I teatri marittimi internazionali non perdonano più esitazioni e la protezione delle rotte commerciali richiede ora ben altro che semplici compiti di pattugliamento. Se una nave da guerra non possiede la capacità di colpire a terra obiettivi protetti a centinaia di chilometri di distanza, resta esposta a minacce micidiali.

La Marina Militare ha scelto di fare un passo avanti notevole nelle proprie capacità operative. Nel Documento Programmatico Pluriennale (DPP) 2026-2028, il Ministero della Difesa ha formalizzato un piano ambizioso: sviluppare un sistema di lancio verticale (VLS) interamente nazionale. Praticamente, per la prima volta, viene sviluppato un sistema autonomo di contenimento e lancio missili italiano.

Un passo avanti importante perché riduce la dipendenza da forniture instabili dall’estero.

Addio dipendenze: basta comprare all’estero

Fino a ieri le opzioni per imbarcare missili erano sostanzialmente due: bussare alla porta degli Stati Uniti per il collaudato sistema Mk 41, oppure affidarsi ai francesi con i lanciatori Sylver. Entrambe le scelte imponevano vincoli tecnici, costi di licenza e una subordinazione operativa poco gradita.

Il nuovo lanciatore italiano sarà modulare, composto da celle a gruppi di otto, pensato per essere integrato a bordo delle future fregate FREMM EVO e dei cacciatorpediniere pesanti DDX.

Costruirsi i “tubi di lancio” in casa significa decidere autonomamente quali armi caricare, senza dover chiedere il permesso a Washington o a Parigi.

Componente Vecchio Assetto Nuovo Progetto Nazionale Lanciatore (VLS) Sistemi esteri (Sylver / Mk 41) Sistema modulare a 8 celle sviluppato in Italia Vettore d’attacco Difesa aerea / antinave a corto-medio raggio STRATUS LO (Deep-strike terrestre a lungo raggio) Navi designate Unità convenzionali di scorta Fregate FREMM EVO e Cacciatorpediniere DDX

L’arma segreta: che cos’è il missile STRATUS LO

Il motivo principale di questa accelerazione ha un nome preciso: STRATUS LO. Si tratta del nuovo missile da crociera a lungo raggio sviluppato dal consorzio europeo MBDA nell’ambito del programma trilaterale FC/ASW tra Italia, Regno Unito e Francia.

L’acronimo “LO” sta per Low Observable, ovvero invisibile ai radar. A differenza dei missili tradizionali, presenta caratteristiche d’impatto:

Volo radente: Viaggia a velocità subsonica elevata sfiorando il suolo o la superficie del mare per eludere i radar nemici.

Viaggia a velocità subsonica elevata sfiorando il suolo o la superficie del mare per eludere i radar nemici. Capacità “Deep-Strike”: Progettato per colpire in profondità bunker fortificati, centri di comando e postazioni missilistiche terrestri. Aggiungerà capaità d’attacco notevoli alla nostra Marina.

Progettato per colpire in profondità bunker fortificati, centri di comando e postazioni missilistiche terrestri. Aggiungerà capaità d’attacco notevoli alla nostra Marina. Guida passiva intelligente: Dotato di sensori ottici e infrarossi con riconoscimento automatico del bersaglio, per non rivelare la propria posizione durante la rotta. Non dipenderà dal sistema GPS e dal suo eventuale disturbo.

Dotato di sensori ottici e infrarossi con riconoscimento automatico del bersaglio, per non rivelare la propria posizione durante la rotta. Non dipenderà dal sistema GPS e dal suo eventuale disturbo. Variante supersonica gemella: Il programma prevede anche lo STRATUS RS, missile ad altissima velocità pensato per distruggere navi da guerra e difese nemiche.

Questo missile, per dimensioni e ingombri, richiedeva celle dedicate. Sviluppare un lanciatore italiano consente alla nostra flotta di schierare una vera arma strategica di deterrenza senza dipendere da fornitori esteri.

Le ricadute per l’industria e il lavoro italiano

Dal punto di vista economico, la mossa della Difesa risponde a una logica impeccabile: investire la spesa pubblica per creare filiere industriali interne ad alto valore aggiunto.

Le navi destinate a ospitare il sistema sono le FREMM EVO, realizzate da Orizzonte Sistemi Navali (la joint venture tra Fincantieri e Leonardo). I due colossi italiani hanno riorganizzato la struttura industriale con un obiettivo pratico: tagliare i tempi di costruzione delle fregate da 54 a 36 mesi. Diciotto mesi in meno significano meno costi fissi, cantieri più efficienti e margini superiori.

Non va dimenticato che l’Italia ha recentemente concordato il trasferimento di due fregate classe Bergamini alla marina greca. Un’operazione che ha aperto lo spazio finanziario e operativo per ordinare due nuove FREMM EVO aggiornate per la nostra Marina.

Ogni euro investito in questo programma non finisce all’estero per pagare brevetti altrui, ma alimenta ingegneria, software e cantieristica nazionale, con un moltiplicatore economico virtuoso sulla produzione interna.