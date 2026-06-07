Bruxelles e il bagno di realtà: l’Europa fa il pieno di gas russo per sopravvivere alla crisi di Hormuz

Tra le eleganti sale della Commissione Europea e le banchine dei porti industriali c’è, letteralmente, un mare di differenza. Mentre a Bruxelles si continuano a firmare documenti per azzerare le importazioni di gas russo entro il 2027, la realtà dei fatti ci racconta una storia completamente opposta. L’Europa sta comprando Gas Naturale Liquefatto (GNL) da Mosca a un ritmo serrato, nonostante il blocco che dovrebbe partire dal 2027.

I dati parlano chiaro e non lasciano spazio alle interpretazioni politiche. Nei primi cinque mesi del 2026, le esportazioni di gas liquido russo verso il Vecchio Continente sono saltate in alto del 16,7%, raggiungendo la quota di 7,7 milioni di tonnellate. Solo a maggio, il volume ha toccato i 3,12 milioni di tonnellate: il livello più alto da fine 2023.

I numeri del paradosso energetico

Per capire meglio la situazione, ecco i protagonisti di questa corsa all’acquisto:

Francia, Belgio e Spagna: Rimangono i principali acquirenti europei, sfruttando i loro grandi terminali portuali per accogliere le navi.

La produzione russa: Progetti nell’Artico lavorano a pieno ritmo, aggirando di fatto gli ostacoli delle sanzioni occidentali e immettendo sul mercato 1,4 milioni di tonnellate di gas dall’inizio dell’anno. Praticamente tutto il GNL del porto Yamal è diretto in Europa.

Il flusso di denaro: Miliardi di euro continuano a muoversi verso Mosca, finanziando le sue entrate in un momento in cui l’Unione Europea vorrebbe isolarla economicamente.

La tempesta perfetta: Hormuz e la necessità di sopravvivere

Ma perché l’Europa si comporta così? La risposta è puramente economica e legata alla cruda realtà geopolitica. L’escalation nel Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz hanno tagliato fuori fornitori fondamentali, bloccando le navi in arrivo dal Qatar e da altri paesi arabi. Senza quell’energia, le fabbriche europee si fermerebbero, la disoccupazione esploderebbe e i costi delle bollette per i cittadini andrebbero fuori controllo.

La transizione verde, per quanto importante, non è ancora in grado di sostenere da sola l’intero peso dell’industria pesante. Quando manca il sole o il vento, le reti elettriche e le acciaierie hanno bisogno di energia costante per non spegnersi. E quando le rotte marittime globali si bloccano, il gas russo, trasportato dalle navi rompighiaccio, diventa l’unica vera scialuppa di salvataggio disponibile.

Il divario tra teoria e pratica La situazione sul campo Piano dell’UE Stop totale al gas russo entro il 2027 Dinamica di mercato +16,7% di importazioni di gas liquido russo nel 2026 Causa scatenante Crisi di Hormuz e crollo delle forniture dal Medio Oriente

Le conseguenze economiche e il “muro” della realtà

Le ricadute di questa situazione sono molto concrete. Da un lato, l’Unione Europea salva il proprio sistema produttivo da un collasso immediato. Mantenere in vita l’economia reale significa proteggere i posti di lavoro e avere prezzi energetici meno folli. Dall’altro lato, però, si certifica la difficoltà della strategia di indipendenza energetica, arricchendo economicamente la Russia.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: quando avranno, a Bruxelles, un vero incontro con la realtà? I proclami politici si scontrano duramente con le bollette e con i bilanci delle aziende. Le sanzioni funzionano bene sulla carta, ma nel mondo reale i mercati cercano sempre la via più veloce ed efficiente per non far spegnere i motori dell’economia.