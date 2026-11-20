In un’intervista che a Roma o a Bruxelles avrebbe provocato l’apertura immediata di una crisi politica e accuse di estremismo, il primo ministro danese Mette Frederiksen ha tracciato una linea insormontabile. La Danimarca non deve scivolare verso una società multiculturale né accettare la «grande sostituzione di popolazione».

A pronunciare queste parole non è un esponente dell’opposizione nazionalista, ma la leader dei Socialdemocratici danesi, saldamente al governo dal 2019.

Durante la sua partecipazione al podcast Borgerlig Tabloid del quotidiano BT, Frederiksen ha rigettato l’equivalenza automatica tra culture diverse, rivendicando con nettezza l’esistenza di una maggioranza etnica e culturale indigena.

«Sono europea, danese e di Aalborg. Non sono favorevole a una società multiculturale dove si mettono sullo stesso piano culture diverse. Non sono a favore di una grande sostituzione della popolazione: deve esistere una forte cultura maggioritaria», ha spiegato senza mezzi termini. Quando l’intervistatore le ha chiesto di definire l’identità del Paese, la premier ha parlato apertamente dei danesi come di «una tribù originaria etnicamente danese».

Nel mirino del capo del governo c’è soprattutto l’immigrazione proveniente da Medio Oriente, Nord Africa, Pakistan e Turchia (i cosiddetti paesi MENAPT). Secondo Frederiksen, in molti quartieri ha attecchito una «cultura del predominio» che calpesta la parità tra uomo e donna, discrimina gli omosessuali e pretende di anteporre la legge religiosa a quella dello Stato.

«Non abbiamo uguaglianza religiosa: siamo un Paese cristiano e continueremo a esserlo», ha ribadito la premier. Posizioni che nel dibattito pubblico italiano verrebbero immediatamente bollate come retaggio della peggiore destra reazionaria, ma che a Copenaghen rappresentano il pilastro del consenso socialdemocratico.

🇩🇰🔴 The left-wing PM of Denmark rejects “population replacement.” “I am opposed to population replacement. I am not a moral relativist. I want a Denmark that is Danish.” “We are the original stock of ethnic Danes. There must continue to be a Denmark in the future.” “I do not… — Remix News & Views (@RMXnews) November 18, 2026

Un modello di welfare universale, generoso e ad alta protezione sociale può reggere solo in presenza di un patto di solidarietà solido tra contribuenti e beneficiari. Se si importa massicciamente manodopera a bassa qualifica e dipendente dai sussidi pubblici, la spesa statale esplode e il tessuto redistributivo salta. Difendere i confini, per la sinistra nordica, è l’unico modo per non smantellare asili nido, sanità pubblica e pensioni.

I dati dimostrano che la strategia danese ha prodotto effetti concreti sui flussi di richiedenti asilo, crollati rispetto alla crisi migratoria del decennio scorso:

Anno Domande di asilo registrate Permessi concessi 2015-2016 (picco) ~21.000 ~10.849 2024 ~2.300 ~860 2025 (dati prelim.) ~1.961 ~875

La stretta si è articolata in decine di provvedimenti: permessi di soggiorno temporanei invece che permanenti, confisca dei beni di valore per coprire i costi di accoglienza, piani speciali contro la ghettizzazione nei quartieri periferici e incentivi economici al rimpatrio. Assieme a Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia, Copenaghen sta persino lavorando a centri di detenzione e rimpatrio extra-UE in Ruanda per chi si rifiuta di lasciare il territorio europeo.

Appare però evidente la contraddizione della sinistra europea: mentre Viktor Orbán veniva additato per anni da Bruxelles come il nemico pubblico numero uno, Frederiksen non subisce alcuna sanzione comunitaria né campagne d’isolamento morale. Anzi è una delle leader socialiste più riconosciute e al governo. Questo perché ha riconosciuto quello che non si riesce a far capire altrove: i valori sociali sono figli e coerenti con il cristianesimo.

Lla Danimarca vanta bilanci statali in attivo, non dipende dai trasferimenti europei a fondo perduto, ha indici di corruzione minimi e si è allineata senza riserve all’agenda atlantista e filo-ucraina della Commissione. Inoltre, Frederiksen rivendica il pugno di ferro sull’immigrazione proprio in nome dei diritti liberali occidentali e del benessere dei lavoratori locali.

La lezione per l’Europa, e in particolare per l’Italia, è evidente: la tutela dell’identità nazionale e della coesione sociale non è un tabù di destra, ma una precondizione economica per salvare lo Stato sociale dal fallimento. Se la Sinistra vuole veramente difendere e aiutare le classi disagiate lo può fare solo con un controllo dei flussi migratori.