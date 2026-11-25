Altri problemi per il grande cartello petrolifero che un tempo controllava i prezzi: infatti l’Iraq rifiuta di accettare la valutazione dell’OPEC+ secondo cui il Paese sarebbe in grado di produrre in modo sostenibile meno di 5 milioni di barili di petrolio al giorno. Baghdad vuole che l’OPEC+ riconosca una capacità di circa 6 milioni di bpd: un riconoscimento importante in vista della prossima riunione del gruppo, in programma domenica, durante la quale si prevede che gli obiettivi di produzione per il 2027 saranno oggetto di discussione.

In base all’attuale accordo di produzione dell’OPEC+, il limite dell’Iraq è fissato a 4,431 milioni di barili al giorno. Se l’OPEC riconoscesse la valutazione di capacità più elevata richiesta dall’Iraq, ciò fornirebbe a Baghdad un argomento più forte a sostegno di una quota maggiore e quindi aumentare la produzione incassando più moneta forte. L’OPEC+ ha incaricato consulenti esterni di valutare le capacità produttive dei membri prima di decidere la quantità di petrolio che ciascun paese dovrebbe essere autorizzato a estrarre. Concedere all’Iraq una quota maggiore significherebbe o consentire l’immissione di più petrolio sul mercato oppure ridurre la quantità che gli altri membri possono produrre.

All’inizio di questo mese, il ministro del Petrolio iracheno Basim Mohammed Khudair ha affermato che l’Iraq stava già producendo oltre 5 milioni di barili al giorno, una cifra superiore alla quota assegnata. Ha inoltre insistito sul fatto che l’Iraq stesse rispettando i requisiti dell’OPEC+, poiché le sue esportazioni rimanevano entro limiti accettabili.

Tuttavia, i limiti dell’OPEC+ non riguardano le esportazioni, e il petrolio prodotto per uso interno non è esente dalle quote di produzione.

Secondo il rapporto dell’OPEC di novembre, Baghdad ha dichiarato una produzione di 4,888 milioni di barili al giorno per il mese di ottobre, superiore alla quota attuale. Fonti indipendenti dell’OPEC stimano invece la cifra a 4,491 milioni di barili al giorno. Si tratta di una differenza di quasi 400.000 barili al giorno tra quanto l’Iraq dichiara di aver estratto e quanto l’OPEC ritiene che abbia effettivamente estratto. Anche la stima più bassa supera l’attuale quota di produzione concessa all’Iraq di circa 60.000 bpd.

L’Agenzia Internazionale per l’Energia stima la capacità produttiva sostenibile dell’Iraq a 4,87 milioni di bpd, un valore notevolmente inferiore alla capacità di 6 milioni di bpd auto-valutata dall’Iraq.

La rischiesta di Baghdad non giunge senza rischi o senza pressioni: all’inizio di quest’anno l’Iraq aveva minacciato di lasciare l’OPEC se non avesse ricevuto una quota soddisfacente, sebbene in seguito abbia ritirato tale avvertimento. Gli Emirati Arabi Uniti hanno già lasciato l’organizzazione per questioni simili. Sembra incredibile, ma in mezzo a una crisi energetica rischia di prodursi una crisi per eccesso di produzione.