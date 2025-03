Il Presidente Alexander Lukashenko ha incaricato i geologi di trovare metalli di terre rare sul territorio bielorusso. Secondo i media ufficiali bielorussi, BelTA, ha definito la questione come “l’argomento numero uno”.

“Dicono che qui abbiamo minerali di terre rare. Dobbiamo anche esplorare il resto: chimica, petrolio, gas e così via. Ho già assegnato un compito corrispondente al ministro competente….Minerali di terre rare – Trump conosce molto bene queste parole. Non ci ha ancora pensato. Non ce ne sono molti nella terra. Forse, li abbiamo quanto gli altri”, ha detto in un incontro con un gruppo di governo.

Secondo Lukashenko, i ministeri competenti dovranno lavorare sodo: “Questo è il futuro. Dobbiamo scavare ed esplorare i giacimenti che abbiamo”.

Il presidente bielorusso ha sollevato il tema dei metalli di terre rare in Bielorussia sullo sfondo degli accordi in discussione tra Washington e Kiev, in base ai quali l’Ucraina concederebbe agli Stati Uniti l’accesso ai metalli di terre rare sul proprio territorio in cambio di assistenza per la loro estrazione.

La firma dei documenti relativi era prevista per venerdì scorso, 28 febbraio, ma dopo uno scontro con il vicepresidente J.D. Vance e il presidente Trump, il presidente Zelensky ha lasciato la Casa Bianca in anticipo. Negli ultimi giorni, tuttavia, le parti in conflitto diplomatico hanno confermato la possibilità di futuri negoziati e persino la firma di un accordo di cooperazione economica tra Washington e Kiev.

Dopo che Trump ha espresso interesse per l’estrazione di terre rare, anche Putin ha convocato una riunione per sviluppare l’industria all’interno della Russia. Ha dichiarato che Mosca è pronta a collaborare con gli Stati Uniti per l’estrazione di metalli di terre rare sul proprio territorio, comprese le regioni occupate dell’Ucraina. Ciò ha provocato una reazione contrastante tra le personalità e i funzionari russi. Tra i critici c’è l’inviato di Putin nel Distretto Federale degli Urali, Artem Zhoga, che ha sostenuto che tali metalli dovrebbero essere preservati “nell’interesse dello Stato”.