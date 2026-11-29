Il Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare (ITLOS) ha inflitto sabato 28 novembre 2026 una pesante battuta d’arresto alle ambizioni energetiche e diplomatiche di Buenos Aires. Con una schiacciante maggioranza di 18 voti contro 3, i giudici hanno respinto la richiesta argentina di bloccare in via cautelare le trivellazioni petrolifere nel giacimento offshore Sea Lion, situato al largo delle Isole Malvine (o Falkland), a circa 480 chilometri dalla costa sud-orientale dell’Argentina.

Il progetto, guidato dalla società israeliana Navitas Petroleum insieme al partner britannico Rockhopper Exploration, ha ora strada libera per avviare le perforazioni a marzo 2027, con sfruttamento commerciale previsto dal 2028 e un orizzonte estrattivo di 35 anni. Una sentenza che conferma come le corti sovranazionali cedano puntualmente il passo ai rapporti di forza concreti quando sono in gioco energia e controllo dei mari.

Il muro giuridico dell’ITLOS e la soddisfazione di Londra

Buenos Aires aveva invocato una risoluzione ONU del 1976, che impegna Argentina e Regno Unito ad astenersi da azioni unilaterali finché la disputa sulla sovranità dell’arcipelago non venga risolta. La linea argentina era pragmatica: ogni barile estratto verrebbe sottratto per sempre al patrimonio nazionale, infliggendo un danno economico irreparabile.

Il tribunale, presieduto dal camerunese Maurice Kamga, ha scelto invece la strada del formalismo giuridico. I giudici hanno stabilito di non potersi pronunciare sul blocco delle trivellazioni senza decidere sulla sovranità delle isole, materia esclusa dalla giurisdizione della corte, limitata alla sola Convenzione ONU sul diritto del mare. A Londra la reazione è stata trionfante: il ministro degli Esteri Ed Miliband e l’Attorney General Ellie Reeves hanno celebrato la «solida difesa e strategia legale» britannica, blindando un progetto strategico nell’Atlantico meridionale. Il problema però non è completamente risolto, ma solo rimandato.

I numeri chiave dello scontro su Sea Lion

Elemento Dettagli principali Verdetto ITLOS 18 voti contro 3 contro la sospensiva chiesta dall’Argentina (28 novembre 2026) Consorzio energetico Navitas Petroleum (Israele) e Rockhopper Exploration (Regno Unito) Cronoprogramma Trivellazioni da marzo 2027, sfruttamento dal 2028 per 35 anni Distanza geografica Circa 480 km a est della costa sud-orientale argentina Contesto storico Occupazione UK del 1833; guerra di 74 giorni nel 1982 (649 caduti argentini, 255 britannici, 3 isolani)

L’Argentina accusa i giudici sudamericani

A bruciare maggiormente a Buenos Aires non è solo il punteggio finale, ma il voto contrario dei due magistrati sudamericani presenti nel collegio, finiti subito sul banco degli imputati, come ricostruito dal quotidiano argentino Clarín. Contro la richiesta argentina si sono schierati il brasiliano George Rodrigo Bandeira Galindo e la cilena María Teresa Infante Caffi.

Il posizionamento di Bandeira Galindo ha un chiaro peso politico: il giurista è stato indicato al tribunale per il periodo 2026-2035 dal governo di Luiz Inácio Lula da Silva, in aperto scontro politico con Javier Milei. Altrettanto sensibile è il caso della giudice cilena Infante Caffi, ex ambasciatrice nei Paesi Bassi, specialista di contenziosi marittimi (già difensore di Santiago contro il Perù davanti alla Corte dell’Aja) e amica personale della vicepresidente argentina del tribunale, Frida Armas, obbligata ad astenersi per ragioni di nazionalità.

A Buenos Aires il voto della magistrata cilena viene collegato direttamente alle tensioni sullo Stretto di Magallanes e agli interessi logistici della regione di Punta Arenas. Proprio da quel porto cileno salperà il prossimo 17 dicembre il cargo Danstar della Naviera Easter Island con destinazione Malvine: sarà la prima rotta diretta di questo tipo in 15 anni, al centro di un duro braccio di ferro sul transito nelle acque nazionali argentine. Ancora una volta, la retorica della solidarietà continentale si è dissolta davanti agli interessi economici locali e alle rivalità ideologiche.

Il paradosso geopolitico di Milei tra Israele e Regno Unito

La vicenda mette a nudo anche le contraddizioni del nuovo quadro geopolitico, come evidenziato dalle cronache di The Cradle e ZeroHedge. Javier Milei, ammiratore dichiarato di Margaret Thatcher e stretto alleato del premier israeliano Benjamin Netanyahu, aveva inizialmente adottato un tono conciliante con Londra sulle Falkland, ma ha indurito la linea nel corso del 2026 dopo indiscrezioni su una possibile revisione della posizione americana sulla disputa.

Il cortocircuito con Tel Aviv è evidente. A settembre, dopo l’annuncio britannico di un bando sulle importazioni dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania, esponenti di governo come Itamar Ben Gvir avevano chiesto il riconoscimento della sovranità argentina sulle Malvine. Eppure, sul terreno dell’economia reale, è proprio l’israeliana Navitas a guidare il consorzio petrolifero con i britannici di Rockhopper. Quando si tratta di petrolio, il pragmatismo industriale surclassa qualsiasi affinità politica.

Milei non molla: cambio di corte e nuova tattica

Nonostante il duro colpo, il governo argentino non rinuncia alla propria rivendicazione. La Casa Rosada ha cercato di presentare la sentenza come un successo parziale, sottolineando che l’ITLOS, dichiarandosi incompetente sulla sovranità, avrebbe comunque certificato l’esistenza di una disputa aperta che Londra rifiuta di negoziare.

«Questa decisione non è l’ultima parola», ha dichiarato l’ufficio del presidente. Milei continua a ribadire che le Malvine sono argentine, ma è costretto a cambiare corte e tattica. Buenos Aires intende ora costituire rapidamente un collegio arbitrale separato per portare il caso nel merito e ottenere misure a protezione dei propri diritti. La corsa, tuttavia, è contro il tempo: mentre i giuristi studiano la prossima mossa, le trivelle anglo-israeliane si avvicinano all’Atlantico del Sud.