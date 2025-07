Con una svolta silenziosa ma significativa, i funzionari statunitensi hanno manifestato un crescente interesse per le Filippine come potenziale fornitore di terre rare, nell’ambito di una strategia più ampia volta a contrastare il quasi monopolio della Cina sui minerali critici.

Durante un incontro tenutosi il 10 luglio a Kuala Lumpur, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha confermato l’interesse degli Stati Uniti per “la ricchezza delle Filippine in minerali critici”, tra cui gli elementi delle terre rare, materiali essenziali per tutto, dai motori dei veicoli elettrici ai sistemi di difesa.

Cosa c’è nel sottosuolo filippino

Secondo fonti interne, negli ultimi decenni le Filippine hanno inconsapevolmente fornito alla Cina minerali contenenti terre rare, tra cui cerio, neodimio, lantanio e materiali ricchi di bastnäsite. Si tratta degli stessi elementi utilizzati nella produzione high-tech, nell’industria aerospaziale e in applicazioni militari, secondo quanto riportato dal South China Morning Post.

Sebbene le riserve del Paese rimangano in gran parte non quantificate e sottoutilizzate, The Diplomat ha già sottolineato in precedenza che le Filippine possiedono vasti giacimenti di minerali critici, per lo più inesplorati, con solo il 5% delle riserve conosciute esplorate e il 3% sotto contratto. Quindi c’è largo spazio per lo sfruttamento, nel momento in cui gli USA desiderino mettere a disposizione i necessari capitali.

Poiché la Cina mantiene il controllo su circa il 90% della lavorazione globale delle terre rare, gli Stati Uniti sono alla ricerca urgente di nuovi partner politicamente stabili per l’approvvigionamento di minerali strategici.

La potenziale collaborazione con le Filippine rappresenta un cambiamento significativo nel panorama dei minerali critici nel Sud-Est asiatico. Manila potrebbe ora diventare un partner privilegiato negli sforzi per diversificare l’approvvigionamento, non solo nell’estrazione, ma anche nella raffinazione e nella lavorazione, con una collaborazione anche industriale.