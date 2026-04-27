Trump, l’Iran e lo Stretto di Hormuz: le tre opzioni sul tavolo mentre l’energia globale trema

In un fine settimana che definire turbolento sarebbe un eufemismo — tra l’evacuazione presidenziale per la sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca e colpi di scena diplomatici in stile Art of the Deal — la presidenza Trump si trova di fronte a un bivio fondamentale in Medio Oriente. O meglio, a un trivio.

Il teatro è noto: un cessate il fuoco a tempo indeterminato che ha congelato, ma non risolto, il conflitto scoppiato a fine febbraio tra l’asse USA-Israele e l’Iran. Il Presidente americano ha annullato all’ultimo minuto la missione diplomatica dei suoi inviati speciali (Steve Witkoff e Jared Kushner) in Pakistan, accusando la leadership di Teheran di “enorme confusione e lotte intestine”. Secondo Trump, la mossa ha pagato: l’annullamento avrebbe spinto l’Iran a presentare un’offerta negoziale “molto migliore” nel giro di soli dieci minuti.

Tuttavia, al di là della retorica presidenziale e del fatto che Teheran smentisca (rifiutandosi categoricamente di consegnare l’uranio arricchito e lamentando richieste “massimaliste”), la realtà sul campo presenta un conto salatissimo per l’economia globale. La quasi totale chiusura dello Stretto di Hormuz sta strangolando le catene di approvvigionamento mondiali di petrolio, gas naturale liquefatto (GNL) e fertilizzanti. Uno shock dell’offerta da manuale che rischia di innescare nuove dinamiche inflattive globali che le banche centrali difficilmente potrebbero arginare con la sola leva dei tassi di interesse.

Ad alimentare ulteriormente l’incertezza sui mercati energetici ci ha pensato lo stesso Trump, dichiarando a Fox News che gli oleodotti iraniani “esploderanno dall’interno” nel giro di tre giorni per cause “meccaniche e naturali”, rendendoli impossibili da ricostruire. Un monito criptico che fa tremare i futures sul greggio.

Le tre scelte sul tavolo di Trump

Ma quali sono le scelte pratiche che l’amministrazione USA dovrà affrontare ora? Stando alle indiscrezioni raccolte dal Wall Street Journal, le opzioni strategiche per Washington sono essenzialmente tre, nessuna delle quali indolore:

1. L’escalation militare: Riavviare il conflitto aperto, puntando a un collasso sistemico delle infrastrutture o della leadership iraniana. Un’opzione che comporterebbe costi finanziari esorbitanti, il rischio di un allargamento regionale del conflitto e un’impennata verticale e duratura dei prezzi energetici globali.

Riavviare il conflitto aperto, puntando a un collasso sistemico delle infrastrutture o della leadership iraniana. Un’opzione che comporterebbe costi finanziari esorbitanti, il rischio di un allargamento regionale del conflitto e un’impennata verticale e duratura dei prezzi energetici globali. 2. Lo strangolamento economico (via Hormuz): Mantenere lo status quo e utilizzare il blocco di fatto dello Stretto di Hormuz come leva negoziale per logorare l’economia di Teheran, costringendola a un compromesso. È un’arma a doppio taglio: strangola l’Iran, ma infligge danni pesantissimi anche all’economia occidentale e asiatica (Cina in primis), che dipende da quegli approvvigionamenti.

Mantenere lo status quo e utilizzare il blocco di fatto dello Stretto di Hormuz come leva negoziale per logorare l’economia di Teheran, costringendola a un compromesso. È un’arma a doppio taglio: strangola l’Iran, ma infligge danni pesantissimi anche all’economia occidentale e asiatica (Cina in primis), che dipende da quegli approvvigionamenti. 3. Il compromesso al ribasso: Accettare un accordo diplomatico “subottimale”, che non soddisfa appieno le richieste massimaliste di Washington (ad esempio sul controllo totale del programma nucleare), ma che permette di riaprire le rotte commerciali e normalizzare i prezzi dell’energia, stabilizzando l’economia in vista di futuri cicli elettorali.

La diplomazia, per ora, è in standby (con il VP JD Vance pronto a intervenire solo in caso di svolte reali). Il ministro degli esteri iraniano Araghchi continua la sua spola a Islamabad, confermando che l’Iran ha le sue “linee rosse”. L’orologio ticchetta, e il conto, come sempre accade con le strozzature geopolitiche, rischia di finire sul tavolo del settore produttivo e dei consumatori globali.

Di fronte a queste tre scelte resta però ancora un’incertezza, o, per molti versi, una speranza: che farà la Cina? La domanda non è dal punto di vista militare, ma diplomatico: Pechino, il principale cliente del petrolio iraniano e importante partne commerciale, potrebbe esercitare pressioni su Teheran per concludere in conflitto cedendo sulla questione nucleare. Questa settimana sarà essenziale in queste trattative.