“Storia della Rivoluzione Francese”: rinfreschiamo la nostra conoscenza della Francia nel Caos con Giuseppe Palma

Questa sera vi parliamo di Storia e di quella pesante. In un momento in cui la Francia è iu crisi, schiacciata da una politica contraddittoria, da un potere sovrano attento solo alla propria sopravvivenza di breve periodo, vi parliamo di un altro periodo drammatico per il paese l’Oltralpe: la Rivoluzione Francese del 1789.

Anche quello era un momento di bilanci in crisi, di confusione politica, il tutto di fronte a uno sconvolgimento politico esterno che proveniva dall’America. Le similiturdini sono evidenti, anche nel passaggio del potere, prima della crisi finale, nelle mani di diversi primi ministri, nessuno dei quali riuscì a risolvere il problema.

Per questo motivo vi invitiamo a rinfrescare le vostre conoscenze su quel periodo con il libro di Giuseppe Palma, noto autore storico, che si chiama, appunto, Storia della Rivoluzione Francese, dal 1789 ai grandi processi (1793-94)

Il libro tratta in modo esaustivo e approfondito l’intera storia della Rivoluzione francese, dal 1789 ai grandi processi del 1793-94 (in particolare i processi a Luigi XVI, a Maria Antonietta e a Georges Jacques Danton). Oltre agli avvenimenti storici, argomentati nel dettaglio, vengono analizzati altresì i principali provvedimenti legislativi adottati durante gli anni dell’intera esperienza rivoluzionaria.

Vengono inoltre poste sotto la lente di ingrandimento le cause profonde della fine della Rivoluzione. Il volume è arricchito da diciotto Box di approfondimento e da oltre duecento note a piè di pagina. In appendice i testi integrali della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789 e della Costituzione francese del 1791. La consultazione di una copiosa bibliografia, opportunamente citata nel libro, fornisce al volume attendibilità storica e scientifica di primissimo livello. La prefazione è a cura del prof. Ettore Catalano, già ordinario di letteratura italiana.

Se desiderate leggere questo pezzo di Storia, potete prenotarlo tramite a questo link: Storia della Rivoluzione Francese