L’Egitto fa centro nel Deserto Occidentale: 70 milioni di barili che cambiano le carte in tavola (e aggirano Suez)

Il mondo ha sete di energia. I mercati globali, scossi dalla guerra in Iran, tremano di fronte ai forti rincari e alle rotte di rifornimento sempre più incerte. In questa situazione critica, l’Egitto tira fuori dal cilindro — o meglio, dalle sabbie del Deserto Occidentale — una scoperta che non è solo una boccata d’ossigeno per le proprie casse, ma una mossa strategica fondamentale per l’economia dell’area.

Parliamo del più grande giacimento scoperto negli ultimi 15 anni in quella specifica zona. È un vero tesoro nascosto che promette di cambiare gli equilibri di un Paese che ha sempre bisogno di energia, strizzando l’occhio a un’Europa attualmente in piena crisi del gas.

I Numeri della Scoperta Bustan South-1X

Il Ministero del Petrolio egiziano ha annunciato con grande soddisfazione i risultati del pozzo esplorativo Bustan South-1X. I lavori, condotti dall’impianto EDC 9 per conto di Agiba Petroleum (una società mista tra la compagnia petrolifera di stato egiziana ed Eni), hanno nettamente superato le attese.

Le stime iniziali sono di tutto rispetto:

Tipo di Risorsa Quantità Stimata Gas Naturale 330 miliardi di piedi cubi Condensati e Greggio 10 milioni di barili Totale Equivalente 70 milioni di barili (BOE)

Questa non è l’unica buona notizia dell’anno per l’Egitto e i suoi partner internazionali. Solo ad aprile, a circa 70 chilometri dalla costa, era stato annunciato il ritrovamento di altri 2000 miliardi di piedi cubi di gas. Negli ultimi due anni, queste operazioni esplorative hanno permesso ad Agiba di portare la produzione nel Deserto Occidentale a 32.000 barili al giorno, il livello massimo da tre anni a questa parte.

Il Triangolo d’Oro: posizione, costi e geopolitica

I numeri sono grandi, ma il vero punto di forza di questa scoperta è la sua posizione. Il nuovo pozzo si trova ad appena 10 chilometri dai tubi e dagli impianti già esistenti. Per chi investe questo significa una cosa molto chiara: si spende molto meno per avviare la produzione. L’allacciamento rapido alla rete energetica permetterà di incassare subito i frutti dell’investimento, senza i lunghi anni di attesa tipici dei nuovi enormi cantieri isolati.

La vera marcia in più, però, è la geopolitica. Lo sfruttamento del giacimento offre un’alternativa sicura alle crisi globali in corso. Il gas e il petrolio potranno infatti arrivare direttamente nel bacino del Mediterraneo, muovendosi verso l’Europa senza dover per forza passare per il difficile e congestionato Canale di Suez e senza sfiorare le acque sempre più pericolose del Mar Nero.

Oppure, scenario altrettanto probabile, queste nuove risorse andranno a saziare la fame cronica di gas dell’Egitto. In questo modo si sosterrà in maniera vitale la domanda dell’economia interna e si eviteranno i pesantissimi danni causati dai continui blackout alle industrie locali.