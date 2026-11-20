Cento pescherecci senza rotta, 173 licenze congelate e banchi del pesce a rischio rincari: il Nord Africa chiude le acque, mentre l’Europa continua a spalancare le frontiere commerciali.

Quasi la metà della flotta d’altura spagnola è a un passo dal blocco totale, tagliata fuori dalle rotte storiche dell’Atlantico africano. Questo rischia di essere un grosso problema per le forniture alimentari nella UE: se le barche non mollano gli ormeggi, la catena del valore ittico si spezza dai mercati all’ingrosso fino ai banchi della grande distribuzione, facendo schizzare i prezzi al consumo ed erodendo i margini già risicati degli armatori.

L’allarme lanciato dalla Confederazione spagnola della pesca (Cepesca) quantifica il colpo in 173 licenze operative compromesse, corrispondenti a circa cento navi d’altura. Un settore che già combatte con il caro gasolio navale, la carenza di ricambio generazionale tra gli equipaggi e gli ammortamenti insostenibili per rinnovare le unità viene spinto verso l’inattività forzata proprio mentre Bruxelles dichiara l’obiettivo strategico della sovranità alimentare.

La tenaglia tra Rabat e Nouakchott

Il blocco più pesante sul piano numerico riguarda il Marocco, dove operava il contingente maggiore con oltre novanta permessi assegnati a imbarcazioni di Andalusia, Galizia e Isole Canarie, su un totale di 138 titoli europei. Il negoziato è rimasto paralizzato dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), che ha annullato le intese precedenti a causa dell’inclusione delle acque prospicienti il Sahara occidentale senza l’assenso formale delle comunità locali.

Bruxelles ha speso il 2026 nel tentativo di costruire un’impalcatura tecnica a prova di ricorso giudiziario, basata su tracciabilità puntuale del pescato, certificati di origine rigorosi e ritocchi ai compensi finanziari. Rabat, da parte sua, non ha mostrato alcuna fretta, congelando il dossier fino all’insediamento nell’ottobre 2026 del nuovo esecutivo guidato da Fatima Ezzahra El Mansouri, lasciando gli equipaggi iberici a guardare il mare dalla banchina.

La situazione è precipitata ulteriormente il 14 novembre 2026 con la scadenza naturale del protocollo bilaterale con la Mauritania. L’accordo permetteva catture annue per 280.050 tonnellate alla flotta comunitaria a fronte di un corrispettivo finanziario di 60,8 milioni di euro all’anno, garantendo l’attività di una trentina di grandi pescherecci spagnoli. Nouakchott ha respinto la bozza di rinnovo, giudicando insufficiente persino l’offerta al rialzo avanzata dalla Commissione europea, che prevedeva sia un aumento del contributo pubblico sia una revisione delle royalty a carico diretto degli armatori.

Senegal e Gabon: requisiti burocratici e sovranismo industriale

Spostandosi più a sud, la mappa delle concessioni si restringe ulteriormente:

In Senegal , il dialogo è paralizzato dal cartellino giallo comminato dalla Commissione europea nel maggio 2024 per carenze nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). Senza un adeguamento radicale dei sistemi di controllo e tracciabilità da parte di Dakar, il protocollo scaduto a fine 2024 resta lettera morta.

, il dialogo è paralizzato dal cartellino giallo comminato dalla Commissione europea nel maggio 2024 per carenze nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). Senza un adeguamento radicale dei sistemi di controllo e tracciabilità da parte di Dakar, il protocollo scaduto a fine 2024 resta lettera morta. In Gabon, la rottura consumata nel giugno 2026 ha bloccato 22 autorizzazioni. Libreville ha scelto lo strappo unilaterale accusando l’UE di depredare le risorse senza alcun ritorno industriale per il territorio: le catture venivano trasferite direttamente verso i porti comunitari, senza trasformazione né scarico a terra, azzerando le ricadute occupazionali locali.

Il fatto di aver concentrato a livello europeo le contrattazioni risulta penalizzante per le flotte europee, perché i Paesi africani si sentono autorizzati ad alazare la posta, e ogni anche minima decisione delle corti europee o degli ormganismi comunitari vengono colte subito come alibi per interrompere i permessi. Quello che il singolo paese tratterebbe caso per caso, diventa scarsamente gestibile a livello europeo.

Paese partner Stato del protocollo Imbarcazioni / Licenze Nodo critico della trattativa Marocco Sospeso dopo sentenza CGUE Oltre 90 licenze spagnole (su 138 UE) Sahara occidentale, tracciabilità, transizione politica a Rabat Mauritania Scaduto il 14 novembre 2026 Circa 30 navi d’altura spagnole Richieste di compensazione finanziaria ben oltre i 60,8 mln €/anno Senegal Congelato dal maggio 2024 Flotta d’altura congelata Cartellino giallo UE per deficit nel contrasto alla pesca illegale Gabon Scaduto a giugno 2026 22 licenze operative bloccate Mancato sbarco locale del pescato e assenza di sviluppo industriale interno

Il corto circuito del libero scambio e il danno per l’economia reale

Il quadro finale rivela un’asimmetria insostenibile. La Spagna, porta d’ingresso della pesca europea, è costretta ad accrescere il proprio deficit commerciale importando prodotti ittici da fornitori extra-UE per soddisfare consumi interni e industria conserviera. A mancare sono le condizioni di reciprocità: i produttori europei sopportano vincoli ambientali, standard sanitari e oneri fiscali severissimi, per poi vedersi negato l’accesso ai bacini di rifornimento tradizionali.

Il paradosso politico ed economico tocca il culmine con l’Accordo di Associazione tra l’Unione europea e il Marocco. Mentre Rabat e i Paesi africani limitano l’operatività marittima europea o impongono pedaggi proibitivi, il mercato comune continua a garantire corsie doganali privilegiate a ortofrutta e merci industriali nordafricane.

Si tratta di uno scambio ineguale che disarma la manifattura e il settore primario europeo, lasciando le nostre imprese a terra e trasferendo l’intero costo del disallineamento strategico direttamente sui prezzi al consumo pagati dai cittadini.