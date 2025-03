Il colloquio Trump Zelensky è andato malissimo. Gli USA romperanno il fronte delle sanzioni?

Il colloqui fra Trump e Zelensky non è andato male, ma malissimo, e Macron ha sbagliato clamorosamente a volere questo incontro a ogni costo. Lo dice lo stesso Trump nel suo social media:

Traduciamo per voi:

“Oggi abbiamo avuto un incontro molto significativo alla Casa Bianca. Sono state apprese molte cose che non si sarebbero mai potute capire senza una conversazione sottoposta a tale fuoco e pressione. È sorprendente ciò che emerge dalle emozioni, e ho stabilito che il Presidente Zelenskyy non è pronto per la pace se l’America è coinvolta, perché ritiene che il nostro coinvolgimento gli dia un grande vantaggio nei negoziati. Non voglio vantaggi, voglio la PACE. Ha mancato di rispetto agli Stati Uniti d’America nel loro amato Studio Ovale. Potrà tornare quando sarà pronto per la pace”.

I telefoni saranno roventi in Europa, perché, a questo punto le soluzioni sono le seguenti:

Zelensky si piega e decide di fare la pace, ma ci vorrà tempo e un’umiliazione per Zelensky;

Nuove elezioni in Ucraina e una nuova leadership che possa migliorare le relazioni con gli USA e concludere la pace con la Russia;

Una guerra in cui l’Ucraina va avanti da sola, al massimo con il supporto diretto.

Come abbiamo scritto, Zelensky non avrebbe dovuto avere questo meeting ora, se avesse voluto sopravvivere politicamente. Sarebbe stato necessario un lavoro diplomatico per il quale Macron e l’Ucraino non sono in grado di portare avanti.

Trump has HAD IT with Zelensky! Completely had it. pic.twitter.com/FnuzMHW9gM — Trish Regan (@trish_regan) February 28, 2025

La situazione è tale per cui la delegazione ucraina ha implorato gli USA di azzerare i colloqui e ripartire da zero, ma è stata invitata dal Segretario di Stato ad andarese. Peggio di così non è era possibile che andasse. Il pranzo di lavoro fra le parti è saltato, e se lo sono mangiato gli assistenti di Trump…

L’accordo sulle risorse minerarie fra le due parti non è stato firmato.

Addirittura pare, secondo alcune fonti, che Zelensky abbia pesantemente insultato il vicepresidente Vance:

Zelensky reportedly said “fuck you bitch (suka, blyat)” to JD Vance during their argument. pic.twitter.com/vyHmIBAR33 — Clash Report (@clashreport) February 28, 2025

Le trattative fra USA e Russia stanno andando avanti abbastanza rapidamente. A questo punto non è impossibile che si raggiunga un accordo di disgelo fra Trump e Putin, e che l’Ucraina venga messa da parte, o meglio abbandonata a se stessa, e così l’Europa. Senza gli USA le sanzioni non hanno significato, la Russia potrebbe avere quello di cui necessita da una grande potenza industriale.

Anche tutto il discorso delle garanzie europee di sicurezza diventa aleatorio, come ha notato ieri lo stesso Starmer, che ha cercato di tirare dentro gli USA, perché da soli i paesi europei non sono in grado di fornirle.

Ora c’è la corsa dei mezzi leader europei al sostegno di Zelensky, ma l’atteggiamento da macho durerà il tempo di considerare la propria impotenza. Anche perché la pessima politica delle sinistre europee ha sciolto il patriottismo delle destre, cioè di quelle forze che erano disponibili a lottare per difendere l’Europa. Ora vada pure la von der Leyen.