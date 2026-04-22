Crisi dei fertilizzanti e blocco di Hormuz: il vero conto della geopolitica lo pagheremo al supermercato, e rischia di essere salato

Se pensavate che il problema principale delle tensioni nello Stretto di Hormuz fosse il prezzo del pieno di benzina, dovrete presto ricredervi. Il vero tsunami economico sta per abbattersi sui banchi dei nostri supermercati. Come spesso accade nell’economia reale, i primi a lanciare l’allarme sono coloro che, letteralmente, ci danno da mangiare: gli agricoltori.

Siamo nel pieno della primavera del 2026 e l’agricoltura americana, specchio di quella globale e grande fornitrice mondiale, sta affrontando la peggiore crisi degli ultimi cinquant’anni. Tra aziende indebitate fino al collo e fallimenti in costante aumento, la chiusura delle rotte commerciali in Medio Oriente ha trasformato una situazione difficile in una vera e propria emergenza globale per l’approvvigionamento di fertilizzanti azotati.

I numeri del disastro agricolo

Quando i costi di produzione esplodono, l’offerta si contrae. È un principio macroeconomico basilare che oggi si scontra con la dura realtà dei campi. Un recente sondaggio dell’American Farm Bureau Federation delinea un quadro a dir poco preoccupante sulle intenzioni di semina e concimazione per l’anno in corso.

Il 70% degli agricoltori statunitensi dichiara di non potersi permettere l’acquisto di tutto il fertilizzante necessario per il 2026.

Picchi di criticità regionale: il Sud degli Stati Uniti è l’area più colpita (quasi l’80% non riesce a coprire i costi), seguito dal Nord-Est (69%), dall’Ovest (66%) e dal Midwest (48%).

Non si tratta di cattiva gestione aziendale, ma di uno shock dal lato dell’offerta che sta polverizzando i margini di profitto. I fertilizzanti costano troppo, dopo la crisi di Homruz, e le aziende agricole non possono permetterselo.

L’impatto sui prezzi: una tabella di marcia verso l’inflazione

I prezzi dei fertilizzanti, già su livelli di guardia prima dell’escalation con l’Iran, hanno subito un’impennata verticale. L’impatto combinato dei costi energetici e delle materie prime sta creando una tempesta perfetta.

Voce di Costo Aumento registrato (dal 28 febbraio) Fertilizzanti azotati + 30% Costi combinati (carburante + fertilizzante) Da + 20% a + 40% Urea agricola + 47%

Se il 70% degli agricoltori ridurrà l’uso di fertilizzanti, il corollario è inevitabile: si produrrà meno cibo. E in un mercato anelastico come quello alimentare, una contrazione dell’offerta si traduce istantaneamente in un balzo dei prezzi al consumo. I prezzi nei supermercati si impenneranno a partire da giugno.

Trump ha promesso di utilizzare i fondi dei dazi per compensare gli agricoltori e permettere i loro acquisti, ma senza maggiore produzione questa promessa rischia di essere un pannicello caldo e, soprattutto, di mettere altri produttori mondiali nei guai per mancanza di fertilizzanti.

Il vicolo cieco geopolitico

Mentre i mercati agricoli gridano alloggio, la politica internazionale gioca a scacchi. Il blocco navale imposto dall’amministrazione Trump ai porti iraniani – che secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti sta tagliando fuori il 90% del commercio marittimo di Teheran – viene celebrato a Washington come un successo tattico fulmineo. L’obiettivo è piegare l’economia iraniana per forzare una soluzione diplomatica.

Tuttavia, Teheran non mostra segni di cedimento. Al contrario, i vertici delle Guardie Rivoluzionarie hanno minacciato ritorsioni simmetriche: il blocco totale del traffico commerciale non solo nel Golfo Persico, ma anche nel Mare dell’Oman e nel Mar Rosso, qualora l’embargo americano non venisse revocato.

Le conseguenze: dall’inflazione occidentale alle rivolte sociali

L’ironia di questa situazione è amara. Mentre le superpotenze mostrano i muscoli bloccando i mari, il problema economico globale si sposta rapidamente dalle pompe di benzina alle tavole dei cittadini.

Per le nazioni occidentali, questo si tradurrà in una fiammata inflazionistica che le banche centrali non potranno curare semplicemente alzando i tassi di interesse (non si stampa grano, né si coltiva abbassando l’inflazione monetaria). Sarà necessario un intervento fiscale per calmierare i prezzi o sostenere il reddito disponibile.

Ma per i Paesi in via di sviluppo, il panorama è ben più oscuro. Come sottolineato dal Programma Alimentare Mondiale, centinaia di milioni di famiglie rischiano letteralmente la fame. Se per un cittadino europeo o americano il blocco di Hormuz significherà pagare il pane e la carne sensibilmente di più, per intere nazioni in via di sviluppo significherà l’impossibilità di nutrirsi. E la storia economica ci insegna una lezione inequivocabile: quando il cibo scarseggia, le rivolte sociali e le destabilizzazioni politiche sono l’inevitabile passo successivo.