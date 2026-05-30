La rete globale che fa tremare la Spagna: da Madrid ai paradisi fiscali, tutti gli affari del sistema socialista

Cinquanta indagati, nove inchieste e un governo che si aggrappa al potere denunciando complotti. La situazione politica spagnola attorno al premier Pedro Sánchez ha ormai superato i confini nazionali, trasformandosi in un vero e proprio thriller finanziario internazionale. L’attenzione degli inquirenti si sta concentrando su una complessa rete di società estere, paradisi fiscali e governi stranieri, utilizzata per spostare capitali e, presumibilmente, riciclare denaro.

Al centro dello scacchiere non ci sono solo le vicende familiari di Sánchez, ma l’imponente caso del salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra da parte della SEPI (la società statale spagnola), i cui documenti fiscali e amministrativi sono casualmente spariti. Secondo il giudice José Luis Calama, a capo di questa “struttura stabile e gerarchica di traffico d’influenza” ci sarebbe nientemeno che l’ex primo ministro José Luis Rodríguez Zapatero.

Il denaro non si è fermato in Spagna, ma ha viaggiato su rotte ben precise. L’ordinanza del tribunale delinea una mappa impressionante del riciclaggio:

Stati Uniti: Sono state identificate diverse società di comodo registrate in Florida, California e Delaware. I flussi finanziari sono transitati anche attraverso Miami, utilizzando entità come la Thinking Heads Americas LLC.

Sono state identificate diverse società di comodo registrate in Florida, California e Delaware. I flussi finanziari sono transitati anche attraverso Miami, utilizzando entità come la Thinking Heads Americas LLC. Europa offshore: Il quartier generale della Kaimana SARL, legata ai gestori della rete di riciclaggio, era in Lussemburgo. A Gibilterra, la Valerian Corporation SA riceveva bonifici diretti dei fondi pubblici del salvataggio SEPI. I conti opachi svizzeri, in particolare a Ginevra, sono stati il punto di partenza dell’indagine per il movimento di fondi “sporchi” in borsa.

Il quartier generale della Kaimana SARL, legata ai gestori della rete di riciclaggio, era in Lussemburgo. A Gibilterra, la Valerian Corporation SA riceveva bonifici diretti dei fondi pubblici del salvataggio SEPI. I conti opachi svizzeri, in particolare a Ginevra, sono stati il punto di partenza dell’indagine per il movimento di fondi “sporchi” in borsa. Paradisi fiscali globali: Panama è stata usata per trasferire fondi su conti anonimi tramite società di prestito, mentre le isole Mauritius ospitavano la Bluecarp Corp, definita un attore chiave nelle operazioni internazionali di riciclaggio.

La rete, tuttavia, non si limitava a spostare denaro, ma tesseva relazioni d’affari ad altissimo livello politico.

L’asse con il Venezuela appare centrale. I documenti rivelano contatti diretti con l’attuale presidente venezuelano Delcy Rodríguez (chiamata “La Dama” nei fascicoli), che avrebbe gestito l’assegnazione diretta di navi di greggio, oro e petcoke. La rete puntava a ottenere aiuti pubblici illeciti gestendo permessi di volo e debiti attraverso figure chiave a Caracas. Ora, con la gestione diretta degli USA, questo gioco sembra molto più complesso.

Ancora più a est, il fulcro operativo era Dubai. L’emirato era la destinazione finale per spostare capitali e operare con le materie prime. Proprio a Dubai sarebbe stata creata la società Landside Dubai Fzco, con un obiettivo chiaro: incassare all’estero, e non in Spagna, le commissioni milionarie derivanti dal salvataggio statale di Plus Ultra. L’indagine francese segnala inoltre bonifici e richieste per trasferire tonnellate d’oro verso l’emirato.

Infine, compare l’ombra di Pechino. Lettere d’intenti firmate con società dipendenti dal Partito Comunista Cinese mostrano incontri ai massimi livelli per negoziare “l’acquisto massiccio” di materie prime, confermando che il sistema operava su scala globale. Ormai si stava avviando ad essere uno dei poteri globali di mediazione.

Di fronte a questa emorragia di denaro verso l’estero, il silenzio dei partiti alleati di governo, restii a presentare una mozione di sfiducia, rende il quadro politico spagnolo sempre più fragile.

Mappa del network di riciclaggio (Schema strutturato)

Nodo Geografico Entità / Figure Coinvolte Ruolo nella Rete Spagna J.L. Zapatero, J. Martínez Martínez Vertice dell’influenza; organizzazione del salvataggio Plus Ultra. Stati Uniti Bautista Managements, Thinking Heads Transito di flussi finanziari e società di comodo. Gibilterra / Lussemburgo Valerian Corporation SA, Kaimana SARL Ricezione fondi pubblici (SEPI) e gestione societaria. Panama / Mauritius Bluecarp Corp (Adamas Capital) Trasferimento fondi su conti opachi; nodo chiave del riciclaggio. Venezuela Delcy Rodríguez, M. Fajardo García Approvvigionamento oro/petrolio; accordi strategici di stato. Dubai Landside Dubai Fzco Riscossione commissioni occulte (salvataggio Plus Ultra); transito oro. Cina Cultural Technology Resources Group Negoziazione per l’acquisto massiccio di materie prime. Svizzera Simon Verhoeven, Philip Apikian Conti opachi a Ginevra; investimenti in borsa con fondi illeciti.

In realtà lo scandalo, o meglio gli scandali, perché ci sono ormai talmente tanti filoni che ci vorrebbero dei libri per affrontarli tutti, sono molto avanzati e partono da troppi dati oggettivi e da segnalazioni di autorità estere, anche europee, perché si possa pensare di metere tutto a tacere. Il 77% degli spagnoli ritiene che la situazione politica spagnola sia “Cattiva” o “Molto cattiva” a causa proprio della corruzione dell’instabilità. I sondaggi politici non registrano ancora gli effetti degli scandali, ma, se avranno il coraggio di votare, vedremo dei grossi cambiamenti.