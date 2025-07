Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump vantava “il più grande accordo commerciale della storia” con il Giappone, ha anche sottolineato che gli Stati Uniti e il Giappone sono pronti a concludere un altro accordo per costituire una joint venture per il GNL in Alaska.

“Abbiamo concluso un accordo… e ora ne concluderemo un altro perché stanno costituendo una joint venture con noi in Alaska, come sapete, per il GNL”, ha dichiarato il presidente Trump in un commento sull’accordo ai legislatori del Partito Repubblicano alla Casa Bianca.

“Sono tutti pronti a concludere l’accordo”, ha aggiunto il presidente.

Gli Stati Uniti hanno completato quello che il presidente Trump ha definito su Truth Social “un accordo enorme con il Giappone, forse il più grande accordo mai concluso”.

In base all’accordo commerciale, le merci giapponesi importate negli Stati Uniti saranno soggette a un dazio del 15%, inferiore al 24% proposto all’inizio di aprile e al 25% proposto dal presidente Trump all’inizio di questo mese con effetto dal 1° agosto.

L’accordo commerciale prevede ora un dazio del 15% sui beni giapponesi importati negli Stati Uniti.

Tuttavia, le ulteriori osservazioni del presidente Trump e le assicurazioni che gli Stati Uniti e il Giappone concluderanno un accordo di joint venture per il GNL in Alaska non sono state immediatamente confermate dal Giappone.

Un funzionario del governo giapponese presso il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria (METI) ha dichiarato a Reuters che il ministero sta lavorando per confermare le dichiarazioni del presidente Trump.

Le aziende giapponesi hanno preso in considerazione investimenti nel progetto LNG in Alaska del valore di 44 miliardi di dollari, ma finora sembrano preoccupate che i costi possano essere troppo elevati, considerando il clima rigido dell’Alaska e le dimensioni dei gasdotti necessari per avviare il progetto.

La scorsa settimana sono emerse notizie secondo cui la società statale indiana GAIL (India) Ltd, attiva nel settore del gas naturale, avrebbe avviato trattative per l’acquisto di gas naturale liquefatto dal progetto LNG in Alaska.

Le società energetiche sono pronte a impegnarsi ad acquistare 115 miliardi di dollari di GNL dall’Alaska una volta che il progetto energetico preferito dal presidente Trump sarà completato, ha dichiarato il mese scorso la società responsabile del progetto, Glenfarne, sottolineando che ben 50 società hanno manifestato interesse formale. Il problema è che questo interesse, economicamente importante, si incontra con problemi enormi dal punto di vista ambientale.