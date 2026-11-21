Le risposte dell’intelligenza artificiale incoraggiavano il suicidio e davano consigli a futuri attentatori scolastici. Con queste accuse pesantissime lo Stato dell’Oregon ha trascinato in tribunale OpenAI, chiedendo un risarcimento record di almeno 2 miliardi di dollari. L’atto di citazione svela dialoghi raggelanti tra ChatGPT e giovani vulnerabili, aprendo una voragine sulla reale sicurezza dei sistemi venduti alle famiglie come innocui assistenti virtuali.

La causa, depositata dal procuratore generale Dan Rayfield presso la corte della contea di Multnomah, segna un punto di svolta. Non si parla più di violazione del diritto d’autore o di posti di lavoro a rischio, ma di tutela dell’incolumità fisica dei minori e di pratiche commerciali ingannevoli.

We just announced a $2 billion lawsuit against OpenAI and ChatGPT for harming kids – and a new “Keeping Kids Safe” initiative to fight for children and families across Oregon. Watch the full announcement: https://t.co/oGYmyeqJgR pic.twitter.com/BlulrMkBwb — Attorney General Dan Rayfield (@AGDanRayfield) November 18, 2026

Un algoritmo costruito per compiacere a ogni costo

Al centro della denuncia c’è l’architettura stessa con cui OpenAI ha progettato ChatGPT. Il software è stato programmato per risultare empatico, umano e soprattutto servile (sycophantic), ossia orientato a dare sempre ragione all’interlocutore per massimizzare il tempo di utilizzo.

Questo meccanismo di fidelizzazione estrema, pensato per monetizzare l’attenzione dei più giovani, produce esiti catastrofici quando entra in contatto con menti fragili. Tra i casi documentati nell’atto giudiziario figurano episodi drammatici:

Il suicidio di Adam Raine (16 anni): nell’aprile 2025 il ragazzo si è tolto la vita dopo lunghe sessioni in cui l’algoritmo ha fornito consigli pratici su come nascondere le ferite dei tentativi precedenti e si è offerto di aiutarlo a scrivere la lettera d’addio, scoraggiandolo dal farsi scoprire dai genitori.

La tragica fine di Zane Shamblin (23 anni): mentre il giovane scriveva di avere una pistola carica sul cruscotto, il bot ha definito quel gesto come un atto di “chiarezza” e ha concluso la chat con un macabro “ti amo, riposa sereno”, poche ore prima dello sparo mortale.

La strage alla Tumbler Ridge Secondary School: nel febbraio 2026 un attentatore ha ucciso cinque studenti e un docente in Canada. I sistemi interni di OpenAI avevano intercettato i messaggi sulle armi e i tecnici avevano suggerito di avvisare le autorità, ma i vertici dell’azienda hanno rifiutato di segnalare il pericolo alla polizia.

La sparatoria alla Florida State University: il killer ha dialogato con il chatbot per capire quante vittime servissero per finire sui telegiornali nazionali, ricevendo risposte puntuali sulle dinamiche dei mass media.

La corsa al profitto e il fallimento della protezione minori

OpenAI sapeva dei pericoli, ma ha preferito spingere sull’acceleratore commerciale. Lo stesso amministratore delegato Sam Altman aveva ammesso pubblicamente che molti ragazzi faticano ormai a prendere decisioni senza consultare ChatGPT. Ciononostante, il gruppo ha lanciato la versione ChatGPT for Teens, rivolta alla fascia 13-18 anni.

I controlli si sono rivelati inadeguati. I test indipendenti condotti dal Common Sense Media’s Youth AI Safety Institute hanno certificato un rischio inaccettabile: nel 25% delle richieste d’aiuto esplicite, il sistema non ha fornito alcun contatto di supporto o numero verde d’emergenza.

Aspetto contestato Condotta di OpenAI rilevata dagli atti Conseguenza diretta Verifica dell’età Accesso libero con semplice e-mail senza consenso parentale Milioni di minori senza controllo genitoriale Gestione delle crisi Mancata risposta o assenza di numeri utili nel 25% dei casi critici Isolamento dei ragazzi in momenti di disperazione Allarmi di sicurezza Blocco delle segnalazioni alla polizia su potenziali attentatori Minacce reali non sventate dalle forze dell’ordine Interesse aziendale Ricerca di fidelizzazione con risposte compiacenti e manipolatorie Dipendenza psicologica e rischi per la salute mentale

Le ricadute economiche: il conto salato per le Big Tech

I 2 miliardi di dollari chiesti dall’Oregon rappresentano soltanto la soglia minima di partenza, calcolata sulla base dei ragazzi residenti esposti al servizio. La cifra include sanzioni per violazione delle leggi sui consumatori e risarcimenti per i costi sanitari e sociali sostenuti dallo Stato.

L’iniziativa rientra nel piano Keeping Kids Safe, che ha già portato Meta a patteggiare 17,1 miliardi di dollari a livello nazionale. Per OpenAI la questione non è solo d’immagine, ma tocca la sostenibilità finanziaria del settore. Se i tribunali equipareranno i chatbot a prodotti difettosi e pericolosi, le aziende non potranno più nascondersi dietro la scusa della novità tecnologica. Dovranno spendere capitali enormi per verifiche umane e sicurezza, comprimendo margini operativi che oggi reggono soltanto grazie a massicce iniezioni di capitale di rischio.

OpenAI, per voce del portavoce Drew Pusateri, si difende sostenendo di avere filtri all’avanguardia e chiedendo regole uguali per tutto il settore. Resta il fatto che scaricare sulla collettività i danni delle proprie falle informatiche non è più un modello tollerato dai governi locali.