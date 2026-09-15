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Commercio estero: l’Italia segna un surplus record di 8,2 miliardi, ma l’illusione nasconde la frenata dei consumi
A luglio l’Italia tocca un avanzo commerciale di 8,24 miliardi, ma il calo delle quantità importate rivela la sofferenza della domanda interna schiacciata dai rincari energetici.
Sulla carta sembra un trionfo industriale senza precedenti: a luglio 2026 la bilancia commerciale italiana ha registrato un avanzo commerciale di 8,24 miliardi di euro, spazzando via le stime degli analisti ferme a 4,77 miliardi. Si tratta del dato più alto dal luglio 2020.
Eppure, dietro i brindisi di rito per il record storico delle vendite estere a 64,55 miliardi di euro, i numeri ufficiali nascondono un segnale d’allarme che non può essere ignorato. L’economia reale sta pagando un conto salato, stretto tra una fiammata dei costi energetici e il progressivo prosciugamento della spesa delle famiglie.
Ecco comunque l’andamento del saldo commerciale in totale da Tradingeconomics:
L’inganno dei prezzi: l’export sale nei valori, ma scende nei volumi
Il dato aggregato mostra un aumento dell’export del 4,7% su base annua. C’è però un dettaglio cruciale: questa crescita è puramente monetaria. Se guardiamo alle quantità reali di beni spediti oltreconfine, i volumi esportati sono in realtà diminuiti dell’1,7%.
In parole semplici, le imprese italiane hanno incassato di più semplicemente perché hanno dovuto alzare i listini per coprire i rincari di produzione.
La situazione diventa ancora più trasparente osservando le importazioni. Il valore totale dei beni acquistati dall’estero è cresciuto del 4,6% (56,31 miliardi), ma i volumi fisici importati sono crollati del 2,7%. Quando un Paese riduce le quantità di merci che acquista da fuori, significa essenzialmente due cose: le aziende riducono le scorte e i cittadini comprano meno.
|Indicatore (Luglio 2026 vs Luglio 2025)
|Variazione in Valore
|Variazione in Volume
|Esportazioni
|+4,7%
|-1,7%
|Importazioni
|+4,6%
|-2,7%
|Saldo commerciale complessivo
|+8,24 miliardi € (era +7,83 mld)
|—
|Deficit energetico
|-5,51 miliardi € (era -4,11 mld)
|—
Il salasso del petrolio divora il potere d’acquisto
A pesare come un macigno sui conti nazionali è il ritorno dell’inflazione energetica. I prezzi all’importazione sono saliti dello 0,4% rispetto a giugno e segnano un pesante +5,0% su base annua.
Il deficit energetico italiano si è allargato pericolosamente, passando dai 4,11 miliardi di luglio 2025 ai 5,51 miliardi attuali. Questo significa che l’avanzo ottenuto sui prodotti non energetici (salito a 13,75 miliardi) serve in buona parte a coprire la bolletta estera di petrolio e gas.
Per le famiglie italiane, questo meccanismo si traduce in una stangata quotidiana: i soldi spesi per carburanti e bollette vengono sottratti direttamente ai consumi di tutti i giorni. I carrelli della spesa si alleggeriscono e la domanda interna resta al palo.
Chi compra il Made in Italy e chi frena
La tenuta delle vendite estere è trainata soprattutto dai mercati fuori dall’Unione Europea (+6,6%), mentre il mercato comune europeo mostra segnali di stanchezza (+2,7% tendenziale e un preoccupante -5,6% rispetto a giugno).
I mercati più vivaci per le nostre merci sono stati:
- Svizzera: +39,6%
- Cina: +27,6%
- Paesi OPEC: +26,3%
Sul fronte opposto, si registra un pesante arretramento nei Paesi ASEAN (-26,9%) e una leggera flessione negli Stati Uniti (-1,1%). All’interno dell’UE crescono le vendite verso Paesi Bassi (+5%) e Francia (+4,2%), mentre la Germania rimane immobile come cliente e cala leggermente come fornitore (-0,1%), a testimonianza delle difficoltà persistenti della locomotiva tedesca.
Tra i settori produttivi italiani, a spingere sull’acceleratore nei primi sette mesi dell’anno troviamo i metalli di base (+26,4%), i prodotti petroliferi raffinati (+24,0%, e questo segna che abbiamo capacità di raffinazione, ma la usiamo per gli altri) e il comparto autoveicoli (+8,0%). A luglio hanno mostrato vivacità anche gli articoli sportivi e preziosi (+15,9%), mentre arretrano i mezzi di trasporto diversi dalle auto (-2,5%).
Un gigante con i piedi d’argilla
Avere un saldo commerciale positivo superiore agli 8 miliardi è certamente la prova che una parte del nostro apparato industriale sa ancora difendersi bene sui mercati internazionali. Guai, però, a scambiare questo dato per un certificato di ottima salute dell’intero sistema.
Un surplus commerciale che si allarga principalmente perché crollano le quantità importate è la tipica spia di un’economia domestica asfittica. Se la manifattura regge solo grazie alle commesse svizzere, cinesi o dei Paesi arabi, mentre i consumatori italiani riducono gli acquisti schiacciati dal costo della vita, l’equilibrio rimane precario. Senza una ripresa decisa della domanda interna, l’Italia rischia di assomigliare a una fabbrica efficiente che vende tutto fuori perché i propri dipendenti non possono permettersi di comprare ciò che producono.
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