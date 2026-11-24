Secondo il nuovo rapporto pubblicato il 24 novembre 2026 dall’Istituto economico tedesco (IW di Colonia) riportati dalla Welt e i dati sul 2024 raccolti dalla Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) sulla base delle cifre della Commissione europea, il peso finanziario sui principali Paesi contributori netti del bilancio ordinario dell’Unione europea è aumentato in modo netto tra il 2024 e il 2025. Tra i grandi Stati membri spicca il salto dell’Italia, che nel giro di un anno ha visto più che raddoppiare il proprio saldo negativo verso Bruxelles, alimentando il confronto politico in vista del vertice straordinario del 26 e 27 novembre 2026 sul prossimo bilancio europeo 2028-2034.

I dati 2024 e 2025 a confronto: quanto è cresciuto il conto per l’Italia

I dati diffusi dall’IW per il 2025 e dalla bpb per il 2024 misurano il saldo operativo di bilancio, cioè la differenza tra quanto ogni Paese versa nel bilancio ordinario dell’UE e quanto riceve indietro sotto forma di fondi e programmi europei.

Paese Ruolo nel bilancio Saldo netto 2024 Saldo netto 2025 Variazione (2024 vs 2025) Germania Contributore netto -13,1 mld € -14,9 mld € +1,8 mld € (+13,7%) Francia Contributore netto -4,8 mld € -5,4 mld € +0,6 mld € (+12,5%) Italia Contributore netto -1,6 mld € -3,3 mld € +1,7 mld € (+106,25%) Paesi Bassi Contributore netto -1,5 mld € -3,2 mld € +1,7 mld € (+113,3%) Svezia Contributore netto -1,0 mld € -1,3 mld € +0,3 mld € (+30,0%) Polonia Beneficiario netto +2,9 mld € +6,7 mld € +3,8 mld € (+131,0%) Romania Beneficiario netto +2,7 mld € +5,9 mld € +3,2 mld € (+118,5%) Grecia Beneficiario netto +3,5 mld € +3,8 mld € +0,3 mld € (+8,6%)

Per quanto riguarda l’Italia, i numeri mostrano un aumento molto marcato nel breve periodo:

L’incremento esatto: nel 2024 il contributo netto italiano al bilancio ordinario UE era pari a 1,6 miliardi di euro , mentre nel 2025 è salito a 3,3 miliardi di euro . L’aumento è quindi di 1,7 miliardi di euro , pari a un +106,25% in un solo anno.

nel 2024 il contributo netto italiano al bilancio ordinario UE era pari a , mentre nel 2025 è salito a . L’aumento è quindi di , pari a un in un solo anno. Il confronto europeo: in valore assoluto l’Italia resta al terzo posto tra i contributori netti, dietro Germania (14,9 miliardi) e Francia (5,4 miliardi), e appena davanti ai Paesi Bassi (3,2 miliardi). In termini assoluti, l’aumento italiano (+1,7 miliardi) è quasi uguale a quello tedesco (+1,8 miliardi) e identico a quello olandese (+1,7 miliardi).

in valore assoluto l’Italia resta al terzo posto tra i contributori netti, dietro Germania (14,9 miliardi) e Francia (5,4 miliardi), e appena davanti ai Paesi Bassi (3,2 miliardi). In termini assoluti, l’aumento italiano (+1,7 miliardi) è quasi uguale a quello tedesco (+1,8 miliardi) e identico a quello olandese (+1,7 miliardi). Il contesto pluriennale e i fondi extra: secondo un precedente rapporto dello stesso IW, il contributo netto ordinario italiano aveva già toccato livelli più alti in passato (3,9 miliardi nel 2022 e 4,5 miliardi nel 2023), prima del calo temporaneo del 2024. Inoltre, lo stesso istituto tedesco sottolinea che il calcolo del bilancio ordinario non include il fondo straordinario NextGenerationEU (il piano PNRR), nel quale l’Italia risulta invece il principale beneficiario netto in valore assoluto (con +9,0 miliardi di euro netti nel solo 2023).

Sul fronte dei beneficiari, nel 2025 Polonia (6,7 miliardi) e Romania (5,9 miliardi) tornano in cima alla classifica grazie all’accelerazione dei fondi per lo sviluppo regionale, mentre nel 2024 la Grecia (3,5 miliardi) era stata temporaneamente al primo posto davanti a Polonia, Romania, Spagna (2,2 miliardi) e Ungheria (2,0 miliardi). In rapporto alla popolazione, nel 2025 il contributo netto pro capite più elevato appartiene ai Paesi Bassi (179 euro), subito seguiti dalla Germania (178 euro), mentre l’Italia è a 56 euro per cittadin. , mentre tra chi riceve di più pro capite spicca il Lussemburgo (801 euro), favorito dai fondi per la ricerca e i programmi europei.

Ridurre i contributi e tagliare i costi: le posizioni a confronto sul bilancio 2028-2034

La pubblicazione dei dati IW cade nel momento più teso del negoziato sul prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034. La proposta iniziale presentata dalla Commissione europea nel luglio 2025 sfiorava i 2.000 miliardi di euro (pari all’1,26% del reddito nazionale lordo dell’UE), aprendo uno scontro netto tra chi chiede di ridurre i versamenti nazionali e chi difende la capacità di spesa comune.

Le ragioni di chi chiede tagli ai contributi e meno burocrazia

Una parte consistente dei governi dei Paesi contributori netti e diversi economisti sostengono che sia arrivato il momento di fermare l’espansione della spesa europea e rivedere il modello di regolazione di Bruxelles:

Tetto ai bilanci e taglio della burocrazia: il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito inaccettabile un aumento del bilancio vicino al 60%, mentre il ministro di Stato tedesco per l’Europa Gunther Krichbaum, insieme all’Austria, ha chiesto tagli al volume totale del QFP e una forte riduzione della burocrazia europea.

il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito inaccettabile un aumento del bilancio vicino al 60%, mentre il ministro di Stato tedesco per l’Europa Gunther Krichbaum, insieme all’Austria, ha chiesto tagli al volume totale del QFP e una forte riduzione della burocrazia europea. Critica ai costi e all’inefficienza della spesa: il cancelliere austriaco Christian Stocker ha dichiarato che i problemi non si risolvono semplicemente aumentando i fondi e ha chiesto riduzioni per centinaia di miliardi, comprese le spese amministrative dell’Unione, sottolineando la difficoltà di chiedere nuovi versamenti mentre i bilanci nazionali affrontano manovre restrittive.

il cancelliere austriaco Christian Stocker ha dichiarato che i problemi non si risolvono semplicemente aumentando i fondi e ha chiesto riduzioni per centinaia di miliardi, comprese le spese amministrative dell’Unione, sottolineando la difficoltà di chiedere nuovi versamenti mentre i bilanci nazionali affrontano manovre restrittive. Il peso delle norme e delle tasse europee: nel dibattito politico ed economico, i critici segnalano che l’aumento delle risorse richieste da Bruxelles rischia di finanziare apparati e vincoli normativi — come gli oneri legati ai sistemi di scambio delle quote di emissione (ETS), ai dazi ambientali sul carbonio (CBAM) o alle nuove imposte proposte su plastica, rifiuti elettronici e imprese digitali — che possono gravare sui costi di produzione e sulla competitività di aziende e famiglie. Anche gli autori dello studio IW criticano le ipotesi di compromesso che mantengono intatti i vecchi capitoli di spesa senza concentrare i fondi su veri beni pubblici comuni.

l negoziatore del Parlamento europeo Siegfried Mureșan ha giudicato inaccettabili i tagli proposti dal presidente del Consiglio europeo António Costa (che ha messo sul tavolo riduzioni per circa 200 miliardi di euro per mediare con i Paesi “frugali”), sostenendo che servono investimenti adeguati per la crescita. Anche l’Ufficio parlamentare di bilancio italiano (UPB), in audizione sul QFP 2028-2034, ha osservato che per rispondere alle sfide attuali occorre rafforzare la capacità finanziaria e la prevedibilità del bilancio UE, migliorando al contempo i controlli sulla spesa.

Per cercare un punto d’incontro prima della fine del 2026, il presidente del Consiglio europeo António Costa ha proposto una mediazione che prevede tagli intorno ai 200 miliardi rispetto al piano iniziale, il rallentamento del rimborso del debito comune di NextGenerationEU e l’introduzione di nuove risorse proprie, ma l’accordo richiede l’unanimità di tutti i 27 governi e il successivo via libera del Parlamento europeo. Ricordiamo che i presidente francese Macron ha duamente criticato la proposta Costa come troppo austera.