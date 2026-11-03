Svolta valutaria a Pechino: la Cina taglia la burocrazia sui cambi per blindare l’export e aggirare i costi del dollaro

Mentre in Occidente ci si perde in infiniti labirinti normativi che soffocano le imprese, Pechino decide di usare le forbici dove conta davvero: i flussi di cassa e il commercio estero. L’Amministrazione statale per i cambi cinese (SAFE) ha appena pubblicato una bozza di riforma in nove punti per semplificare in modo radicale i pagamenti transfrontalieri in valuta estera.

A partire dal 1° gennaio 2027, il governo cinese estenderà a tutta la nazione un programma finora sperimentale che abbatte i controlli documentali e riduce i costi di transazione per le aziende che importano ed esportano. In un’epoca di guerre commerciali e dazi, chi riduce gli attriti finanziari vince sui mercati fisici.

Cosa prevede la riforma di Pechino sui cambi

La consultazione pubblica sulle nuove norme si chiuderà il 1° dicembre, ma la direzione tracciata dal direttore della SAFE, Zhu Hexin, durante il Financial Street Forum di Pechino è già operativa nei fatti. Il principio guida della riforma è tanto semplice quanto estraneo alla mentalità burocratica europea: più un’azienda dimostra di essere solida e regolare, meno carte deve compilare in banca.

Le nove misure intervengono direttamente sui conti correnti valutari delle imprese manifatturiere e dei servizi. Finora gli esportatori cinesi dovevano affrontare verifiche pesanti per ogni singola operazione in valuta straniera. Con il nuovo pacchetto, il sistema cambia passo su quattro fronti principali:

Semplificazione bancaria nazionale: le banche potranno snellire le verifiche documentali per tutte le imprese con una buona storia di conformità fiscale e valutaria.

le banche potranno snellire le verifiche documentali per tutte le imprese con una buona storia di conformità fiscale e valutaria. Spazio agli istituti di pagamento digitali: i fornitori di servizi di pagamento non saranno più confinati al solo e-commerce, ma potranno gestire cambi e regolamenti anche per l’approvvigionamento di mercato e i servizi integrati per il commercio estero.

i fornitori di servizi di pagamento non saranno più confinati al solo e-commerce, ma potranno gestire cambi e regolamenti anche per l’approvvigionamento di mercato e i servizi integrati per il commercio estero. Taglio alle segnalazioni sul credito commerciale: le aziende affidabili saranno esentate dall’obbligo di segnalare ogni singola operazione di credito commerciale, passando a un ben più snello rendiconto mensile dei saldi.

le aziende affidabili passando a un ben più snello rendiconto mensile dei saldi. Leasing operativo per aerei e navi: vengono rimosse le vecchie restrizioni sui redditi in valuta estera per chi prende beni in leasing. Compagnie aeree regionali e società di navigazione potranno acquistare direttamente valuta per pagare i canoni, sfruttando le proprie linee di credito bancarie a tassi molto più vantaggiosi. Una semplificazione che apre il mercato interno al leasing aereo

La mossa strategica nelle nove regioni di confine

Un passaggio cruciale del provvedimento riguarda la geopolitica commerciale terrestre. La SAFE autorizza le imprese registrate in nove regioni di confine — Mongolia Interna, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangxi, Yunnan, Tibet, Gansu e Xinjiang — a effettuare la cosiddetta “compensazione netta” (netting) dei pagamenti con la stessa controparte estera.

Cosa significa nella pratica? Fino a oggi, un’azienda cinese che vendeva merci a un partner oltreconfine (ad esempio in Russia, Asia Centrale o Sud-Est asiatico) e contemporaneamente acquistava materie prime dallo stesso soggetto non poteva compensare le fatture. Doveva incassare tutto l’export e pagare tutto l’import in due flussi separati, pagando due volte le commissioni bancarie e subendo le forti oscillazioni delle valute locali.

Dopo i test nello Yunnan e nella Mongolia Interna, ora le imprese potranno saldare solo la differenza netta. Il risparmio sui costi finanziari e sul rischio di cambio è immediato.

Ambito di intervento Regola attuale Nuova riforma SAFE (dal 2027) Controlli bancari Verifiche documentali per singola transazione Procedura semplificata su base nazionale Istituti di pagamento Limitati al solo e-commerce transfrontaliero Estesi a commercio all’ingrosso e servizi integrati Commercio di confine Divieto di compensare import ed export Compensazione netta (netting) in 9 regioni Crediti commerciali Rendicontazione per ogni singola operazione Rendicontazione mensile o esenzione per imprese solide

Vincerà lo yuan o si diffonderanno le valute straniere in Cina?

Qui arriviamo al nodo economico fondamentale. Facilitare l’uso delle valute estere in Cina aiuta il biglietto verde e le monete straniere a penetrare nel mercato cinese, oppure rafforza indirettamente lo yuan (renminbi)?

A prima vista, abbassare i costi di gestione delle valute estere dentro i confini cinesi sembra un regalo alle divise straniere. Le compagnie aeree cinesi compreranno più facilmente valuta estera per i leasing, e persino gli organizzatori e i partecipanti agli eventi sportivi internazionali potranno muovere valute straniere senza presentare pile di moduli per ogni spesa.

Tuttavia, la realtà macroeconomica è ben diversa. Questa riforma risponde a una logica precisa:

Schiacciare i costi di intermediazione per le piccole imprese: aprendo il mercato dei cambi agli istituti di pagamento non bancari (che offrono commissioni bassissime e gestiscono decine di valute minori), Pechino permette alle proprie micro e piccole imprese di commerciare direttamente con i Paesi emergenti usando le valute locali, senza dover passare dalla doppia conversione nel dollaro statunitense. Fluidificare la bilancia commerciale: rendendo indolore la gestione valutaria e permettendo la compensazione netta nelle nove province di confine (che toccano Russia, Vietnam, Kazakistan e altri mercati chiave), si riduce il fabbisogno complessivo di riserve in dollari per regolare gli scambi fisici. Rendere il mercato finanziario di Pechino più attraente: una moneta diventa internazionale solo se chi entra ed esce da quel mercato non rimane intrappolato nella burocrazia. Smantellando gli ostacoli operativi sul conto corrente, Pechino toglie alle imprese estere la paura di operare sui circuiti finanziari cinesi.

In sintesi, nel brevissimo termine questa riforma rende più fluido l’uso delle valute estere dentro la Cina per non inceppare la macchina delle esportazioni e dei trasporti. Sul piano strategico, però, il calo dei costi di cambio e la compensazione diretta alle frontiere tagliano fuori l’intermediazione finanziaria occidentale, preparando il terreno per una diffusione sempre più capillare dello yuan e degli scambi in valute locali negli accordi bilaterali eurasiatici. Il “netting ” potrebbe spingere con forza il commercio frontaliero, favorendo la penetrazione economica cinese soprattutto in Asia Centrale e Russia.