L’Estremo Oriente conclude accordi sul GNL con gli USA per ridurre i tassi

Un importante accordo energetico che coinvolge il gas naturale liquefatto statunitense con Giappone, Corea del Sud e Taiwan è in corso di definizione, hanno dichiarato martedì i funzionari dell’amministrazione Trump, lasciando intendere che ciò potrebbe portare a una possibile riduzione delle tariffe. Lo riporta Nikkei.

Parlando alla CNBC, il Segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha detto che il Presidente Donald Trump sarà coinvolto personalmente nei negoziati per rivedere le tariffe paese per paese.

“Penso che ci saranno molti tira e molla”, ha detto, aggiungendo che l’esito dei negoziati dipenderà dalle offerte dei partner commerciali.

“Per esempio, si parla di un grande accordo energetico in Alaska in cui i giapponesi e forse i coreani, forse i taiwanesi, fornirebbero… prenderebbero gran parte dell’offtake e fornirebbero i finanziamenti per l’accordo”, ha detto.

Un accordo di questo tipo, in cui le economie asiatiche si fanno carico di una parte o della maggior parte dei finanziamenti per la costruzione di un gasdotto dai giacimenti artici di gas nel nord dell’Alaska ai porti ghiacciati del sud, oltre a impegnarsi ad acquistare il gas prodotto, “non solo creerebbe molti posti di lavoro americani, ma ridurrebbe il deficit commerciale”, ha affermato.

Il gasdotto, lungo 1.300 chilometri, dovrebbe costare 44 miliardi di dollari. Il governatore dell’Alaska Mike Dunleavy ha dichiarato che le esportazioni potrebbero iniziare entro il 2030 e che il progetto potrebbe fornire circa 3,5 miliardi di piedi cubi di gas al giorno.

Trump ha dichiarato sul Social Truth di aver avuto una “grande telefonata” con Han Duck-soo, presidente ad interim della Corea del Sud.



“Abbiamo parlato del loro enorme e insostenibile surplus, delle tariffe, della costruzione navale, dell’acquisto su larga scala di GNL statunitense, della loro joint venture in un oleodotto dell’Alaska e del pagamento per la grande protezione militare che forniamo alla Corea del Sud”, ha scritto.

Una squadra di negoziatori sudcoreani è su un aereo diretto negli Stati Uniti e “le cose si stanno mettendo bene”, ha detto il presidente americano.

Ha detto che i colloqui non si limitano al commercio e alle tariffe, ma li ha descritti come un efficiente “ONE STOP SHOPPING”.

Anche la Cina vuole fare urgentemente un accordo, ha aggiunto, “ma non sa come iniziare. Stiamo aspettando la loro chiamata”, cosa che però , per ora, Pechino ha seccamente negato.

Nel suo primo discorso del secondo mandato al Congresso, all’inizio di marzo, Trump ha detto che Giappone e Corea del Sud spenderanno “migliaia di miliardi di dollari” per aiutare a costruire l’oleodotto dell’Alaska.

“La mia amministrazione sta anche lavorando a un gigantesco gasdotto per il gas naturale in Alaska, tra i più grandi al mondo, in cui Giappone, Corea del Sud e altre nazioni vogliono essere nostri partner – con investimenti di trilioni di dollari ciascuno”, ha detto.

Un’opera enorme, che, visto il costo di realizzazione, le difficoltà e i tempi, non si sarebbe realizzata senza questi capitali.