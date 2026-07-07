Terremoto petrolifero: gli Emirati inondano il mercato a livelli record dopo l’uscita dall’OPEC

Gli Emirati Arabi Uniti non stanno perdendo tempo nel trarre vantaggio dalla loro uscita dall’OPEC, con la produzione di greggio che a giugno ha già superato i 3,8 milioni di barili al giorno , il livello più alto in oltre sei anni, mentre Abu Dhabi sta rapidamente convertendo la capacità inutilizzata in esportazioni nonostante il calo dei prezzi del petrolio.

La produzione ha subito un’accelerazione da quando gli Emirati Arabi Uniti si sono formalmente ritirati dall’OPEC e dall’OPEC+ il 1° maggio, ponendo fine ad anni di restrizioni alla produzione che ne avevano limitato la capacità di sfruttare appieno la propria capacità produttiva.

Il ministro dell’Energia Suhail Al Mazrouei ha affermato che gli investimenti degli Emirati Arabi Uniti nella capacità a monte implicavano che il Paese dovesse massimizzare i rendimenti piuttosto che mantenere la produzione inattiva, secondo quanto riportato da Reuters. L’ADNOC ha speso decine di miliardi di dollari per espandere la capacità produttiva a 5 milioni di barili al giorno, rendendo gli Emirati Arabi Uniti una delle maggiori fonti mondiali di capacità produttiva di riserva immediatamente disponibile.

L’aumento della produzione arriva in un momento in cui i prezzi del petrolio hanno subito un forte calo rispetto ai massimi raggiunti durante la guerra in Medio Oriente. Il greggio Brent è sceso brevemente sotto i 72 dollari al barile dopo aver superato brevemente i 120 dollari durante il conflitto, mentre la ripresa delle esportazioni dal Golfo e del traffico di petroliere attraverso lo Stretto di Ormuz ha riacceso i timori di un eccesso di offerta.

L’ADNOC ha inoltre adeguato la propria strategia di marketing per sostenere l’aumento della produzione. All’inizio di questo mese, la società ha modificato i prezzi di vendita ufficiali dei propri greggi offshore Upper Zakum, Das e Umm Lulu, passando da una formula legata al Murban al benchmark di Dubai, allineando così questi greggi medi-acidi ai flussi di greggio regionali concorrenti. Reuters ha inoltre riferito che l’ADNOC sta offrendo carichi scontati tramite gare competitive, nel tentativo di ampliare la propria base clienti mentre ulteriori volumi entrano nel mercato.

La crescita della produzione degli Emirati Arabi Uniti è in netto contrasto con quella di gran parte del resto dei Paesi Golfo. Sebbene la produzione dell’OPEC abbia registrato un forte rimbalzo a giugno, quando i produttori hanno ripristinato i barili messi a riposo durante la crisi dello Stretto di Hormuz, la produzione regionale rimane al di sotto dei livelli prebellici. Libera dalle quote OPEC, Abu Dhabi è ora uno dei pochi grandi produttori in grado di continuare ad aumentare la produzione anche in presenza di un indebolimento dei prezzi del petrolio, il che la pone in una posizione di forza per competere per quote di mercato in Asia, e, con le sua infrastrtutture, può parzialmente evitare il blocco legato allo Stretto di Hormuz.