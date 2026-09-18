Trappola diesel: le raffinerie tagliano le forniture e il caro carburante minaccia incrementarsi ulteriormente

Matt Smith di Kpler prevede che i prezzi del petrolio continuino a salire gradualmente, con sei mesi e mezzo di cali nell’offerta dal Medio Oriente che ora si stanno riflettendo sui prezzi della benzina e del gasolio.

Giovedì Smith ha dichiarato alla CNBC che i prezzi del petrolio sono aumentati di circa 30 dollari al barile dall’inizio di agosto. Normalmente, in questo periodo dell’anno, i prezzi della benzina sarebbero in calo, con l’affievolirsi della domanda legata agli spostamenti estivi. Ma non è così.

Kpler stima che nel corso del conflitto si sia registrata una perdita di produzione petrolifera pari a circa 8,5 milioni di barili al giorno. Anche la capacità produttiva delle raffinerie ha subito una forte contrazione, riducendo la quantità di benzina e gasolio prodotti dal greggio ancora disponibile.

“È proprio questo il punto dolente”, ha affermato Smith.

Giovedì il Brent è sceso di circa il 3% a 102,72 dollari al barile e il WTI è sceso a 100,47 dollari, dopo le notizie secondo cui l’Arabia Saudita sta cercando modi alternativi per trasportare il greggio mentre l’oleodotto Est-Ovest rimane danneggiato. Il petrolio poi è rimbalzato a 104 dollari al barile, comunque sempre meno che i suoi massimi.

Smith ha stimato la perdita potenziale derivante da un’eventuale interruzione di un mese dell’ oleodotto est-ovest tra i 100 e i 120 milioni di barili che non potrebbero essere esportati attraverso Yanbu. L’Arabia Saudita ha aumentato i carichi all’interno del Golfo Persico e ha fatto transitare parte di quei barili attraverso lo Stretto di Hormuz, dove il traffico navale rimane fortemente limitato.

Mercoledì solo tre navi commerciali hanno attraversato lo Stretto di Hormuz, rispetto alle 12 di martedì e a una media di 17 negli ultimi 10 giorni, secondo i dati di monitoraggio delle navi citati da Reuters.

Purtroppo il gasolio ha meno vie di fuga.

Smith ha affermato che il Medio Oriente esporta normalmente circa 3 milioni di barili al giorno di prodotti raffinati. La Russia, il secondo esportatore mondiale di gasolio dopo gli Stati Uniti, sta contemporaneamente subendo una riduzione della produzione delle raffinerie a causa degli attacchi dei droni ucraini e limitando le esportazioni di carburante.

La Cina dispone di capacità di raffinazione inutilizzate, ma Smith ha spiegato che le raffinerie cinesi hanno ridotto la produzione quando il greggio ha superato i 100 dollari e continuano a concentrarsi principalmente sull’approvvigionamento del mercato interno. Le esportazioni di prodotti petroliferi sono aumentate solo in misura modesta.

I prezzi del gasolio negli Stati Uniti hanno già superato i 6 dollari al gallone, facendo lievitare i costi per il trasporto su gomma, l’agricoltura, l’edilizia e l’industria manifatturiera. Smith prevede che il prezzo del greggio continui a salire senza un allentamento delle tensioni. Il gasolio, ha affermato, «non è un problema che si risolve facilmente». Certo, se l’Europa non avesse ridotto le proprie capacità di raffinazione forse non avremmo questo problema.