Commercio estero: l’Italia segna un surplus record di 8,2 miliardi, ma l’illusione nasconde la frenata dei consumi

Sulla carta sembra un trionfo industriale senza precedenti: a luglio 2026 la bilancia commerciale italiana ha registrato un avanzo commerciale di 8,24 miliardi di euro, spazzando via le stime degli analisti ferme a 4,77 miliardi. Si tratta del dato più alto dal luglio 2020.

Eppure, dietro i brindisi di rito per il record storico delle vendite estere a 64,55 miliardi di euro, i numeri ufficiali nascondono un segnale d’allarme che non può essere ignorato. L’economia reale sta pagando un conto salato, stretto tra una fiammata dei costi energetici e il progressivo prosciugamento della spesa delle famiglie.

Ecco comunque l’andamento del saldo commerciale in totale da Tradingeconomics:

L’inganno dei prezzi: l’export sale nei valori, ma scende nei volumi

Il dato aggregato mostra un aumento dell’export del 4,7% su base annua. C’è però un dettaglio cruciale: questa crescita è puramente monetaria. Se guardiamo alle quantità reali di beni spediti oltreconfine, i volumi esportati sono in realtà diminuiti dell’1,7%.

In parole semplici, le imprese italiane hanno incassato di più semplicemente perché hanno dovuto alzare i listini per coprire i rincari di produzione.

La situazione diventa ancora più trasparente osservando le importazioni. Il valore totale dei beni acquistati dall’estero è cresciuto del 4,6% (56,31 miliardi), ma i volumi fisici importati sono crollati del 2,7%. Quando un Paese riduce le quantità di merci che acquista da fuori, significa essenzialmente due cose: le aziende riducono le scorte e i cittadini comprano meno.

Indicatore (Luglio 2026 vs Luglio 2025) Variazione in Valore Variazione in Volume Esportazioni +4,7% -1,7% Importazioni +4,6% -2,7% Saldo commerciale complessivo +8,24 miliardi € (era +7,83 mld) — Deficit energetico -5,51 miliardi € (era -4,11 mld) —

Il salasso del petrolio divora il potere d’acquisto

A pesare come un macigno sui conti nazionali è il ritorno dell’inflazione energetica. I prezzi all’importazione sono saliti dello 0,4% rispetto a giugno e segnano un pesante +5,0% su base annua.

Il deficit energetico italiano si è allargato pericolosamente, passando dai 4,11 miliardi di luglio 2025 ai 5,51 miliardi attuali. Questo significa che l’avanzo ottenuto sui prodotti non energetici (salito a 13,75 miliardi) serve in buona parte a coprire la bolletta estera di petrolio e gas.

Per le famiglie italiane, questo meccanismo si traduce in una stangata quotidiana: i soldi spesi per carburanti e bollette vengono sottratti direttamente ai consumi di tutti i giorni. I carrelli della spesa si alleggeriscono e la domanda interna resta al palo.

Chi compra il Made in Italy e chi frena

La tenuta delle vendite estere è trainata soprattutto dai mercati fuori dall’Unione Europea (+6,6%), mentre il mercato comune europeo mostra segnali di stanchezza (+2,7% tendenziale e un preoccupante -5,6% rispetto a giugno).

I mercati più vivaci per le nostre merci sono stati:

Svizzera: +39,6%

+39,6% Cina: +27,6%

+27,6% Paesi OPEC: +26,3%

Sul fronte opposto, si registra un pesante arretramento nei Paesi ASEAN (-26,9%) e una leggera flessione negli Stati Uniti (-1,1%). All’interno dell’UE crescono le vendite verso Paesi Bassi (+5%) e Francia (+4,2%), mentre la Germania rimane immobile come cliente e cala leggermente come fornitore (-0,1%), a testimonianza delle difficoltà persistenti della locomotiva tedesca.

Tra i settori produttivi italiani, a spingere sull’acceleratore nei primi sette mesi dell’anno troviamo i metalli di base (+26,4%), i prodotti petroliferi raffinati (+24,0%, e questo segna che abbiamo capacità di raffinazione, ma la usiamo per gli altri) e il comparto autoveicoli (+8,0%). A luglio hanno mostrato vivacità anche gli articoli sportivi e preziosi (+15,9%), mentre arretrano i mezzi di trasporto diversi dalle auto (-2,5%).

Un gigante con i piedi d’argilla

Avere un saldo commerciale positivo superiore agli 8 miliardi è certamente la prova che una parte del nostro apparato industriale sa ancora difendersi bene sui mercati internazionali. Guai, però, a scambiare questo dato per un certificato di ottima salute dell’intero sistema.

Un surplus commerciale che si allarga principalmente perché crollano le quantità importate è la tipica spia di un’economia domestica asfittica. Se la manifattura regge solo grazie alle commesse svizzere, cinesi o dei Paesi arabi, mentre i consumatori italiani riducono gli acquisti schiacciati dal costo della vita, l’equilibrio rimane precario. Senza una ripresa decisa della domanda interna, l’Italia rischia di assomigliare a una fabbrica efficiente che vende tutto fuori perché i propri dipendenti non possono permettersi di comprare ciò che producono.