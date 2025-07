Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente minacciato il Brasile con dazi del 50% a partire dal 1° agosto, in risposta a quella che considera una persecuzione politica dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro da parte del governo di Luiz Inácio Lula da Silva. In una lettera pubblicata su Truth Social, Trump ha definito le accuse contro Bolsonaro una “caccia alle streghe” che dovrebbe “terminare IMMEDIATAMENTE”.

Questo episodio rappresenta uno dei rari casi in cui questioni politiche interne,legate alle preferenze politiche del Presidente USA, hanno influenzato direttamente le decisioni di Trump in materia di politica commerciale, di solito basato solo sullo squilibrio commerciale.

La vicinanza tra Trump e Bolsonaro Jair Bolsonaro, spesso chiamato il “Trump dei Tropici” per il suo stile politico e la sua vicinanza ideologica al leader statunitense, è sotto processo in Brasile con l’accusa di aver tentato un colpo di stato per rovesciare i risultati delle elezioni del 2022, vinte da Lula.

Le autorità brasiliane lo accusano di aver pianificato, insieme a decine di collaboratori, azioni che includevano persino un possibile attentato contro Lula. Bolsonaro ha sempre negato le accuse, sostenendo che si tratti di una persecuzione politica orchestrata dal governo di sinistra di Lula. Trump, che non ha mai nascosto la sua simpatia per Bolsonaro, sembra considerare il processo contro l’ex presidente brasiliano come un affronto personale e politico.

La lettera inviata a Lula riflette questa posizione, suggerendo che i dazi proposti non siano solo una questione economica, ma anche un tentativo di esercitare pressione sul Brasile per influenzarne le dinamiche politiche interne.

Nella sua lettera, Trump ha avvertito che imporrà dazi del 50% sulle importazioni brasiliane negli Stati Uniti se il Brasile non costruirà o produrrà beni direttamente sul territorio americano. Questa proposta fa parte della strategia più ampia di Trump di ridurre i deficit commerciali degli Stati Uniti, incoraggiando i Paesi stranieri a investire negli USA per evitare tariffe punitive.

Tuttavia, il caso del Brasile si distingue perché il Paese sudamericano ha registrato un deficit commerciale di 6,8 miliardi di dollari con gli Stati Uniti nel 2024, il che significa che gli USA esportano più beni in Brasile di quanti ne importino.

I principali prodotti esportati includono aerei, carburanti, macchinari industriali ed equipaggiamenti elettrici. Un’eventuale ritorsione brasiliana con dazi del 50% sui beni americani potrebbe colpire duramente questi settori.

