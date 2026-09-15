Giappone armato fino ai denti? 9 mila miliardi Yen tra intelligenza artificiale e la trappola del debito

Tokyo spezza il suo storico tabù e si prepara a una svolta epocale: raddoppiare le spese militari fino a toccare il 3,5% del PIL, trasformandosi nella quinta potenza bellica del pianeta. Una mossa disperata per blindare i propri cieli dalla minaccia cinese, decisa proprio mentre la portaerei americana toglie le ancore dalla baia di Tokyo e il debito pubblico nazionale tocca la cifra del 237% del PIL.

Il governo giapponese ha ormai abbandonato la timidezza post-bellica. La richiesta di bilancio avanzata dal Ministero della Difesa per l’anno fiscale 2027 tocca il record di 8.900 miliardi di yen, circa 55 miliardi di euro al cambio attuale.

La cifra definitiva rischia però di salire ancora, visto che molte voci strategiche sono state inserite a bilancio senza prezzo, in attesa del via libera politico.

Non solo cannoni: la svolta invisibile dell’algoritmo

La vera rivoluzione di Tokyo non sta semplicemente nel comprare navi, sommergibili o caccia F-35. L’aspetto cruciale è il cambio radicale della dottrina militare.

Il Giappone ha compreso che accumulare ferraglia da combattimento serve a poco se gli arsenali non comunicano tra loro a velocità istantanea. La nuova spesa punta tutto sui cosiddetti moltiplicatori di forza invisibili: intelligenza artificiale, guerra cibernetica e reti satellitari.

Al vertice delle priorità del Ministero della Difesa non ci sono più i singoli mezzi, ma sei pilastri operativi:

Intelligenza artificiale per il comando operativo congiunto.

Sistemi d’arma a pilotaggio remoto e droni autonomi.

Missili a lungo raggio per colpire basi nemiche a distanza di sicurezza.

Difesa aerea e antimissile integrata.

Dominio spaziale per tracciare vettori ipersonici.

Difesa cibernetica attiva per neutralizzare gli attacchi informatici prima che colpiscano.

La guida per una forza armata del XXI secolo, niente sistemi pesanti e superati, come fa, ad esempio, la Germania, ma tanta tecnologia, ricerca, spazio.

Dal sensore al missile: la guerra dei dati

I missili a lungo raggio perdono ogni utilità se non si conosce con esattezza millimetrica dove si sposta il bersaglio in mezzo all’oceano. Per questo Tokyo sta costruendo una rete integrata in quattro livelli: sensori sul campo, infrastruttura di trasmissione dati, gestione cloud sovrana e intelligenza artificiale operativa.

L’algoritmo viene a essere utilizzato per elaborare in tempo reale i dati dei satelliti spia e indicare al comandante militare la scelta migliore in pochi decimi di secondo. Si tratta di una trasformazione dottrinale profonda. Le piattaforme tradizionali diventano semplici terminali di un unico grande cervello digitale diffuso. Un investimento importante anche dal punto di vista tecnologico.

L’alleato che pretende e poi salpa

A spingere Tokyo verso questa corsa agli armamenti è stata Washington. Da anni il Pentagono insiste affinché gli alleati asiatici portino la spesa militare al 3,5% del PIL per contenere l’espansionismo di Pechino. Una richiesta che per Taiwan arriva addirittura al 10%.

Tuttavia, proprio nel momento di massima tensione con la Cina e la Corea del Nord, il partner americano mostra crepe di affidabilità logistica.

Il mese scorso gli Stati Uniti hanno ritirato la loro ultima portaerei di stanza nel Pacifico per ridispiegarla nello scacchiere mediorientale. La base navale strategica di Yokosuka, a due passi da Tokyo, è rimasta scoperta come mai prima d’ora.

Una beffa diplomatica che suona chiara alle orecchie giapponesi: Washington detta le condizioni, ma quando la situazione si scalda altrove, tocca arrangiarsi da soli.

Parametro strategico Situazione attuale Obiettivo previsto Spesa Difesa su PIL 1,4% (2025) 3,5% entro 10 anni Spesa annua stimata ~62 miliardi di dollari Oltre 130 miliardi di dollari Posizione militare globale 10° posto al mondo 5° posto al mondo Focus dottrinale Acquisto piattaforme fisiche Integrazione multi-dominio e AI Debito pubblico / PIL 237% In costante traiettoria di rischio

Il convitato di pietra: il debito al 237%

Tutti questi magnifici piani tecnologici rischiano di schiantarsi contro un nemico ben più insidioso di Pechino: la contabilità dello Stato. Il Giappone vanta il triste primato del debito pubblico più elevato tra i paesi avanzati, attestato al 237% del prodotto interno lordo.

Per decenni Tokyo ha fatto finta di nulla, finanziando spesa corrente ed espansione pubblica grazie ai tassi a zero della banca centrale. Quel mondo fatato è finito.

I mercati obbligazionari hanno mandato un avvertimento inequivocabile: il rendimento dei titoli di Stato giapponesi a 10 anni è schizzato al 3%, toccando i massimi degli ultimi trent’anni. Gli investitori non sono più disposti a finanziare deficit infiniti senza pretendere rendimenti adeguati. probabilmente la Banca Centrale innalzerà i tassi d’interesse arrivando al 1,75%. Queto si tradurrà in maggiori interessi che il governo dovrà versare agli investitori.

Le ricadute industriali sull’economia interna

Se c’è un risvolto economico positivo, risiede nel fatto che gran parte di questo budget non andrà semplicemente ad arricchire l’industria bellica americana, come succede in Europa, ma finirà in tasche giapponesi. Spostare il baricentro su software proprietario, intelligenza artificiale e infrastrutture cloud sovrane significa immettere liquidità direttamente nelle aziende tecnologiche e manifatturiere interne giapponesi.

Si tratta a tutti gli effetti di una politica industriale mascherata da sicurezza nazionale. Una commessa pubblica da migliaia di miliardi che fungerà da volano per le telecomunicazioni, la robotica e l’aerospazio nipponico.

Resta da capire se il moltiplicatore economico di questa spesa ad alta tecnologia basterà a compensare il salasso degli interessi sul debito. La scommessa di Tokyo è aperta: armarsi fino ai denti per non finire sotto l’influenza cinese, sperando che la bomba a orologeria dei conti pubblici non esploda prima.