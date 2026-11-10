Svolta clamorosa alla Casa Bianca: Trump frena sulle espulsioni di massa per salvare le imprese, ma nomina il falco Stephen Miller capo dello staff

A pochi giorni dal voto di metà mandato che consegnerà il Congresso ai Democratici, Donald Trump sorprende tutti e rimette in discussione uno dei pilastri della sua presidenza. In un’intervista concessa al programma 60 Minutes della CBS, registrata venerdì scorso, il presidente americano ha ammesso che la sua politica sulle deportazioni è stata “forse troppo dura”, aprendo a una regolarizzazione per milioni di lavoratori impiegati nei servizi essenziali. Un annuncio che scuote gli equilibri politici di Washington.

Eppure, appena sessanta minuti dopo aver spento le telecamere, lo stesso Trump ha sostituito il capo dello staff della Casa Bianca, Susie Wiles, nominando al suo posto Stephen Miller: proprio l’architetto intransigente delle espulsioni di massa.

President Trump says his administration’s deportation policy was “too tough.” https://t.co/4EQsg4QA8c pic.twitter.com/JDcqgRAySp — 60 Minutes (@60Minutes) November 9, 2026

Caos decisionale? Tutt’altro. È la classica mossa del negoziatore immobiliare che si prepara a una fase di governo diviso.

Il conto salato delle espulsioni sull’economia reale

Incalzato dal giornalista della CBS Ross Douthat sul possibile danno elettorale subito dai Repubblicani alle elezioni di midterm a causa della linea dura, Trump ha risposto con estremo realismo. Il presidente si è dato il massimo dei voti (“un A+”) per aver blindato il confine meridionale e aver espulso criminali violenti e trafficanti di droga, ma ha riconosciuto il contraccolpo economico e politico. Ecco dove il pragmatismo economico supera lo slogan elettorale.

Trump ha spiegato che i Repubblicani sono stati penalizzati perché i rimpatri hanno colpito anche persone che avevano “buoni lavori” e la cui unica violazione di legge era stata l’ingresso irregolare nel Paese molti anni fa. Quando lo Stato rimuove improvvisamente centinaia di migliaia di lavoratori attivi senza avere sostituti pronti sul mercato interno, l’economia reale presenta subito il conto.

Le ricadute pratiche per il sistema produttivo americano sono evidenti:

Carenza cronica di manodopera: Settori ad alta intensità di lavoro come la ristorazione, l’hôtellerie, l’edilizia e la manutenzione del verde perdono personale dall’oggi al domani, costringendo molte piccole e medie imprese a ridurre l’attività o i turni.

Settori ad alta intensità di lavoro come la ristorazione, l’hôtellerie, l’edilizia e la manutenzione del verde perdono personale dall’oggi al domani, costringendo molte piccole e medie imprese a ridurre l’attività o i turni. Spinta inflazionistica sui servizi: Per sostituire una cameriera d’albergo, un cameriere o un giardiniere espulsi, i datori di lavoro devono alzare drasticamente i salari d’ingresso, scaricando i maggiori costi operativi direttamente sui prezzi pagati dai consumatori americani.

Per sostituire una cameriera d’albergo, un cameriere o un giardiniere espulsi, i datori di lavoro devono alzare drasticamente i salari d’ingresso, scaricando i maggiori costi operativi direttamente sui prezzi pagati dai consumatori americani. Calo dei consumi locali: Chi lavora negli Stati Uniti da 10 o 15 anni, pur senza documenti definitivi, paga affitti, compra beni di consumo e alimenta la domanda interna; espellerlo significa sottrarre capacità di spesa immediata ai territori.

La proposta di Trump: status legale per chi lavora

Davanti a queste strozzature del mercato del lavoro, il presidente ha proposto un accordo definito “realmente fattibile” con la nuova maggioranza democratica. L’idea prevede una forma di status legale per i manutentori del verde (landscapers), le cameriere d’albergo e il personale della ristorazione che risiedono stabilmente nel Paese da oltre un decennio.

In an interview airing Sunday on 60 Minutes, correspondent Ross Douthat asks President Trump: If it took six months of not insulting the Democrats to get a deal done, do you think you could do it? pic.twitter.com/PJO8fLfl6C — 60 Minutes (@60Minutes) November 7, 2026

Togliere queste persone dal tessuto produttivo da un giorno all’altro, ha ammesso Trump, “è una cosa dura”.

Il presidente ha anche tracciato una linea netta all’interno della sua stessa amministrazione. Ha riconosciuto che esiste un gruppo “piuttosto all’estrema destra” nel suo governo che vorrebbe espellere chiunque indiscriminatamente, ma ha chiarito di preferire un approccio più selettivo: fuori i criminali e gli spacciatori, dentro un percorso negoziale per chi produce ricchezza e lavora onestamente da quindici anni.

L’apertura ai Democratici e il paradosso di Stephen Miller

Per far passare una riforma simile serve però il voto del Congresso, ormai passato sotto il controllo dell’opposizione. Trump si è detto convinto che i Democratici accetteranno il compromesso, rivelando di aver già ricevuto diverse telefonate, e ha citato espressamente James Talarico, il nuovo senatore democratico del Texas visto su Fox News mentre si diceva pronto a collaborare sull’immigrazione.

C’è anche spazio per una battuta che rivela la natura tutt’altro che ideologica dell’inquilino della Casa Bianca.

Quando Douthat gli ha ricordato di aver storpiato il nome dell’avversario in “Tallafrico” durante la campagna elettorale, chiedendogli se sarebbe stato capace di non insultare i Democratici per sei mesi pur di chiudere l’accordo, Trump ha risposto senza esitare: “Molto facilmente”. Allo stesso modo, ha liquidato come inimmaginabile l’ipotesi di un nuovo impeachment da parte dei Democratici, che pure acquisiranno il potere di citazione in giudizio (subpoena power) nelle commissioni parlamentari.

Ma come si concilia questa mano tesa con la nomina di Stephen Miller a Chief of Staff avvenuta solo un’ora dopo?

Aspetto della mossa Apertura a “60 Minutes” Nomina di Stephen Miller Obiettivo politico Cercare il compromesso con il Congresso democratico Blindare la base conservatrice ed evitare rivolte interne Impatto economico Salvare imprese, servizi e contenere i costi del lavoro Mantenere il controllo ferreo sugli ingressi illegali alla frontiera Logica negoziale Mostrare flessibilità sul tavolo delle trattative Usare il “falco” come garanzia che non sarà un’amnistia indiscriminata

Molti osservatori hanno letto i due eventi come una contraddizione, ma chi conosce il modo di operare di Trump sa che non si tratta di un ideologo, bensì di un uomo d’affari abituato a muoversi con estrema elasticità. Quando si accorge che la durezza pura non rende più in termini elettorali ed economici, si adatta immediatamente e occupa il centro politico, una flessibilità che ai suoi avversari, spesso prigionieri dei propri dogmi, riesce molto più difficile.

Mettere Stephen Miller alla guida dello staff proprio mentre si tratta una regolarizzazione con la sinistra risponde alla vecchia regola del “Solo Nixon poteva andare in Cina”. Se l’accordo con i Democratici verrà firmato sotto la supervisione dell’uomo più intransigente d’America sull’immigrazione, nessuno a destra potrà accusare la Casa Bianca di aver ceduto, e le imprese americane avranno finalmente salva la propria forza lavoro. Se sarà Miller ad aver supervisionato la conclusione dell’accordo, questo non potrà che essere un accordo Trumpiano.