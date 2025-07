Trump torna a far parlare di se con le comunicazioni sui dazi. Si prevede che Trump invierà, tra oggi e domani, una lettera all’Unione Europea, anticipando l’annuncio di nuovi dazi che potrebbero oscillare tra il 15% e il 20%. Ma andiamo con ordine per capire cosa sta succedendo e quali potrebbero essere le ripercussioni.

La Nuova Offensiva sui Dazi: Una Strategia Politica?

Sembra che questa nuova ondata di dazi abbia un sapore più “politico” rispetto al passato. Non si tratta solo di questioni commerciali. Prendiamo il caso del Brasile: minacciato di dazi del 50%, il motivo di tale provvedimento sembra essere legato alla persecuzione di Bolsonaro, l’ex presidente brasiliano.

Anche il Canada torna nel mirino di Trump. Il presidente americano ha annunciato un dazio del 35% sul Canada a partire dall’inizio di agosto, accusando il Primo Ministro canadese, Mark Carney, di un atteggiamento anti americano e di non aver contenuto il contrabbando di fentanyl alle frontiere.

Il Canada è uno dei maggiori partner commerciali degli Stati Uniti, con scambi che l’anno scorso hanno superato i 760 miliardi di dollari. L’imposizione di dazi così elevati avrebbe conseguenze economiche di vasta portata, considerando che molte aziende nordamericane hanno catene di approvvigionamento integrate, con componenti che attraversano il confine più volte per la realizzazione di prodotti finiti, come le automobili.

Trump ha inviato una lettera al Canada giovedì scorso, in seguito a un’intervista in cui ha avvertito che i paesi che non avessero ricevuto una lettera specifica da parte sua avrebbero affrontato dazi del 15-20%. “Diremo semplicemente che tutti i paesi rimanenti pagheranno, che sia il 20 percento o il 15 percento. Lo risolveremo ora”, ha detto Trump a NBC News. I suoi dazi “reciproci” sono attualmente fissati al 10%.

Le eccezioni e le conseguenze economiche

Un funzionario dell’amministrazione ha dichiarato che i dazi sul Canada “probabilmente” sarebbero stati sospesi per le merci che rispettano i termini dell’accordo commerciale di Trump del 2020 con Canada e Messico (USMCA). Tale esenzione potrebbe attenuare significativamente i danni del dazio più elevato.

Nonostante le tensioni, i mercati finanziari sembrano aver reagito con relativa calma. Dopo l’ultima tornata di dazi, le azioni statunitensi hanno chiuso a livelli record giovedì. “Penso che i dazi siano stati accolti molto bene. Il mercato azionario ha toccato un nuovo massimo oggi”, ha dichiarato Trump a NBC.

Tuttavia, il dollaro canadese è sceso fino allo 0,6% rispetto alla sua controparte statunitense, prima di recuperare parte delle perdite per scambiare con un calo dello 0,3%. Anche i futures sugli indici nordamericani hanno registrato un leggero calo.

Le ragioni dietro i dazi al Canada

Trump ha dato ai paesi tempo fino al 1° agosto per raggiungere accordi sui dazi. Inizialmente aveva fissato una scadenza al 9 luglio per raggiungere un accordo sui dazi del “giorno della liberazione” annunciati ad aprile.

Insieme al Messico, il Canada è stato uno dei primi paesi colpiti da Trump con i dazi dopo il suo ritorno in carica a gennaio. Il presidente ha accusato i vicini più stretti degli Stati Uniti di non riuscire a controllare la migrazione illegale e il commercio del fentanyl, un potente oppioide.

Il Canada ha goduto di un commercio quasi esente da dazi su molte merci e di un dazio del 25% su tutti i prodotti che non sono conformi all’accordo USMCA. Il petrolio e i prodotti energetici canadesi affrontano un dazio inferiore del 10%. Il vicino settentrionale degli Stati Uniti ha anche beneficiato di un’esenzione dai dazi del 25% sui ricambi auto, ma è stato colpito dal dazio completo del 50% su tutti i prodotti in acciaio e alluminio.

La mossa di Trump aumenta la pressione sul Primo Ministro canadese Mark Carney, che ha vinto le elezioni federali ad aprile con la promessa di tenere testa al presidente degli Stati Uniti e di usare la sua esperienza come governatore della banca centrale per guidare il suo paese attraverso le turbolenze economiche scatenate dai dazi.

Giovedì sera, Carney ha pubblicato sui social media che il governo canadese avrebbe lavorato per una scadenza rivista al 1° agosto. “Il Canada ha compiuto progressi vitali per fermare la piaga del fentanyl in Nord America”, ha scritto Carney.

Carney ha cercato di stringere collegamenti più stretti con la UE, ma il commercio con gli USA è insostituibile, e quindi probabilmente il paese nord americano piegherà, in un modo o nell’altro, la testa di fronte alle richieste di Trump, cercando di minimizzare i danni. Per molti paesi il commercio con gli USA non è sostituibile e non potranno fare altro che adattarsi al nuovo corso.