante il loro controllo coloniale della Cambogia. Tuttavia, ampie sezioni di questo confine non sono mai state completamente demarcalizzate, lasciando aree contese che sono state fonte di scontri militari e tensioni politiche periodiche.

Un esempio lampante è la disputa sul tempio di Preah Vihear, un sito patrimonio mondiale dell’UNESCO risalente all’XI secolo. Nel 2011, le truppe thailandesi e cambogiane si scontrarono in un’area vicina al tempio, causando lo sfollamento di migliaia di persone e la morte di almeno 20 individui.

La Cambogia ha in passato cercato una sentenza dalla Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite su aree contese, inclusa la sede degli scontri più recenti. Tuttavia, la Thailandia non riconosce la giurisdizione della CIG su queste specifiche aree, sostenendo che alcune zone lungo il confine, inclusi diversi antichi templi, non sono mai state completamente demarcalizzate.

Le tensioni si sono aggravate a maggio, quando un soldato cambogiano è stato ucciso durante un breve scontro tra truppe thailandesi e cambogiane in un’area di confine contesa del “Triangolo di Smeraldo”, dove si incontrano Cambogia, Thailandia e Laos. Entrambe le parti hanno affermato di agire per autodifesa e si sono incolpate a vicenda per la scaramuccia.

Nonostante i leader militari di entrambi i paesi avessero espresso il desiderio di de-escalation, da allora entrambe le parti si sono impegnate in una retorica aggressiva e hanno rafforzato le truppe lungo il confine. La Thailandia ha preso il controllo dei posti di blocco di confine, ha imposto restrizioni agli attraversamenti e ha minacciato di tagliare l’elettricità e internet alle città di confine della Cambogia.

La Cambogia, a sua volta, ha interrotto le importazioni di frutta e verdura thailandese e ha vietato film e serie TV thailandesi. I recenti incidenti con le mine terrestri hanno spinto entrambi i paesi a declassare le relazioni diplomatiche e a richiamare il personale diplomatico, portando all’escalation violenta di giovedì.

Politica e poteri regionali

Il conflitto ha avuto enormi ramificazioni politiche in Thailandia. Il Primo Ministro thailandese, Paetongtarn Shinawatra, è stata sospesa dalle sue funzioni il 1° luglio dopo la fuga di una telefonata avuta a giugno con l’influente ex leader cambogiano Hun Sen, in cui sembrava criticare le azioni del proprio esercito nella disputa. Shinawatra, proveniente da una potente dinastia politica e diventata il più giovane Primo Ministro thailandese l’anno scorso all’età di 38 anni, potrebbe affrontare la piena destituzione a causa della chiamata, che ha rivelato una potenziale discordia tra il suo governo e il potente esercito thailandese.

Analisti come Thitinan Pongsudhirak, professore di scienze politiche presso la Chulalongkorn University in Thailandia, ritengono che il conflitto sia “probabilmente destinato a peggiorare prima di migliorare”, con “tanta tensione repressa” da entrambe le parti. Ha suggerito che la Cambogia stia “sfruttando le divisioni in Thailandia”, dato che il governo thailandese è “molto debole e non c’è unità”. La situazione è stata persino descritta come una “vendetta familiare” tra la famiglia Shinawatra e Hun Sen, che era un amico e alleato del padre di Paetongtarn, l’ex Primo Ministro thailandese Thaksin Shinawatra.

Questo scontro militare diretto rende l‘ASEAN, il raggruppamento regionale che include Thailandia, Cambogia e Myanmar, “ancora più sbilanciato”, secondo Pongsudhirak. Oltre alla guerra civile in Myanmar, che l’ASEAN non è riuscita a risolvere, ora si aggiunge un “confronto militare aperto” tra due dei suoi membri, mettendo in discussione la forza e la capacità dell’organizzazione di mantenere la stabilità nella regione.

Il rischio effettivo è che questo conflitto di confine scappi di mano, visto il desiderio di confronto delle forze armate dei due paesi e la necessità di entrambe le parti di non perdere la faccia, e che la situazione si intensifichi, con pesanti combattimenti e con un maggiore impegno delle forze armate dei due paesi.