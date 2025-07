Un’autentica maratona legislativa, culminata in un voto notturno carico di tensione, ha visto la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti approvare il tanto discusso “One Big Beautiful Bill” (OBBB) del Presidente Donald Trump. Una vittoria schiacciante per l’amministrazione, che si prepara a celebrare con una firma che si preannuncia storica, proprio nel giorno dell’Indipendenza americana, il 4 luglio.

There it is!

The OBBB passes the House, and now it’s off to Trump’s desk, where he will likely sign it tomorrow, on our nation’s birthday.

Final tally 218-214, with Massie and Fitzpatrick voting with the Dems.

Chants of "USA!" erupt on the House floor.

— Clandestine (@WarClandestine) July 3, 2025