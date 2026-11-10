Talpa russa nel comando di reazione rapida NATO: arrestato nel Regno Unito un militare USA di alto livello

Un militare anziano dell’esercito americano è stato arrestato in Inghilterra con l’accusa peggiore: tradimento a favore della Russia. L’uomo operava direttamente a contatto con i piani di reazione bellica immediata dell’Occidente. Una falla gravissima che ha fatto scattare l’allerta rossa tra Londra e Washington.

Il fermo è avvenuto nei pressi di Gloucester, nell’ovest dell’Inghilterra. L’operazione è stata condotta sul campo dalle unità antiterrorismo britanniche della Metropolitan Police, in stretto coordinamento con l’FBI e il comando di controspionaggio dell’esercito statunitense. Il soldato, 41 anni, si trova ora rinchiuso in un commissariato di Londra in regime di custodia cautelare.

L’aspetto più sconcertante della vicenda riguarda la sua collocazione operativa: prestava servizio presso le caserme Imjin a Innsworth. In questa struttura ha sede l’Allied Rapid Reaction Corps (ARRC), la Forza d’Intervento rapida, ovvero il quartier generale multinazionale della NATO preposto a guidare le forze terrestri in caso di guerra o di crisi immediata.

Un infiltrato con accesso a quella sede non ascolta chiacchiere da corridoio: vede i protocolli di prontezza operativa, i piani di dispiegamento logistico sul fronte orientale, i codici di trasmissione e le debolezze strutturali dei reparti che dovrebbero difendere il continente europeo.

Le imputazioni formulate contro il quarantunenne sono pesantissime e poggiano sul National Security Act approvato da Londra nel 2023. Nel dettaglio, le autorità contestano due violazioni specifiche:

Sezione 1 del National Security Act: violazione commessa per aver illegalmente ottenuto, trattenuto, copiato o divulgato informazioni protette da segreto di Stato militare.

violazione commessa per aver illegalmente ottenuto, trattenuto, copiato o divulgato informazioni protette da segreto di Stato militare. Sezione 3 del National Security Act: assistenza diretta e consapevole a un servizio di intelligence straniero, identificato ufficialmente e senza perifrasi dalle autorità inglesi nella Federazione Russa.

Mentre l’indagato veniva condotto nella capitale, squadre speciali della polizia hanno fatto scattare perquisizioni a tappeto in due distinte proprietà nel Gloucestershire, a caccia di supporti digitali, memorie criptate e canali di contatto con i referenti russi.

Il direttore dell’FBI, Kash Patel, è intervenuto direttamente sulla vicenda con parole nette, definendo l’arresto una svolta cruciale su un caso di spionaggio che minaccia alla radice la sicurezza degli Stati Uniti e di tutti i partner alleati. L’ufficio federale ha ribadito tolleranza zero verso chi viola il giuramento militare esponendo la nazione a rischi letali.

🚨 HOLY SMOKES. A senior U.S. Army member has been arrested in England on suspicion of SPYING for RUSSIA, British counterterror police say — BBC This is a MAJOR allegation and BETRAYAL if true. The FBI and US military are involved now FBI DIRECTOR KASH PATEL: “This FBI has no… pic.twitter.com/sknKdbh6k5 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 10, 2026

Sulla stessa linea il generale di brigata Sean Stinchon, a capo del Counterintelligence Command dell’esercito americano, che ha definito l’accaduto come un brutale richiamo alla realtà sulle “minacce interne”. Avere una spia tra i gradi più esperti significa che i meccanismi di verifica e di nulla osta sicurezza hanno fallito nel modo più disastroso possibile.

Il quadro complessivo nel Regno Unito è ormai da codice rosso. L’arresto non è avvenuto in un contesto ordinario: i servizi di sicurezza britannici denunciano da mesi una pressione crescente da parte di Mosca e Teheran, capaci di reclutare manovalanza locale e cellule proxy per sabotaggi, incendi e intimidazioni sul territorio inglese.

Nelle stesse ore dell’operazione di Gloucester, l’aviazione americana ha ordinato il decollo e lo spostamento urgente di diversi velivoli pesanti dalla base di RAF Mildenhall, nel Suffolk. Almeno otto aerocisterne per il rifornimento in volo e tre convertiplani Bell Boeing V-22 Osprey hanno lasciato la base per motivi di sicurezza operativa, confermando una vulnerabilità delle installazioni alleate che non si vedeva dai tempi della guerra fredda.

La vice assistente commissaria Vicki Evans, a capo del coordinamento nazionale dell’antiterrorismo britannico, ha confermato che l’indagine è tutt’altro che chiusa. L’obiettivo primario ora è capire quanto materiale sia già arrivato a Mosca, quali contatti abbiano facilitato la fuga di notizie e se il militare abbia agito per denaro, per ricatto o tramite un canale di reclutamento ancora attivo dentro le basi NATO.