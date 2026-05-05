Strappo petrolifero: gli Emirati Arabi salutano l’OAPEC e puntano alla massima produzione. Cosa cambia per i mercati

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) si sono ufficialmente ritirati dall’Organizzazione dei Paesi Arabi Esportatori di Petrolio (OAPEC), a seguito della storica decisione del Paese di uscire dall’OPEC e dalla più ampia alleanza OPEC+.

“Pur apprezzando il ruolo svolto dagli Emirati Arabi Uniti durante tutto il periodo di adesione e il loro contributo attivo a sostegno dell’azione araba congiunta nel settore petrolifero ed energetico, il Segretariato Generale dell’OAPEC afferma allo stesso tempo il proprio impegno a proseguire gli sforzi volti a rafforzare la cooperazione e l’integrazione tra gli Stati membri in modo da servire gli interessi comuni attraverso l’attuazione dei propri programmi e iniziative strategiche”, ha dichiarato l’ OAPEC tramite il proprio account X.

بيان صادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

بشـــــــأن انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة من عضوية المنظمة أحيطت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علماً بكتاب معالي المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة… pic.twitter.com/LN4BFrU3Ew — أوابك (@OAPEC1) May 3, 2026

L’OAPEC non impone quote di produzione, quindi l’uscita non comporta limiti immediati all’offerta. Abu Dhabi si sta allontanando da un quadro regionale che non ritiene più necessario, mentre aumenta la capacità produttiva e controlla la politica di esportazione secondo i propri termini. Il segnale derivante da questa uscita è verso i vicini più significativi dell’area.

La rottura fa seguito alle tensioni con l’Arabia Saudita e all’insoddisfazione per il modo in cui il gruppo ha gestito gli attacchi iraniani durante il conflitto. Abu Dhabi ha dovuto affrontare rischi diretti per la sicurezza pur operando ancora secondo politiche del cartello al di fuori del proprio controllo.

In una dichiarazione rilasciata lunedì, il ministro dell’Energia degli Emirati Arabi Uniti Suhail Mohamed al-Mazrouei ha dichiarato a Reuters in un’intervista telefonica che la decisione è stata presa nell’interesse economico nazionale.

“Si tratta di una decisione politica , presa dopo un’attenta valutazione delle politiche attuali e future relative al livello di produzione”, ha affermato Mazrouei.

Monica Malik, capo economista dell’ADCB, ha dichiarato a Reuters che l’uscita degli Emirati Arabi Uniti dal cartello andrà a vantaggio dei consumatori, affermando: “Questo apre la porta agli Emirati Arabi Uniti per guadagnare quote di mercato globali quando la situazione geopolitica si normalizzerà”.

L’ADNOC, società statale degli Emirati, ha ampliato la propria capacità fino a 5 milioni di barili al giorno, e il governo sta spingendo per raggiungere tale livello entro il 2027, cosa che era stata ostacolata dalle quote OPEC.

La visione economica a lungo termine degli Emirati Arabi Uniti include un piano di spesa in conto capitale da 150 miliardi di dollari attraverso l’ADNOC per accelerare la crescita nel settore energetico. Rimanere nell’OPEC li avrebbe costretti a continuare ad aderire a quote di produzione che mantenevano la loro produzione significativamente al di sotto di questo potenziale.

Gli Emirati non credono più nella capacità delle varie organizzazioni di produttori di controllare il prezzo del petrolio e ritengono che, con il calo dei consumi e l’apertura di nuovi giacimenti, si possa assitere, nel medio periodo, a un crollo dei prezzi dell’oro nero. Allora, invece che limitare le quote e morire lentamente, preferiscono bruciare rapidamente le proprie riserve, fino a quando queste hanno un valore, mandando sul mercato tutto ciò che possono estrarre. Una soluzione che, nel momento in cui riuscissero a sbloccare Hormuz, farebbe crollare il prezzo dell’energia. Un franco invito ad intervenire sia verso i Paesi occidentilai, sia verso gli USA di Trump.