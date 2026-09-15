Guerra orbitale: gli Stati Uniti ammettono di avere armi nello spazio. Cosa c’è davvero sopra le nostre teste

Il silenzio è finito. Per decenni Washington e le altre superpotenze hanno mantenuto una prudente finzione diplomatica, fingendo che l’orbita terrestre fosse un’oasi protetta da regole condivise. Questa maschera è caduta: gli Stati Uniti hanno confermato pubblicamente di aver già schierato armi offensive nello spazio. La notizia segna un punto di non ritorno nella storia militare moderna.

Lo scontro tra le grandi potenze si sposta ufficialmente a centinaia di chilometri sopra il nostro pianeta. Se un gruppo di satelliti smette di funzionare, a terra si spengono all’istante le comunicazioni militari, la guida dei droni e la navigazione di precisione.

L’annuncio del Pentagono: una frase studiata al millimetro

A dare la notizia è stato Troy Meink, Segretario all’Aeronautica militare degli Stati Uniti, durante la conferenza annuale “Air, Space & Cyber” del 2026. Meink è la massima autorità civile del Pentagono che supervisiona sia l’Air Force sia la Space Force.

Durante il suo discorso, Meink ha pronunciato parole pesate con estrema cura: gli Stati Uniti possiedono oggi “armi di controllo spaziale in orbita” (on-orbit space control weapons). La motivazione ufficiale è la difesa: proteggere le forze americane e i loro alleati da qualsiasi azione ostile.

Interrogato subito dopo dai giornalisti, il segretario ha chiarito che non si è trattato affatto di una svista o di un’uscita impulsiva. Quella frase era stata preparata e limata a lungo prima del discorso pubblico.

Meink ha però opposto un netto rifiuto a qualsiasi richiesta di dettagli tecnici. Non ha voluto spiegare di quali armi si tratti, né quando siano state caricate sui razzi o se siano già state collaudate con test reali. Ha spiegato che svelare i dettagli operativi toglierebbe forza alla deterrenza militare.

Subito dopo, la Space Force ha diffuso una nota per chiarire il concetto di “controllo dello spazio”. Si tratta di un pacchetto di missioni che include mezzi sia offensivi sia difensivi, capaci di agire per disturbare, degradare e perfino distruggere i sistemi spaziali nemici su ordine dei comandi operativi.

Fino a ieri il Pentagono ammetteva solo l’esistenza di disturbatori radio posizionati a terra. Oggi lo scenario cambia radicalmente: le armi sono lassù, già agganciate ai vettori in orbita.

Di che tipo di armi stiamo parlando?

Mantenere il segreto fa parte del gioco della difesa, ma la tecnologia militare permette di tracciare un quadro molto preciso. Gli strumenti per condurre una guerra nello spazio orbitale si dividono in due grandi famiglie: armi non cinetiche e armi cinetiche.

Le armi non cinetiche sono quelle che mettono fuori combattimento un satellite senza farlo saltare in aria. Rappresentano la scelta più logica e probabile per l’impiego immediato, perché non lasciano rottami metallici vaganti lungo le orbite. Tra queste spiccano i sistemi di guerra elettronica. Si tratta di trasmettitori montati su satelliti capaci di disturbare i segnali radio o bloccare i flussi di dati scambiati tra le sonde nemiche e le basi a terra.

Ci sono poi i laser orbitali. Non servono a polverizzare le navicelle come nei film di fantascienza, ma a sparare fasci di luce concentrata per accecare i sensori ottici e le telecamere spia del rivale. In certi casi l’effetto è solo temporaneo, in altri brucia i circuiti interni in modo definitivo.

Un’altra opzione silenziosa è l’uso di sostanze chimiche o spray: minuscole nubi di vernice o particelle spruzzate sopra i pannelli solari nemici per togliere energia elettrica al satellite e spegnerlo lentamente.

Le armi cinetiche, al contrario, usano la forza bruta dell’urto. Rientrano in questo gruppo i missili intercettori, i proiettili o i satelliti kamikaze, progettati per speronare a tutta velocità la sonda avversaria fino a distruggerla.

Esistono infine satelliti dotati di bracci meccanici prensili. Sono macchine robotizzate capaci di avvicinarsi a un apparato nemico, afferrarlo, strapparne le antenne oppure deviarne la rotta per farlo bruciare a contatto con l’atmosfera.

Categoria dell’arma Tecnologia utilizzata Effetto sul bersaglio Produzione di detriti Guerra elettronica Onde radio e disturbatori di segnale Blocco dei comandi e delle comunicazioni Nessuna Laser orbitale Raggio a energia concentrata Accecamento dei sensori ottici Nessuna Sistemi meccanici e spray Bracci robotici o sostanze oscuranti Disattivazione o spinta fuori rotta Minima Impatto cinetico Collisione diretta o proiettili Frantumazione fisica della struttura Massima (molto pericolosa)

L’uso della forza distruttiva resta comunque un rischio enorme. Distruggere fisicamente un satellite genera migliaia di frammenti impazziti che viaggiano a quasi trentamila chilometri orari, trasformando l’orbita in un campo minato che minaccia anche i satelliti di chi ha sparato. Il rischio di una “Sindrome di Kessler“, cioè di un’ondata distruttiva di frammenti che distruggerebbe i satelliti in massa, diventa probabile.

La dottrina dello scontro: Golden Dome e rivali orientali

L’annuncio americano non è un fulmine a ciel sereno, ma si inserisce in un programma strategico ben preciso. Si collega direttamente al progetto “Golden Dome” sostenuto dall’amministrazione Trump, che prevede scudi e intercettori spaziali per colpire i missili balistici e ipersonici fin dai primi secondi di volo. I vertici della Space Force ripetono da tempo che lo spazio non offre ripari naturali: non ci sono trincee dietro cui nascondersi né colline da sfruttare. I satelliti si trovano sempre dentro il raggio di tiro del nemico.

Washington giustifica la propria mossa accusando Pechino e Mosca di aver iniziato per prime. Negli ultimi mesi è emerso che due satelliti russi hanno pedinato e intercettato le trasmissioni di almeno dodici satelliti europei. La Cina, a sua volta, sta schierando da anni sistemi capaci di afferrare o accecare le sonde rivali. Come ha spiegato senza troppi giri di parole un generale americano, non si può continuare a scappare da un bullo all’infinito: prima o poi bisogna fermarsi e tirare un pugno.

Cosa dicono le leggi: queste armi violano i trattati?

A questo punto si pone una domanda fondamentale: gli Stati Uniti stanno violando le norme internazionali? Dal punto di vista strettamente formale, la risposta è no.

Il pilastro del diritto spaziale è l‘Outer Space Treaty del 1967, siglato durante la Guerra Fredda. Questo testo vieta espressamente di posizionare in orbita armi nucleari o qualsiasi altra arma di distruzione di massa. Inoltre vieta la costruzione di basi militari sulla Luna e sugli altri corpi celesti.

Il trattato del 1967 presenta tuttavia un vuoto enorme: non vieta affatto le armi convenzionali. Non dice una sola parola contro i laser, non proibisce i disturbatori radio e non vieta l’uso di proiettili o satelliti da combattimento tradizionali.

La Space Force si muove quindi all’interno di un vuoto normativo ben noto. Washington può affermare di rispettare gli accordi internazionali perché quei trattati appartengono a un’epoca in cui lo spazio serviva solo a scattare foto sgranate o a trasmettere qualche segnale radio.

La fine dell’ipocrisia diplomatica

La vera rottura non riguarda la legge, ma l’equilibrio politico. La Cina ha risposto protestando contro il pericolo di una nuova corsa agli armamenti, ma le sue dichiarazioni suonano vuote alle orecchie degli osservatori, dato che Pechino lavora a progetti simili da oltre un decennio.

Ammorbidire i toni non serve più a nessuno. Gli Stati Uniti hanno ammesso ciò che tutti i vertici militari sapevano già: lo spazio non è più un confine pacifico, ma il fronte principale dove si decide la sicurezza del pianeta.