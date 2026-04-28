Lo strappo di Abu Dhabi: gli Emirati lasciano l’OPEC. Fine di un’era o inizio della libertà produttiva?

Non è un fulmine a ciel sereno, ma il tuono è di quelli che fanno tremare le pareti di Vienna. Gli Emirati Arabi Uniti (UAE) hanno annunciato ufficialmente l‘intenzione di uscire dall’OPEC. Dopo anni di tensioni latenti, discussioni sui tetti produttivi e una strategia nazionale sempre più orientata alla massimizzazione degli investimenti infrastrutturali, Abu Dhabi ha deciso che la “camicia di forza” dei tagli decisi dal cartello non è più sostenibile.

Perché ora? Una questione di capacità (e di soldi)

La filosofia che guida gli Emirati, e in particolare il colosso statale ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), è semplice: abbiamo investito miliardi per estrarre di più, perché dovremmo produrre di meno? Mentre l’OPEC+, a guida saudita, ha cercato negli ultimi anni di sostenere il prezzo del greggio tramite tagli costanti alla produzione, gli Emirati si sono trovati in una posizione scomoda.

Dal punto di vista keynesiano, Abu Dhabi sta applicando una logica di ritorno sull’investimento massiccio. Se lo Stato investe in capacità produttiva, tale capacità deve tradursi in flussi di cassa per alimentare la diversificazione economica interna. Rimanere nell’OPEC significava tenere spenti impianti costosi e modernissimi.

I numeri dello scontro: Produzione vs Capacità

Il nodo del contendere è tutto nei numeri. Gli Emirati possiedono una delle capacità produttive inutilizzate più alte al mondo. Ecco un confronto tra gli impegni attuali e il potenziale reale:

Parametro Valore Stimato (Barili/Giorno) Quota attuale OPEC+ (limite) ~2,9 – 3,0 Milioni Capacità produttiva attuale ADNOC ~4,5 Milioni Target capacità 2027 5,0 Milioni Differenziale (Potenziale inutilizzato) +1,5 / 2,0 Milioni

È evidente che una differenza di circa 1,5 milioni di barili al giorno tra quanto “permesso” e quanto “possibile” rappresenta una perdita di entrate fiscali enorme per il bilancio emiratino.

Le ricadute economiche: Petrolio verso i 60 dollari?

L’uscita degli UAE non è solo un fatto politico. È uno shock di offerta. Se Abu Dhabi aprirà i rubinetti per testare la propria capacità massima, il mercato globale si troverà inondato di greggio leggero e di alta qualità.

Pressione ribassista sui prezzi: Un aumento immediato dell’offerta potrebbe spingere il Brent verso la soglia dei 60 dollari, un sollievo per le economie importatrici (come l’Italia), ma un disastro per i bilanci russi e sauditi. Fine della coesione OPEC: Senza gli Emirati, l’OPEC perde il suo terzo produttore. Il rischio di un “si salvi chi può” produttivo è concreto. Geopolitica: Abu Dhabi si smarca da Riad, cercando una propria via diplomatica ed economica più vicina agli interessi dei consumatori occidentali e asiatici.

Il problema rimane sempre solo uno, a questo punto: come far passare il petrolio da Abu Dhabi all’Oceano Indiano? Con il blocco di Hormuz questo resta il problema principale, anche peché gli oleodotti che trasportano petrolio sui due lati di Hormuz sono limitati e portano solo 1,5 milioni di barili al giorno.

Gli Emirati hanno scelto la via del mercato rispetto a quella del cartello. Resta da vedere se questa mossa porterà a una nuova era di energia a basso costo o se scatenerà una guerra dei prezzi fratricida simile a quella del 2020. Di certo, a Vienna l’aria si è fatta improvvisamente molto pesante.