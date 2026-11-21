Venerdì 20 novembre 2026 resterà impresso come un “Black Friday” per le borse globali, con il Nasdaq 100 in calo del 5,61% (oltre 3 deviazioni standard dalla media) e il VIX schizzato a 40,03. L’euforia sull’intelligenza artificiale ha sbattuto contro il muro dei conti economici, trascinando Dow Jones e S&P 500 in territorio di correzione e cancellando i guadagni annui del listino tecnologico.

Si è visto un bel disastro, come non si vedeva dal un po’ , forse dal 2018. Il Nasdaq Composite ha perso il 5,28% nella seduta e circa il 10% nella settimana, registrando il peggior calo settimanale dal marzo 2020.

L’indice dei semiconduttori di Filadelfia (SOX) ha lasciato sul terreno il 10,73% venerdì e il 17,13% in cinque giorni, il peggior risultato settimanale dal settembre 2001. In una sola settimana il Nasdaq ha bruciato oltre 4.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, mentre il comparto dei chip ha perso circa 2.300 miliardi.

A che punto siamo tornati indietro

Guardando ai numeri, il reset è profondo e riporta l’orologio indietro di mesi su molti fronti. Il Nasdaq 100 ha chiuso a circa il 19,84% sotto il massimo storico del 6 ottobre, sfiorando durante la seduta la soglia del -20% che definisce il mercato orso tecnico e tornando sui livelli di aprile-maggio 2026, quando ci si era ripresi dallo shock per l’inizio del conflitto in Medio Oriente.

Il S&P 500 ha ceduto il 3,70% a 6.910,39 punti, infilando la settima seduta negativa consecutiva — serie che non si vedeva dal febbraio 2020 — e accumulando un calo settimanale dell’8,6%. Il Dow Jones ha perso l’1,93% venerdì (circa 950 punti) e l’8% nella settimana, entrando in correzione (oltre il 10% dai massimi) al pari dell’S&P 500. Insomma tutti i mercati sono andati a fondo.

Anche i singoli titoli raccontano una doccia fredda. Nvidia ha perso il 14,01% pur avendo raddoppiato i ricavi trimestrali a 115,8 miliardi di dollari, mentre Anthropic — al secondo giorno di quotazione dopo un debutto colossale — ha ceduto l’8,50% chiudendo a 88,91 dollari, dopo aver sfiorato il prezzo d’offerta di 83 dollari.

Parametro / Indice Valore al 20 novembre 2026 Media storica / Riferimento Scostamento / Impatto Nasdaq 100 (1 giorno) -5,61% +0,06% (media giornaliera) Deviazione standard > 3σ Trailing P/E (NDX) 26,37 27,51 (decennale) -4,1% (sotto la media 10Y) Forward P/E (NDX) 21,24 – 22,97 21,50 (decennale) In linea con la media 10Y CBOE VIX (Chiusura / Picco) 35,89 (Picco: 40,03) 18,67 (Mediana: 17,57) +92,2% sopra la media Capitalizzazione NDX ~$1,35T (1g) / ~$4T (sett.) — Minimi di aprile/maggio 2026 Indice SOX (1g / Settimana) -10,73% / -17,13% — Peggiore settimana dal 2001

L’onda d’urto ha attraversato subito l’Asia e l’Europa. A Taiwan il listino ha perso il 6,2% venerdì e il 17,5% in settimana, mentre Kospi e Nikkei hanno ceduto rispettivamente il 5,2% e il 5,1% nella giornata; l‘indice mondiale MSCI ha segnato un -8,1% settimanale, il peggio dall’inizio del 2020. Le crisi non si fermano facilmente,

Perché il mercato ha voltato le spalle all’IA

I chip, in realtà, si vendono ancora, ma gli investitori hanno smesso di credere ciecamente ai ritorni futuri. Comprare GPU costose è solo il primo passo: per fare utili, i data center devono essere pronti nei tempi previsti, trovare clienti disposti a pagare e coprire bollette elettriche, manutenzione e interessi sul debito.

A complicare il quadro ci sono i tassi d’interesse e il credito. Con il rendimento del decennale USA vicino al 5% (4,948% dopo un calo di 10,4 punti base venerdì per fuga verso i titoli di Stato) e le scommesse su un rialzo Fed di 25 punti base a dicembre — con ipotesi anche più aggressive — il costo del denaro pesa sui nuovi progetti.

Sforzo di cassa e margini: Anthropic ha indicato un ritmo di ricavi annualizzati di 81 miliardi a fine ottobre, ma acquista potenza di calcolo con 12-18 mesi di anticipo; se i prezzi scendono o l’uso richiede più risorse, i margini possono stringersi.

Anthropic ha indicato un ritmo di ricavi annualizzati di 81 miliardi a fine ottobre, ma acquista potenza di calcolo con 12-18 mesi di anticipo; se i prezzi scendono o l’uso richiede più risorse, i margini possono stringersi. Credito a due velocità: un bond di CoreWeave emesso a giugno al 9,625% è arrivato a rendere quasi il 15% a metà novembre, mentre un finanziamento legato a SpaceX da circa 44 miliardi ha visto una tranche senior garantita al 2033 all’8,259%.

un bond di CoreWeave emesso a giugno al 9,625% è arrivato a rendere quasi il 15% a metà novembre, mentre un finanziamento legato a SpaceX da circa 44 miliardi ha visto una tranche senior garantita al 2033 all’8,259%. Vendite automatiche e variabili aziendali: i fondi quantitativi trend-following (CTA) hanno già ridotto l’esposizione e potrebbero vendere ancora decine di miliardi anche in caso di mercato laterale o in calo; nel frattempo, su Nvidia pesano la transizione gestionale dopo l’uscita di Jensen Huang e indiscrezioni Reuters su verifiche SEC.

Le ricadute su economia reale, energia e risparmi

Per chi non vive davanti ai terminali di New York, il punto centrale è cosa succede all’economia concreta. Quando i grandi gruppi tecnologici rallentano o rinegoziano i piani di spesa per i data center, cambiano le prospettive per l’industria energetica, per la manifattura e per i bilanci pubblici.

Da un lato, meno corsa sfrenata verso nuovi poli computazionali può allentare parte della pressione sulle reti elettriche e sulle apparecchiature energetiche. Non a caso titoli come Caterpillar hanno accusato il colpo, ma anche il rame è caduto ancora). Dall’altro lato, una frenata degli investimenti industriali o un irrigidimento del credito frena l’indotto e può raffreddare il clima economico generale, specie se l’inflazione non scende abbastanza da fermare la stretta monetaria.

Per i risparmiatori, il messaggio è semplice e poco romantico: i multipli forward del Nasdaq 100 (tra 21,24 e 22,97) non appaiono fuori scala rispetto alla media decennale di 21,50, ma la volatilità è esplosa, e la volatilità alta indica, solitamente, un mercato ribassista. In queste fasi il mercato confonde spesso le aziende solide con quelle cariche di debito e promesse, e il risparmio va protetto evitando leve eccessive o inseguimenti emotivi.

Ci sarà quindi presumibilmente un effetto ricchezza sugli investiori retail, quelli piccoli, che fanno speculazioni giornaliere. Il calo così secco significherà meno soldi da spendere a Natale nei regali.

Che cosa succederà nelle prossime settimane

La prossima settimana — quella del Ringraziamento negli Stati Uniti, dal 23 al 27 novembre — sarà un banco di prova immediato. Molti strateghi si attendono un rimbalzo tecnico da ipervenduto, visto che l’indice RSI di S&P 500 e Nasdaq era sceso attorno a 26 e il VIX ha superato soglie d’allarme. Qualcuno tornerà per approfittare di questi saldi, e cercherà di rientrare.

Tuttavia, un rimbalzo di copertura degli short non equivale a una guarigione definitiva. Secondo le stime del desk di Goldman Sachs, i fondi CTA potrebbero vendere circa 28,6 miliardi di dollari anche se i mercati salissero, fino a 65,8 miliardi in scenario laterale e potenzialmente fino a 80,6 miliardi in caso di ulteriore discesa.

Il prossimo snodo decisivo arriverà con il dato sull’inflazione PCE statunitense di ottobre, atteso mercoledì 25 novembre. Lo scorso mese i dati erano ancora abbastanza stabili. Se il PCE fosse in calo potrebbe convincere la Federal Reserve a non aumentare i tassi, con effetti positivi sulle quotazioni.

Per capire se il peggio è davvero alle spalle, converrà osservare tre segnali concreti: quante azioni toccano nuovi minimi a 52 settimane durante i rimbalzi, se gli spread creditizi degli operatori di data center rientrano e se i nuovi centri dati entrano in funzione rispettando tempi e ricavi attesi. Insomma dovremo capire se si è toccato il fondo e se il rischio degli investimenti tecnologici sarà rientrato.