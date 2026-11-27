Stellantis tira il freno a mano nelle sue fabbriche francesi. Il gruppo ha comunicato ai dipendenti che quasi tutti gli stabilimenti d’Oltralpe si fermeranno più volte tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, perché le auto non si vendono quanto previsto.

Il colpo più duro è per Sochaux, la culla della Peugeot: i giorni di fermo salgono da 11 a 15 e i turni scendono da due e mezzo a due al giorno. Un sindacalista ha parlato di un calendario “catastrofico”. Eppure, solo due mesi fa, il problema sembrava l’opposto: un eccesso d’ordini, superiore alla capacità produttiva.

Da troppi ordini a troppo poche vendite

A ottobre Stellantis aveva già fermato Sochaux e Rennes per una settimana, ma per mancanza di batterie per le elettriche a lunga autonomia: gli ordini c’erano, le celle della fabbrica ACC no. Tanto da chiamare in soccorso oltre cento tecnici del cinese EVE.

Oggi la musica è cambiata. L’azienda spiega i nuovi stop con un mercato europeo difficile, l’arrivo di una “concorrenza nuova e aggressiva” e una situazione geopolitica complicata. Tradotto: i costruttori cinesi mordono, e i clienti non si presentano in concessionaria. La tolleranza della UE verso i prodotti cinesi ha posto le basi per questo grande disastro.

Fabbrica per fabbrica

Ecco un elenco di quali fabbriche di Stellantisi chiuderannoe quando, e quali modelli saranno interessanti.

Stabilimento Modelli Cosa succede Mulhouse Peugeot 308 e 408 3 giorni di fermo a inizio dicembre e tutta la prima settimana di gennaio. Produzione da circa 140.000 auto nel 2026 a 110.000 previste nel 2027 Rennes Citroën C5 Aircross 3 giorni di attività parziale a fine dicembre. Ripresa fissata al 5 gennaio, ma può slittare a metà mese. Circa 73.000 auto nel 2026 contro un obiettivo di circa 100.000 Sochaux Peugeot 3008 e 5008 15 giorni di fermo (erano 11), turni da 2,5 a 2 Hordain Veicoli commerciali Produzione a pieno regime

Fonte: Les Echos, 26 novembre 2026

A Mulhouse i sindacati giudicano ottimistica la stima per il 2027 e temono altri stop a dicembre. La boccata d’ossigeno arriverà solo nel 2029, con tre nuovi modelli e un investimento da un miliardo di euro. Tre anni sono lunghi.

A Rennes la fabbrica lavora con un turno e mezzo. In bilico ci sono proprio quel mezzo turno e i 300 interinali.

Dal 2028 nello stabilimento bretone entrerà la cinese Dongfeng.

Il mercato cresce, Stellantis meno

Nei primi dieci mesi dell’anno le vendite del gruppo nell’Unione europea sono salite del 3,9%. Sembra una buona notizia, ma la quota di mercato è scesa di 0,2 punti, al 15,6%: il mercato corre più in fretta di Stellantis.

Il piano FaSTLAne 2030, presentato a maggio, taglia in Europa oltre 800.000 unità di capacità con riconversioni e partnership, Rennes compresa, per portare l’utilizzo degli impianti dal 60 all’80%.

Senza chiudere fabbriche, ha promesso l’amministratore delegato Antonio Filosa, perché la capacità sarà condivisa con i partner. Detto in altro modo: alcune linee francesi produrranno auto cinesi.

Cosa cambia per noi e per i francesi

Per i lavoratori francesi la questione inizia a farsi drammatica, molto, e sicuramente si riaccenderanno conflitti sociali:

Buste paga. In Francia l’attività parziale non copre l’intero stipendio. Già nel 2025 la CGT stimava una perdita di circa il 16% per ogni giornata non lavorata.

In Francia l’attività parziale non copre l’intero stipendio. Già nel 2025 la CGT stimava una perdita di circa il 16% per ogni giornata non lavorata. Indotto. Ogni giorno di fermo è un giorno di ordini in meno per i fornitori di componenti, compresi quelli italiani che lavorano per le linee francesi del gruppo. Per le nostre aziende subfornitrici il dramma della crisi Stellantis si accentua ulteriormente.

Ogni giorno di fermo è un giorno di ordini in meno per i fornitori di componenti, compresi quelli italiani che lavorano per le linee francesi del gruppo. Per le nostre aziende subfornitrici il dramma della crisi Stellantis si accentua ulteriormente. Italia. Nei primi nove mesi la produzione italiana del gruppo è cresciuta del 28,3% sul disastroso 2025, ma il terzo trimestre ha rallentato: a ottobre Mirafiori è tornata in cassa integrazione per due settimane, e Cassino perde il 37,1%. Il nostro settore è praticamente chiuso.

A maggio il responsabile europeo Emanuele Cappellano aveva escluso tagli di capacità in Italia. La Francia ricorda che il problema non è dove si producono le auto, ma chi le compra.

Stellantis riesce nell’impresa di avere, a distanza di due mesi, troppo poche batterie e troppe automobili. Il prossimo appuntamento è il 5 gennaio, quando si saprà se Rennes riparte davvero o se lo stop si allunga. Fino ad allora, la domanda resta aperta: le fabbriche europee si salveranno costruendo auto cinesi, o tutto il settore auto continentale andrà in malora, grazie a una programmazione legislativa assurda e a grossi errori aziendali e gestionali?