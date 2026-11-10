Minaccia iraniana nel Regno Unito: gli Stati Uniti evacuano la base di Mildenhall e spostano gli aerei in Germania

Gli Stati Uniti hanno evacuato d’urgenza i propri aerei strategici dalla base britannica di RAF Mildenhall, nel Suffolk, dopo aver ricevuto una minaccia legata all’Iran. All’alba di lunedì due aerei cisterna per il rifornimento in volo sono decollati verso la Germania, lasciando sguarnito uno degli snodi logistici più delicati d’Europa e aprendo un caso serissimo sulla tenuta della sicurezza interna nel Regno Unito.

Secondo quanto ricostruito dal Wall Street Journal, il trasferimento non ha riguardato solo i due grandi rifornitori volanti, ma anche altri velivoli militari americani spostati in diverse località riservate.

A Washington regna il massimo riserbo. I funzionari del Pentagono stanno ancora discutendo la natura esatta dell’allarme, cercando di capire se Teheran abbia formulato una minaccia generica oppure un piano d’attacco specifico contro la struttura o i singoli mezzi.

La Casa Bianca ha preferito non commentare, passando la patata bollente direttamente al Dipartimento della Difesa. Dal canto suo, un portavoce dell’aviazione statunitense ha provato a minimizzare l’accaduto, dichiarando che gli aerei ruotano regolarmente tra le basi per molteplici esigenze operative.

Ancora più laconico il Ministero della Difesa di Londra, che si è limitato a ricordare come il governo britannico non commenti le attività militari delle nazioni alleate. Formule di rito che non bastano a coprire il rumore di un’evacuazione improvvisa.

🚨🇺🇸🇬🇧 Where the Hell Are U.S. Military Aircraft Going? American military aircraft are unexpectedly dispersing from RAF Mildenhall in Britain, with roughly 9 KC-135 refueling tankers and 3 CV-22 Ospreys reportedly moving to bases in Germany, Spain, Scotland, and nearby RAF… pic.twitter.com/FHGOlKEfil — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 10, 2026

Il paradosso geografico e la minaccia interna

A osservare la mappa dell’operazione sorge spontanea una domanda piuttosto ironica. Se il pericolo arriva davvero dall’Iran, per quale motivo il Pentagono sposta i suoi preziosi aerei cisterna dall’Inghilterra alla Germania, avvicinandoli fisicamente di centinaia di chilometri al Medio Oriente e ai missili di Teheran?

La risposta non sta nella balistica, ma nell’ordine pubblico. Gli Stati Uniti non temono un attacco aereo esterno sui cieli inglesi, bensì un’azione di sabotaggio condotta dall’interno del territorio britannico.

Spostare gli assetti sul continente europeo significa metterli al riparo da infiltrazioni a terra, giudicate evidentemente più probabili oltremanica che nelle basi corazzate tedesche. Per Londra si tratta di uno schiaffo d’immagine non indifferente: il principale alleato storico non si fida più della tenuta del perimetro di sicurezza locale.

Il precedente di settembre e la fuga dei bombardieri

Questa ritirata tattica non è un episodio isolato, ma il secondo campanello d’allarme nel giro di appena due mesi. Lo scorso settembre un grave incidente di sicurezza legato sempre a sospette trame iraniane aveva colpito la base di RAF Fairford, nel sud-ovest dell’Inghilterra.

Il 27 settembre la polizia antiterrorismo britannica ha arrestato cinque uomini, tutti cittadini del Regno Unito, proprio all’esterno della recinzione della base. Gli inquirenti stanno ancora verificando se la cellula avesse ricevuto ordini e finanziamenti da Teheran per colpire l’installazione.

Anche in quell’occasione la reazione americana fu drastica. Il Pentagono decise di rimuovere immediatamente i bombardieri strategici B-1 schierati a Fairford, utilizzati in precedenza proprio per compiere raid contro obiettivi iraniani, facendoli rientrare direttamente negli Stati Uniti.

Ecco il quadro sintetico dei recenti movimenti di sicurezza delle forze USA nel Regno Unito:

Base Militare Posizione Reparto Coinvolto Evento Scatenante Destinazione Mezzi RAF Mildenhall Suffolk Aerei cisterna e supporto Minaccia diretta legata all’Iran (Novembre) Germania e altre basi RAF Fairford Gloucestershire Bombardieri B-1 Arresto di 5 cittadini britannici fuori dalla base (Settembre) Stati Uniti

Il peso strategico ed economico di Mildenhall

Abbandonare o ridurre l’operatività di RAF Mildenhall non è una passeggiata logistica. La base ospita l’unico stormo permanente di rifornimento aereo degli Stati Uniti in tutto il teatro europeo, un ingranaggio vitale per garantire l’autonomia dei caccia e dei trasporti pesanti della NATO.

La struttura rappresenta inoltre lo scalo d’elezione per i vertici istituzionali americani:

Nel luglio scorso Donald Trump è atterrato proprio sulla pista di Mildenhall per cambiare aereo durante il viaggio di rientro dal vertice NATO in Turchia.

è atterrato proprio sulla pista di Mildenhall per cambiare aereo durante il viaggio di rientro dal vertice NATO in Turchia. Nel 2021 Joe Biden e la moglie Jill vi fecero scalo con l’Air Force One prima dell’incontro ufficiale con la regina Elisabetta II.

Il fatto che gli USA abbiano trasferito questi aerei in altre basi è un segnale moto forte di quanto la US Air Force non si senta più sicura in quello che, storicamente, sarebbe un alleato solidissimo e parte dei famosi “five Eyes”, l’alleanza più esclusiva per l’intelligence occidentale. Evidentemente Washington non ritiene più l’isola un’area favorevole. Chissà come mai.