Svolta di Trump dopo il voto: nomina il falco Stephen Miller capo dello staff. È scontro totale a Washington

La Casa Bianca risponde alla sconfitta nelle elezioni di metà mandato alzando un muro, questa volta dentro i palazzi del potere. Donald Trump ha sostituito la pragmatica Susie Wiles con Stephen Miller nel ruolo cruciale di capo dello staff. La mossa chiude la porta a qualsiasi compromesso con il Congresso appena passato ai democratici e prepara gli Stati Uniti a due anni di scontro istituzionale, ordini esecutivi d’urgenza e blocchi di bilancio che faranno tremare i mercati.

Quando un presidente perde la maggioranza parlamentare, la prassi di Washington suggerisce di nominare un mediatore per salvare il salvabile. Trump ha fatto l’esatto opposto. Ha tolto le chiavi della macchina governativa a una figura di apparato per consegnarle al suo ideologo più radicale e fedele, lanciando un segnale inequivocabile: nessuna marcia indietro sull’agenda economica e migratoria.

"I am pleased to announce that Mr. Stephen Miller, the current Deputy Chief of Staff of the Trump Administration, and one of my most trusted advisors, will become the Chief of Staff starting Monday, November 9, 2026. Susie Wiles, who has done an outstanding job, will be moving… pic.twitter.com/4VcFdAmHPN — The White House (@WhiteHouse) November 6, 2026

Chi è davvero l’architetto del trumpismo

Quarantun anni, californiano di Santa Monica, Stephen Miller non è un semplice consigliere: è il custode dell’ortodossia “America First” fin dalla prima ora. Mentre durante il primo mandato di Trump ministri, generali e capi di gabinetto cadevano uno dopo l’altro, Miller è rimasto al suo posto per tutti i quattro anni.

È stato lui a scrivere i discorsi più duri del presidente e a disegnare le norme più discusse sul blocco dei confini e sui dazi. Finora aveva ricoperto il ruolo di vice capo dello staff per le politiche e consigliere per la sicurezza interna. La sua filosofia economica è semplice e brutale, ben lontana dai dogmi del libero mercato globale: secondo Miller, l’importazione di manodopera straniera — sia illegale sia legale, tramite i visti di lavoro — serve solo alle grandi aziende per comprimere i salari dei lavoratori americani e scaricare i costi sociali sul welfare pubblico.

Cosa fa il capo dello staff e perché è decisivo

Per capire la portata della notizia, bisogna comprendere cosa faccia il Chief of Staff. Non è un portaborse, ma il vero “primo ministro” ombra dell’amministrazione statunitense.

Le sue funzioni principali determinano la vita quotidiana del governo:

Controlla il flusso delle informazioni, decidendo chi può entrare nello Studio Ovale e quali dossier arrivano sulla scrivania del presidente.

Coordina tutti i ministri e impone la linea politica alle agenzie federali, dal Tesoro al Commercio.

Gestisce i negoziati con il Congresso sulle leggi di spesa e sul tetto del debito.

Mettere Miller in quella stanza significa trasformare un centro di mediazione politica in una cabina di regia da combattimento.

Perché Trump lo ha scelto proprio ora

La tempistica non è casuale. Con la perdita del Congresso nelle elezioni di midterm, i democratici hanno già annunciato una raffica di commissioni d’inchiesta e citazioni in giudizio contro la Casa Bianca. Il deputato democratico Robert Garcia ha già avvertito Miller di “trovarsi un buon avvocato”.

Trump sa che il percorso legislativo ordinario è ormai bloccato. Non potendo far approvare leggi dal Parlamento, il presidente dovrà governare quasi esclusivamente tramite decreti presidenziali, regolamenti amministrativi e cavilli burocratici. Nessuno nell’amministrazione conosce i meandri oscuri della macchina federale meglio di Miller, che ha passato anni a studiare come aggirare l’ostruzionismo parlamentare usando i poteri esecutivi. Inoltre, su posizioni chiave di politica estera, Miller spinge per chiudere rapidamente i fronti di guerra aperti, come quello iraniano, per concentrare tutte le risorse finanziarie sul fronte interno.

Cosa cambia adesso: le ricadute economiche e pratiche

Il passaggio da Susie Wiles a Stephen Miller segna una mutazione profonda nella gestione economica e amministrativa degli Stati Uniti.

Ambito di intervento Gestione precedente (Susie Wiles) Nuova linea (Stephen Miller) Rapporti col Congresso Negoziazione pragmatica con i leader di partito Scontro frontale e ricorso sistematico al veto Mercato del lavoro Stretta sui confini illegali, tolleranza sui visti Taglio netto anche ai visti legali (H-1B) per alzare i salari interni Spesa pubblica e bilancio Ricerca di accordi per evitare blocchi amministrativi Disponibilità allo shutdown pur di finanziare le priorità presidenziali Commercio e dazi Uso dei dazi come leva negoziale Protezionismo strutturale tramite decreti sulla sicurezza nazionale

La strategia di Miller punta a creare una carenza artificiale di manodopera a basso costo e ad alta specializzazione proveniente dall’estero (colpendo duramente i visti H-1B usati dai colossi tecnologici). L’obiettivo dichiarato è costringere le imprese americane ad assumere lavoratori locali pagandoli di più, sostenendo così la domanda interna attraverso i salari anziché tramite il credito a consumo.

Il rovescio della medaglia è il rischio di una paralisi finanziaria. Con i democratici decisi a tagliare i fondi alle politiche della Casa Bianca e Miller pronto a usare il blocco del bilancio federale (shutdown) come arma di pressione, gli Stati Uniti vanno incontro a mesi di altissima tensione sui conti pubblici. Per l’Europa e per i mercati internazionali, il messaggio è chiaro: l’amministrazione americana non diventerà più docile, ma molto più imprevedibile e protezionista.