Scarsi consumi e case svalutate: l’illusione della crescita cinese si infrange contro l’effetto povertà

L’economia cinese si trova davanti a una situazione complicata: mentre la narrazione ufficiale continua a descrivere una marcia trionfale, i numeri reali mostrano una paralisi della domanda interna. A Pechino non basta più stampare moneta o tagliare i tassi: i cittadini hanno semplicemente smesso di spendere.

Ad agosto 2026 le vendite al dettaglio sono cresciute di un misero 0,4% su base annua. Un dato che segna una frenata netta rispetto al debole +0,6% di luglio e delude le stime degli analisti, che puntavano almeno a un +0,8%. Su base mensile il dato è ancora più chiaro: un calo dello 0,13%.

Ecco la situazione mostrata graficamente da Tradingeconomics, su base triennale, quindi mettendo in evidenza la reale situazione:

Il colpo più duro colpisce i beni durevoli, quelli che richiedono fiducia nel futuro:

Automobili: crollo del 18,5%

crollo del 18,5% Materiali edili: calo dell’11,8%

calo dell’11,8% Mobili e arredo: giù del 7,9%

giù del 7,9% Gioielleria (oro e argento): tonfo del 17,5%

Al netto del settore automobilistico, le vendite complessive salgono del 2,5%, ma dove finiscono i soldi che non vanno più nell’acquisto di beni importanti?

La risposta è nell’evasione a basso costo. Crescono le vendite di apparecchi tecnologici (+27,3%), ma soprattutto tabacco e alcolici (+12,5%) e cosmetici (+4,9%). Il cittadino comune rinuncia all’auto nuova o a rinnovare il salotto, rifugiandosi in piccoli acquisti gratificanti o nel consumo di svago. Ad essere maligni potremmo dire che affonda nella bottiglia la propria tristezza.

La causa più profonda di questo blocco dei consumi non è un mistero: è il disastro del mattone. Nello stesso mese di agosto, i prezzi delle nuove case in 70 città cinesi sono scesi del 3,0% rispetto a un anno fa. È il trentottesimo mese consecutivo di calo. ecco il relativo grafico da Tradingeconomics:

Gli aiuti pubblici hanno attenuato la discesa rispetto al -3,2% di luglio, ma non fermano l’emorragia. A livello geografico la debolezza è diffusa ovunque, tranne una singola eccezione:

Città Variazione annua prezzi case Shanghai +3,0% Canton (Guangzhou) -1,9% Pechino -2,3% Shenzhen -2,3% Chongqing -3,1% Tianjin -4,1%

I due fenomeni sono due facce della stessa medaglia e producono il cosiddetto “effetto povertà”. Per decenni le famiglie cinesi hanno accumulato la quasi totalità dei propri risparmi negli immobili. Vedere il valore della propria casa scendere mese dopo mese per oltre tre anni genera una sensazione immediata di impoverimento.

Se la casa vale meno e il futuro appare incerto, la reazione immediata è chiudere il portafoglio. Poco importa che le banche offrano prestiti a tassi stracciati o che il governo inviti all’ottimismo. Quando manca il reddito reale e la sicurezza patrimoniale, la liquidità facile resta parcheggiata nei depositi. La Cina si trova così intrappolata in una classica crisi di domanda: produrre merci non serve a nulla se poi il mercato interno non ha né i soldi né l’umore per comprare. L’eccesso di produzione, soprattutto nel settore auto, viene riversata all’estero, allargando la crisi.