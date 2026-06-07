Dal wok al Boeing: il Giappone trasforma l’olio di frittura in carburante aereo, cercando di sfuggire a Hormuz

Il Giappone, nazione industrialmente avanzata ma notoriamente povera di materie prime, si trova oggi ad affrontare una tempesta energetica perfetta. Con l’inasprirsi della crisi in Medio Oriente e le turbolenze legate all’Iran che minacciano lo Stretto di Hormuz – un collo di bottiglia nevralgico per gli approvvigionamenti globali di greggio – il Paese del Sol Levante sta letteralmente raschiando il fondo del barile. O, per meglio dire, il fondo della friggitrice.

L’iniziativa pubblico-privata “Fry to Fly”, che coinvolge attivamente i cittadini, enti locali e circa 300 realtà distributive, punta a raccogliere l’olio da cucina esausto per trasformarlo in SAF (Sustainable Aviation Fuel). Un’operazione dal sapore pittoresco, ma che nasconde una brutale necessità economica: affrancarsi, almeno in minima parte, dai ricatti geopolitici e dallo shock dell’offerta innescato dall’instabilità mediorientale.

I numeri del fabbisogno e la dura realtà

L’obiettivo di Tokyo è tassativo: coprire il 10% del carburante aereo con fonti sostenibili entro il 2030. Tradotto in volumi, significa che la quarta economia mondiale deve procurarsi circa 1,7 milioni di tonnellate di SAF.

Attualmente, la fotografia del settore è impietosa. La produzione interna, strozzata dalla carenza di materie prime (feedstock) e da infrastrutture ancora in fasce, langue a 30.000 tonnellate annui, un misero 0,3% del consumo totale di jet fuel. Per comprendere l’entità della sfida, basti pensare che l’intero sforzo di raccolta domestica della città di Tokyo nel 2024 (appena 160 chilolitri) basterebbe per mantenere in volo un Boeing 787 Dreamliner per sole 17 ore.

La Tecnica: Dalla Padella al Reattore

Trasformare l’olio della tempura in cherosene aeronautico non è esattamente come filtrare un brodo. Si tratta di un processo chimico-industriale complesso, ad altissima intensità di capitale, che si snoda in quattro fasi critiche:

Raccolta e Stoccaggio: La sfida logistica maggiore. Richiede capillarità (raggiungere 7,8 milioni di famiglie solo a Tokyo) e comporta costi di trasporto che incidono pesantemente sui margini operativi.

La sfida logistica maggiore. Richiede capillarità (raggiungere 7,8 milioni di famiglie solo a Tokyo) e comporta costi di trasporto che incidono pesantemente sui margini operativi. Pre-trattamento: L’olio esausto è saturo di impurità, acqua e residui organici che devono essere rigorosamente eliminati per non usurare prematuramente i catalizzatori industriali.

L’olio esausto è saturo di impurità, acqua e residui organici che devono essere rigorosamente eliminati per non usurare prematuramente i catalizzatori industriali. Idrogenazione: L’olio purificato viene fatto reagire con idrogeno ad altissime pressioni e temperature. Questa fase spezza le catene dei trigliceridi e rimuove l’ossigeno, generando idrocarburi lineari simili a quelli del petrolio raffinato.

L’olio purificato viene fatto reagire con idrogeno ad altissime pressioni e temperature. Questa fase spezza le catene dei trigliceridi e rimuove l’ossigeno, generando idrocarburi lineari simili a quelli del petrolio raffinato. Distillazione (Fractionation): Il prodotto idrogenato viene “tagliato” termicamente nelle varie frazioni, isolando quella con il peso molecolare e il punto di congelamento adatti ai motori a reazione aeronautici.

Questo iter impone rischi d’investimento colossali. Colossi come Eneos e società d’ingegneria come JGC (che ha aperto il primo impianto su scala commerciale in Giappone lo scorso anno) esitano ad espandere la capacità senza garanzie sulla disponibilità continua e a basso costo della materia prima. La scadenza di marzo per le decisioni finali d’investimento è dietro l’angolo.

Le Ricadute Economiche: Il Costo dell’Autarchia (Mancata)

Il fallimento del target 2030 avrebbe ripercussioni economiche a catena. Se le raffinerie non riusciranno a produrre abbastanza SAF internamente, saranno costrette a importare materie prime dall’estero a prezzi maggiorati, o ad affrontare penalità pesanti. Questi extra-costi si trasferiranno inevitabilmente sui bilanci delle compagnie aeree (come ANA e Japan Airlines) e, a cascata, andranno a colpire le tasche dei passeggeri, innescando dinamiche inflattive sui trasporti.

Inoltre, la matematica non fa sconti. Secondo il consorzio UCO Japan, anche nell’ipotesi irrealistica in cui venisse raccolta ogni singola goccia di olio esausto del Paese, si raggiungerebbero al massimo 550.000 tonnellate. Poco più di un quarto del fabbisogno stimato per il 2030. Quindi questa è una soluzione parziale, non totale, a meno che i giapponesi non decidano di friggere molto di più.

L’iniziativa “Fry to Fly” rappresenta un lodevole esercizio di resilienza civica e una risposta di micro-ingegneria alla macro-crisi di Hormuz. Tuttavia, dal punto di vista dell’economia reale, l’autarchia energetica nel settore dell’aviazione civile rimane un traguardo sfuggente. Senza lo sviluppo di tecnologie alternative su larga scala – come i jet fuel derivati dal bioetanolo – o senza rassegnarsi a costose importazioni strutturali (come già fa Singapore), i cieli del Giappone rischiano di rimanere appesi alle fluttuazioni dei barili mediorientali ancora a lungo. E nessuna quantità di tempura fritta potrà compensare del tutto questo deficit.