La famosa One Big Beautiful Bill, la legge di bilancio USA voluta da Trump e fortemente sostenuta, perfino contro Elon Musk, ha passato l’esame del Senato con alcuni aggiustamenti, ma la battaglia non è finita.

A pochi giorni dalla scadenza autoimposta del 4 luglio, il pacchetto di bilancio di riconciliazione, cruciale per il secondo mandato del presidente Donald Trump, rischia di essere affossato da oltre 20 repubblicani alla Camera.

Approvato martedì dal Senato con il voto decisivo del vicepresidente JD Vance, quindi sul filo del rasoio, il One Big Beautiful Bill Act è stato emendato, suscitando l’ira dei conservatori e del presidente della Camera Mike Johnson .

Le modifiche del Senato, che includono un aumento del tetto del debito a 5.000 miliardi di dollari (contro i 4.000 miliardi della Camera), maggiori fondi per sicurezza delle frontiere, difesa e produzione energetica, oltre alla conferma dei tagli fiscali di Trump del 2017, hanno alimentato le critiche.

I repubblicani conservatori, guidati da figure come Andy Harris e Ralph Norman del Freedom Caucus, temono un aumento del deficit federale. “Il nostro disegno di legge è stato stravolto. È destinato a fallire”, ha dichiarato Norman ad Axios.Johnson, con solo tre voti di margine, deve superare resistenze interne e ostacoli procedurali per portare la legge alla scrivania di Trump.

Intanto, il deputato Andy Ogles ha annunciato su X un emendamento per ripristinare la versione originale della Camera, mentre Harris, supportato da Elon Musk, critica i deficit insostenibili. “Musk ha ragione, non possiamo permetterci questi deficit”, ha detto a The Hill.

Il rischio di una chiusura dello Stato Federale è ancora lontana, ma non lontanissima. Purtroppo il sistema di approvazione del bilancio USA, ma non solo, fa si che non si possa far passare nulla senza una trattativa che parzialmente snatura qualsiasi misura. Musk ha ragione nell’affermare che la OBBB non è più quella che è stata approvata alla Camera, ma l’unica alternativa sarebbe peggiore del male, cioè togliere al Senato la possibilità di emendare la norma.

Riuscirà Johnson a unire il partito e salvare il disegno di legge prima della scadenza? La tensione al Congresso è alle stelle, con il futuro della legge in bilico, ancora più di quanto non fosse al Senato, e infatti Trump interviene sul tema in modo continuativo. Comunque è ironico che ora i maggiori avversari di Trump siano coloro che, in altri momenti, lo avrebbero sostenuto più vivamente.