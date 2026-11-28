La crisi del cartello del petrolio è anche frutto del lavoro della diplomazia di un paese che da sempre lo contrasta. All’inizio di quest’anno l’amministrazione statunitense ha incoraggiato due dei cinque membri fondatori dell’OPEC, l’Iraq e il Venezuela, a lasciare il cartello, come ha riferito venerdì Reuters, citando diverse fonti informate sulla questione. Finora l’Iraq e il Venezuela hanno ignorato questa pressione da parte dell’amministrazione Trump.

L’amministrazione statunitense auspicava un aumento della produzione petrolifera sia in Iraq che in Venezuela ed era preoccupata che gli accordi dell’OPEC e dell’OPEC+ e le quote di produzione potessero ostacolare qualsiasi aumento della produzione.

Nel caso del Venezuela, gli Stati Uniti hanno esercitato una certa influenza sul settore petrolifero sin dalla presa di potere di Nicolás Maduro all’inizio di gennaio, e i fondi statali venezuelani sono depositati in un conto controllato dagli Stati Uniti dopo la destituzione di Maduro.

Secondo fonti di Reuters, la pressione è arrivata al punto che gli Stati Uniti hanno impedito al Venezuela di pagare la quota di adesione all’OPEC.

La pressione esercitata dagli Stati Uniti affinché il Venezuela uscisse dal cartello è arrivata a tal punto che il principe ereditario Mohammed bin Salman dell’Arabia Saudita, principale produttore dell’OPEC e leader de facto, è intervenuto in estate per persuadere l’amministrazione Trump a non insistere ulteriormente sulla questione, come hanno riferito a Reuters due delle fonti.

In Iraq, la questione di un’eventuale uscita dall’OPEC è stata sollevata dal primo ministro iracheno Ali Faleh al-Zaidi dopo gli incontri di questa estate con funzionari statunitensi, i quali avevano incoraggiato il funzionario iracheno a far sì che il governo prendesse in considerazione l’uscita dal cartello.

Secondo due fonti di Reuters, il Ministero del Petrolio iracheno si è opposto all’idea e ha invece convinto il primo ministro a mantenere il secondo maggiore produttore dell’OPEC all’interno del cartello e a considerare la possibilità di lottare per una quota di produzione più elevata.

Da settembre, l’Iraq sta cercando di ottenere un aumento significativo della valutazione dell’OPEC relativa alla propria capacità produttiva e, di conseguenza, dei livelli di riferimento per eventuali quote o tagli.

In vista della riunione del cartello del 29 novembre, volta a valutare la capacità e le quote per il 2027, l’Iraq si rifiuta di accettare una valutazione dell’OPEC+ secondo cui il Paese può produrre in modo sostenibile meno di 5 milioni di barili al giorno. Baghdad vuole che l’OPEC+ riconosca una capacità produttiva di circa 6 milioni di barili al giorno. Difficilmente l’Iraq uscirà dal cartello, ma probabilmente otterrà un aumento delle quote di produzione, aumentando la quantità di petrolio mondiale disponibile. Esattamente quello che vuole Trump.