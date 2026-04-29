Tempesta perfetta sull’agricoltura USA: lo shock di Hormuz e la siccità minacciano i prezzi globali

Il 2026 rischia di passare alla storia come l’anno in cui il nostro sofisticato sistema alimentare globale ha sbattuto violentemente contro il muro della realtà fisica. Mentre i mercati finanziari continuano a rincorrere le trimestrali, l’economia reale – quella fatta di terra, acqua e chimica di base – sta inviando segnali di allarme rosso. Gli agricoltori statunitensi si trovano oggi stretti in una morsa senza precedenti da almeno cinquant’anni: da un lato uno shock geopolitico e logistico, dall’altro una crisi climatica severa.

In un sistema iper-finanziarizzato basato sul paradigma del just-in-time, la totale assenza di margini di flessibilità rischia di tradursi in un’onda d’urto inflattiva sui beni di prima necessità.

Il nodo di Hormuz e il rincaro dei fertilizzanti

La chiusura dello Stretto di Hormuz, avvenuta lo scorso 18 aprile a seguito dell’escalation bellica con l’Iran, non è solo un problema per il prezzo del greggio. È, prima di tutto, un disastro per i fertilizzanti. Circa un terzo del commercio marittimo globale di fertilizzanti azotati, oltre a immense quantità di gas naturale liquefatto (GNL), transita per questo snodo.

🌾 Wheat hits the highest level since 2024, up +28.3% YTD. pic.twitter.com/WlcCdnMTu3 — Hedgeye (@Hedgeye) April 28, 2026

La chimica non fa sconti all’ottimismo dei mercati. L’agricoltura moderna dipende fisiologicamente dall’azoto sintetico, ottenuto tramite il processo Haber-Bosch, estremamente energivoro e dipendente dal gas naturale. Con le infrastrutture GNL sotto attacco e lo Stretto bloccato, l’input fondamentale per l’agricoltura scarseggia.

Il risultato? I prezzi dei fertilizzanti hanno assunto una traiettoria parabolica. I sondaggi di settore indicano che il 70% degli agricoltori americani non sarà in grado di permettersi le quantità necessarie per questa stagione. Meno fertilizzante significa matematicamente rese agricole inferiori. Non è una teoria, è agronomia applicata.

La morsa della siccità: il collasso dell’offerta interna

Come se non bastasse la crisi degli input, gli Stati Uniti stanno affrontando una siccità piuttosto drammatica. Attualmente, oltre il 61% del territorio nazionale è in stato di siccità, il livello più alto da quattro anni a questa parte. Ben 45 stati su 50 sono colpiti.

Ad aprile la siccità si è un po’ alleviata, ma comunque la semina invernale è avvenuta con piogge minime, per cui la resa è tutta da valutare.

Siamo solo a fine aprile. Le prospettive per i mesi estivi di luglio e agosto sono fosche. In Colorado, un settore agricolo da 9 miliardi di dollari è letteralmente a secco a causa dello scarso innevamento invernale e del caldo anomalo. Molti agricoltori stanno prendendo decisioni drastiche: senza umidità nel terreno e con costi operativi (diesel e fertilizzanti) alle stelle, l’opzione più razionale per molti diventa semplicemente non seminare.

Il quadro globale: non basta la resilienza di Australia e Argentina

L’agricoltura globale è un sistema di vasi comunicanti. Qual è la situazione nel resto del mondo?

Paese Stato delle Produzioni Impatto Argentina Rese deludenti per il grano. Ottima invece la produzione di mais. L’offerta di grano rimane tesa, ma c’è sollievo sui mercati dei mangimi grazie al mais. Australia Le stime di produzione agricola rimangono buone e resilienti. Il paese sta assorbendo bene la crisi dei fertilizzanti per ora, garantendo esportazioni stabili. Stati Uniti Rischio crollo rese per siccità e carenza di fertilizzanti. Rischio sistemico. Essendo esportatori netti cruciali, un loro calo sposterà al rialzo i prezzi globali.

Nonostante le buone notizie sul mais argentino e sulla tenuta australiana, la matematica economica parla chiaro: se crolla la produzione del colosso nordamericano, i volumi globali non basteranno a calmierare i prezzi.

Ricadute economiche: l’inflazione nel carrello della spesa

Attualmente stiamo consumando il raccolto dell’anno scorso. Ma tra sei o nove mesi, questa contrazione dell’offerta si abbatterà come un treno merci sui banchi dei supermercati, con le nuove produzioni scarse, e quindi più costose.

La logica del profitto e dell’efficienza aziendale ha creato una catena di approvvigionamento fragile, priva di scorte strategiche sufficienti. L’onda lunga di questa crisi non si manifesterà come un graduale aggiustamento dei prezzi, ma con carenze sugli scaffali e un’impennata dell’inflazione alimentare che colpirà duramente il potere d’acquisto delle famiglie, costringendo, con ogni probabilità, i governi a nuovi interventi di sostegno al reddito.